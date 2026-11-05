¿Qué veían los españoles en televisión hace 60 años? RTVE reconstruye 'Un día en emisión' de 1966

Televisión Española cumple 70 años y RTVE Play conmemora la fecha devolviéndonos a uno de aquellos días de su pasado, el viernes 4 de marzo de 1966, a través del que redescubrimos las noticias, los anuncios, las series y los programas que nos acompañaban en aquella época. Un día en emisión, documental de producción propia, reconstruye gracias a los partes originales de emisión y al rico Archivo de TVE su programación, a la vez que nos habla de la historia de nuestra televisión y pone en valor el trabajo de los profesionales que la marcaron.

Carlos Hipólito, quien ya echara la vista atrás a nuestro pasado en Cuéntame cómo pasó, nos guía en el recorrido de aquel día. Lo conocemos a través de los ojos de un niño, al que pone voz el actor, un niño que se queda en casa tras ponerse enfermo y que es testigo de qué se emitió aquel 4 de marzo de 1966. Los partes originales de emisión permiten conocer qué se programó, en qué orden y a qué hora. Sobre esa estructura, el documental reúne rótulos, cartelas, fotografías y fragmentos audiovisuales para reconstruir Un día en emisión, un documental dirigido por César Vallejo y Ángela Gallardo, con Santiago G. Merino en la realización.

"Una España que también se explica por lo que veía en televisión"

De los primeros quince años de TVE apenas se conserva una pequeña parte de lo emitido. Muchos programas se hacían en directo y no se grababan. Otras grabaciones se perdieron o sus soportes se reutilizaron. Quedó constancia de lo que había sucedido en la pantalla, pero muchas de sus imágenes desaparecieron. Los partes de emisión aportan el orden, mientras que el archivo permite devolver imágenes a ese horario. La investigación recupera materiales olvidados y los reúne para acercarnos a una experiencia que ya no podemos reproducir por completo.

El viernes 4 de marzo de 1966 es la fecha escogida, pero ¿por qué? "Se eligió ese día", cuenta César Vallejo, director de Un día de emisión junto a Ángela Gallardo y uno de sus guionistas, "porque ya TVE empezaba a estar madura en algunos sentidos y nos permitía reconocer programas, autores". "Aquella sucesión de programas, noticias y anuncios permite descubrir una España que también se explica por lo que veía en televisión", explica.

De Pilar Miró a Chicho Ibáñez Serrador

Durante unos cincuenta minutos, Un día en emisión recorre una programación en la que convivían los telediarios, las clases de francés, la divulgación científica, la música, la ficción y los dibujos animados. Así redescubrimos programas como Panorama de actualidad, Vamos a la mesa, Galería de solistas o Ciencias para la vida, sin olvidar los anuncios que acompañaban la emisión y marcaban la época o la Novela que dirigía una joven Pilar Miró.

Por la pantalla pasan ficciones extrajeras como Embrujada o El fugitivo, las cámaras ocultas de Objetivo indiscreto o, ya después de que la familia Telerín se fuese a la cama y con ellas los niños en casa, las Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. También nos reencontramos con las voces y los rostros que empezaban a formar parte de la vida cotidiana, de José Luis Uribarri, Maruja Callaved o Miguel Ors hasta los hermanos Mariano y Fernando Medina.

Historias para no dormir (1966-1982) Historias para no dormir - El tonel En Avallon, una villa de la Borgoña, están celebrando la fiesta de la vendimia y la llegada de un buhonero, hace recordar la fiesta del año pasado. rtve play

El principal reto al que se ha enfrentado el equipo del documental ha sido "reconstruir una emisión de la que no se conserva una grabación íntegra", asegura César Vallejo. "Tener el parte te permite saber qué se vio, pero después hay que localizar los materiales, identificarlos y encontrar cómo contar aquello de lo que apenas quedan imágenes. Las fotografías, los documentos y el sonido han sido fundamentales para trabajar con esas ausencias", explica.

Para ello ha sido muy importante el trabajo codo con codo con el Archivo de RTVE. El documental parte de una idea original de Virginia Bazán Gil, directora del Archivo de RTVE, y José Antonio Gurriarán, también trabajador del Archivo. "Su equipo ha tenido capacidad de decisión en la selección de los materiales y ha participado activamente en la construcción del relato. Ese conocimiento del fondo, esa posibilidad de proponer y descubrir conexiones, ha hecho que el documental sea más rico y más vivo", dice.

También Santiago G. Merino, encargado de la realización y el montaje, destaca la dificultad de la edición "al tener una cantidad muy grande de archivo y muchos minutos". "Ha supuesto hacer una inmersión en todo ese archivo de aquella época y ponerme en aquel lugar, viendo qué noticias eran importantes de aquella época, de aquel día", explica.

Carlos Hipólito, la voz de Un día en emisión

César Vallejo también refiere otro reto, el narrativo. Vemos ese viernes 4 de marzo de 1966 a través de los ojos de un niño que, enfermo, se recupera en casa, delante del televisor. "Su curiosidad, su humor y su manera de entender a medias el mundo adulto nos permiten recorrer la programación desde un lugar cotidiano y emocional", explica el director.

Como narrador, ese niño tiene una gran importancia en el documental, de ahí que se optase por una voz reconocida: Carlos Hipólito. Su participación durante tantos años en Cuéntame cómo pasó, una mirada a nuestro pasado colectivo, hace que su voz esté ligada a la memoria de la infancia. "Esa conexión tenía mucho sentido para este proyecto, pero también nos interesaba su capacidad para contar desde la intimidad, con naturalidad y sin subrayar la emoción", detalla César Vallejo.

Carlos Hipólito en la grabación de 'Un día en emisión'

En este 70º aniversario de RTVE, llama la atención que también Carlos Hipólito cumple 70 años este mismo noviembre: Televisión Española empezaba a emitir el 28 de octubre de 1956 y tan solo un mes después, el 30 de noviembre, nacía Carlos Hipólito. Su recuerdo es como el de aquel niño al que pone voz en Un día en emisión. "Es muy curioso porque cuando estuvimos grabando con él la voz en off se acordaba de todo. Él estaba viviendo como un niño lo que estaba contando", dice Santiago G. Merino.

La historia desde el otro lado de la pantalla

Construida íntegramente con imágenes de archivo, Un día en emisión cuenta cómo la televisión empezó a ocupar un lugar en nuestras casas y a ordenar nuestras horas. "Una programación cuenta mucho de un país: de qué se hablaba, qué se anunciaba, qué se enseñaba y cómo se organizaba la vida alrededor de la pantalla", apunta César Vallejo. También recuerda la fragilidad de esa memoria: sabemos qué se emitió, pero no siempre podemos volver a verlo.

Esta producción original de RTVE Play se estrena en el marco del 70º aniversario de RTVE, cuyos inicios recuerda. Un día en emisión, dirigido por César Vallejo y Ángela Gallardo, es una idea original de Virginia Bazán Gil y José Antonio Gurriarán.