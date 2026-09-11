El 23F y el coronel Tejero o las chicas que decían "hablar con la virgen": Las imágenes inéditas de 'Los archivos secretos del NO-DO'

Tras el gran éxito de su primera temporada, que en el global de la emisión de todos los capítulos alcanzó un 12,1% de share con una fidelidad del 44,1% y 753.000 espectadores de promedio, Los archivos secretos del NO-DO vuelve con nuevos episodios para seguir rastreando en los archivos del NO-DO (Noticiarios y Documentales) que nunca llegaron a ver la luz. ¿Qué es lo que quedó por contar? ¿Qué motivos habría para ocultar estas imágenes?

Gracias a la exploración y trabajo de restauración de la Filmoteca Española se han encontrado nuevas piezas muy valiosas que puedes ver en esta primera entrega: las imágenes del 23F y el coronel Tejero como nunca antes las habías visto, un grupo de rock actuando dentro de una parroquia, la grabación de El Cordobés subiendo a un avión en traje de luces, o la explosión de éxito popular de unas chicas que decían hablar con la Virgen, entre otras muchas cosas.

Las imágenes inéditas del 23F y el coronel Tejero El primer episodio comienza con la perla de la temporada: las imágenes grabadas por las cámaras del NO-DO de la investidura de Calvo Sotelo. El 23 de febrero de 1981, mientras se votaba en el Congreso en un clima de rumores sobre un posible golpe de Estado, Antonio Tejero y otros guardias civiles irrumpieron armados en el hemiciclo. La grabación capta primeros planos de Tejero y las reacciones de los diputados con una gran calidad y nitidez. Sin embargo, pese a su valor histórico, nunca llegaron a emitirse. El redactor del NO-DO Jaime Moreno explica que no tenía sentido emitir las imágenes porque el 23F “estaba sobradamente expuesto y, aparte de ser una redundancia, la actualidad de NO-DO se había perdido completamente”.

La actuación de un grupo de rock dentro de una parroquia En los años 60, muchos inmigrantes llegados a Madrid desde el campo se instalaron en barrios del extrarradio como Vallecas, donde construyeron chabolas sin agua corriente, luz ni alcantarillado. En este contexto nacieron los teleclubs —muchos de ellos en parroquias— como espacios de acceso a la televisión y ocio juvenil. La película inédita Teleclub Santo del Ángel, Vallecas, de 1966, muestra una realidad de pobreza y precariedad que chocaba con la imagen de progreso que el franquismo quería proyectar en el NO-DO. Pero también recoge la actuación de un grupo de rock dentro de una parroquia que refleja las contradicciones del régimen: mientras el franquismo intentaba preservar los valores tradicionales, una nueva cultura juvenil empezaba a abrirse paso. “Antes de que sean autónomos y vayan a cualquier sitio, los tenemos en la iglesia y los tenemos controlados”, señala la doctora en historia contemporánea de la UB Carme Gil, sobre el posicionamiento del franquismo ante tal contexto.

El Cordobés subiendo a un avión en traje de luces El Cordobés fue el primer gran fenómeno fan de la tauromaquia y uno de los personajes más populares de la España de los años 60. “Era un ídolo de masas, era súper famoso también por su propia historia personal, porque era una historia de superación”, explica Ana Velasco, profesora de la UCM. El Cordobés representaba la historia del hombre hecho a sí mismo: un joven de origen humilde que, gracias al toreo, pasó a convertirse en un ídolo de masas por encima incluso de futbolistas y artistas. Hay una grabación inédita en Los archivos secretos del NO-DO en que se ve a El Cordobés pilotando un avión vestido de luces, una escena tan insólita como simbólica de su ascenso social. El torero había comprado su propio avión en 1965 y se convirtió en la primera persona en España que tuvo uno por motivos de negocio. Sin embargo, aquellas imágenes llamativas y un tanto surrealistas nunca llegaron a emitirse. Probablemente el motivo fue que podían transmitir una imagen demasiado folclórica o incluso satírica de una figura que el régimen prefería presentar como ejemplo de triunfo y superación personal.

Las chicas que decían hablar con la Virgen Garabandal, un pueblo cántabro de apenas 300 habitantes y de difícil acceso, se convirtió en un importante foco de peregrinación tras las supuestas apariciones de la Virgen protagonizadas por cuatro niñas. Los devotos de las niñas de Garabandal creían estar ante un fenómeno de la misma fuerza que los de Lourdes y Fátima, pero se encontraron con una respuesta que no esperaban. “La diferencia fundamental es que Lourdes y Fátima han sido legitimadas por la Iglesia y se consideran milagros. Y éste fue rechazado como un fenómeno paranormal vinculado con prácticas no religiosas”, apunta el profesor de historia de la UCJC y la UNAM Roberto Muñoz. El rechazo de la Iglesia hacia el fenómeno acabó condicionando al NO-DO, que decidió guardar la lata en un cajón al considerar que aquellas imágenes, tan inquietantes y polémicas, no encajaban con la imagen que el régimen quería proyectar.