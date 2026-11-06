Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 7 y 8 de noviembre

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Fútbol, baloncesto, fútbol sala y balonmano femeninos, hockey patines, voleibol y atletismo, entre otros eventos deportivos, tienen su hueco en Teledeporte y RTVE Play este fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

El fútbol femenino vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de los fines de semana en RTVE con la retranmisión a través de Teledeporte y RTVE Play de cuatro partidos de la Liga F Moeve. Este fin de semana se disputa ya la 10ª jornada con grandes choques. El sábado se estrena la jornada a las 12 horas con un Granada - RCD Espanyol y a las 17:15 horas el SD Eibar recibe a la Real Sociedad en el derbi vasco.

El domingo a las 12 horas el Logroño United recibe al Sevilla en Las Gaunas en un duelo al que llegan ambos conjuntos empatados a 9 puntos y uno de los grandes encuentros de la jornada será el que jueguen a las 16 horas el líder, el FC Barcelona, contra el Madrid CFF, que ocupa la tercera plaza en la clasificación. Pero el fútbol femenino no termina ahí. El sábado a partir de las 19:30 horas se disputará la final del Mundial sub-17 de Marruecos.

El deporte femenino en RTVE no se queda solo en el fútbol. Durante el fin de semana se podrá disfrutar de las mejores ligas femeninas de otros deportes. El sábado a las 11 horas llega una nueva jornada de la Liga de fútbol sala femenino con el partido Lbtl Futsal Alcantarilla - Futsi Atlético Navalcarnero. Dos horas después llega el turno del balonmano con el partido correspondiente a la 8ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola entre el Replasa Beti-Onak y el Grafometal Sporting La Rioja.

También el sábado a las 13 horas se disputa el partido de la 2ª jornada de la OK Liga Iberdrola femenina de hockey patines entrre el CH Mataró y el Unikal Hc Raxoi. Y, por la tarde, a las 19:30 horas el mejor voleibol femenino tiene cabida con la disputa del Club Voleibol Melilla Ciudad del Deporte - Avarca de Menorca de la 6ª jornada de la Liga Iberdrola.

Otra de las grandes citas del fin de semana nos espera el domingo a las 18 horas con el encuentro que disputará la selección española masculina de balonmano contra Portugal de la 2ª jornada de la EHF Euro Cup. Un choque al que llegan los Hispanos después de lograr un valioso empate de su visita a Dinamarca, la campeona de todo.

El atletismo tendrá dos interesantes citas este fin de semana como son la maratón de Málaga y el tradicional Cross Internacional de Itálica. Ambas citas, el domingo por la mañana. Y el domingo también se disputa en el circuito de Montmeló una nueva prueba de Fórmula 4 Spain y el circuito de Alcañiz acoge el Campeonato de España de rallycross.

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Programación en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 7 y 8 de noviembre

Sábado 7 de noviembre

11:00 horas: Fútbol Sala. Primera División de fútbol sala femenino. 7ª jornada. Lbtl Futsal Alcantarilla - Futsi Atlético Navalcarnero. Teledeporte y RTVE Play

12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 10ª jornada. Granada - RCD Espanyol. RTVE Play

13:00 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. 8ª jornada. Replasa Beti-Onak - Grafometal Sporting La Rioja. Teledeporte y RTVE Play

13:00 horas: Hockey patines. Ok Liga Iberdrola femenina. 2ª jornada. CH Mataró - Unikal Hc Raxoi. Teledeporte y RTVE Play

16:00 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. 4ª jornada. CD Ilunion - Bidaideak Bilbao. Teledeporte y RTVE Play

17:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 10ª jornada. SD Eibar - Real Sociedad. Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Fútbol. Acto de homenaje a Jesús de Miguel desde el estadio Heliodoro Rodríguez López (Tenerife). Teledeporte y RTVE Play

19:30 horas: Voleibol. Liga Iberdrola femenina. 6ª jornada. Club Voleibol Melilla Ciudad del Deporte - Avarca de Menorca. Teledeporte y RTVE Play

19:30 horas: Fútbol. Copa Mundial femenina sub-17. Final. Japón-Nigeria (Rabat, Marruecos). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 8 de noviembre

08:15 horas: Atletismo. Maratón de Málaga 2026. Teledeporte y RTVE Play

11:40 horas: Atletismo. Cross Internacional de Itálica (Santiponce, Sevilla). Teledeporte y RTVE Play

12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 10ª jornada. Logroño United - Sevilla FC. Teledeporte y RTVE Play

12:05 horas: Automovilismo. Fórmula 4 Spain. Circuito de Barcelona-Cataluña (Montmel��, Barcelona). Teledeporte y RTVE Play

14:45 horas: Rallies. Campeonato de España de rallycross. Circuito de Motorland Aragón (Alcañiz, Teruel). Teledeporte y RTVE Play

16:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 10ª jornada. FC Barcelona - Madrid CFF. Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Balonmano. EHF Eurocup masculina. 2ª jornada. España - Portugal (Vigo). Teledeporte y RTVE Play