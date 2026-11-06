Amanda Seyfried y un perro interpretado por Kevin Costner protagonizan 'El arte de vivir bajo la lluvia'

Una antigua leyenda en Mongolia dice que cuando un perro ha cumplido su ciclo y se siente preparado para avanzar, volverá reencarnado en ser humano. Y es así, con esta premisa filosófica, con la que Enzo, el Golden Retriever de Denny Swift, un prometedor piloto de automovilismo, trata de grabar en su alma cada detalle de su experiencia junto a los hombres para recordarla en su siguiente vida.

La película El arte de vivir bajo la lluvia (2019) está basada en la novela homónima de Garth Stein publicado en 2008. El libro es más visceral, presenta a un Enzo que se frustra por tener un cerebro humano atrapado en el cuerpo de un perro sin pulgares ni capacidad de hablar.

La cinta está dirigida por Simon Curtis y protagonizada por Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kevin Costner, Martin Donovan, Gary Cole y Kathy Baker entre otros.

Kevin Costner

Quizás te estés preguntando en qué momento de la película sale Kevin Costner. El protagonista de Bailando con lobos es el narrador de la historia en su versión original, pero no un narrador cualquiera, es Enzo, el perro de Denny Swift. Kevin Costner le pone voz y alma al Golden Retriever protagonista. Sin embargo, para la versión española no se eligió a quien habitualmente dobla a Costner; los actores de doblaje Manolo García o en ocasiones Ramón Langa, sino que se contó con Juan Antonio Bernal; la voz de Iron Man (Robert Downey Junior), Jason Stathan y Ralph Fiennes. Su voz rasgada y madura dota a Enzo de una profunda sabiduría y un toque melancólico muy característico.

Parker y las vidas de Enzo

Amanda Seyfried con dos de los perros que interpretan a Enzo en 'El arte de vivir bajo la lluvia'

Aunque en realidad, el perro en su versión adulta se llamaParker. El actor Milo Ventimiglia formó un vínculo tan estrecho con él durante la preproducción que el can respondía de forma natural a sus improvisaciones en el rodaje, lo que facilitó la grabación de las tomas más emotivas.

Como se dice en la película, "un buen piloto solo se focaliza en el presente" pero Parker no podía haberlo hecho solo, por eso, Enzo estuvo interpretado por varios perros más: como cachorro, contaron con tres pequeños Golden Retriever diferentes, crecían tan rápido que apenas pudieron rodar un par de semanas cada uno. Y para interpretar al sabio y anciano Enzo recurrieron a un perro mayor llamado Butler. Su mirada tranquila y sus pausados andares conmovieron a todo el equipo de rodaje.

Patrick Dempsey

Patrick Dempsey y Milo Ventimiglia en circuito de carreras de 'El arte de vivir bajo la lluvia'

El "doctor buenorro" de Anatomía de Grey iba a protagonizar la película. Sin embargo, el proyecto se retrasó la friolera de diez años y Patrick Dempsey ya no tenía la edad para interpretar al joven Denny Swift, por lo que rechazó el papel aunque se mantuvo comprometido con la historia y participó como productor.

Hubiera estado bien contar con Dempsey, ya que, además de actor, es piloto real de carreras, pocos años después interpretó al legendario piloto Piero Taruffi en Ferrari (2023) de Michael Mann uniendo sus dos grandes pasiones. En El arte de vivir bajo la lluvia no pudo ser y la productora tuvo que contratar a Justin Marks y Tanner Foust para ejecutar las maniobras peligrosas de las escenas de conducción deportiva extrema. Esto dotó a la película de realismo. Las escenas se filmaron en el trazado canadiense Canadian Tire Motorsport Park.

Conducir bajo la lluvia

Milo Ventimiglia y el perro Parker en 'El arte de vivir bajo la lluvia'

Más allá de los circuitos, de los caballos de potencia, las cilindradas, el ruido de los motores y los desafíos técnicos, la historia es muy sencilla: te sientas en el asiento del copiloto y recuerdas que, tanto en el asfalto mojado como en los momentos más difíciles de la vida lo que de verdad importa no es la velocidad, sino quién se mantiene a tu lado cuando arrecia la tormenta.

Sobre esto ¿Qué crees que diría tu perro si pudiera hablar? Seguramente, al igual que Enzo, te recordaría que "no puedes controlar la lluvia, pero sí aprender a conducir bajo ella".