Del sueño de cruzar el Atlántico en globo al último retrato de Franco: los archivos que el régimen no quiso mostrar

En la Filmoteca Española se conservan más de 6.000 latas con grabaciones que se quedaron en las estanterías. Algunas estaban preparadas para ser emitidas con locución y otras sin editar, pero todas tenían una cosa en común: el régimen de Franco no las consideró apropiadas para su emisión. En esta nueva temporada ya hemos visto desde las imágenes inéditas del 23F hasta la explosión de éxito popular de unas chicas que decían hablar con la Virgen, pasando por un grupo de rock actuando dentro de una parroquia y la grabación de El Cordobés subiendo a un avión en traje de luces, entre otras historias. Pero, ¿qué quedó por descubrir? ¿Qué archivos secretos del NO-DO se quedaron todavía sin abrir?

“Rodaje de la película Amazonas” (1972), “Marbella, formación campesina” (1968), “Final vuelta ciclista” (1958), “Hundimiento de una casa en Pineda de Mar” (1962), “Preparativos travesía en globo” (1960), “Plantaciones café en Guinea” (1960) y “Entrega a Franco de un cuadro” (1974) son los títulos de las cintas que se desvelan en el segundo episodio.

Unos adultos disfrutando como niños El archivo titulado “Marbella, formación campesina” contiene imágenes de la Residencia Tiempo Libre de Marbella. Se trata de un complejo creado por la institución sindical falangista conocida como Educación y Descanso para que trabajadores —especialmente campesinos del interior— pudieran disfrutar de unas vacaciones junto al mar. “Lo que estamos viendo es eso, son adultos que a lo mejor no han tenido en su vida un espacio para el juego, que han trabajado de sol a sol desde que eran críos y que de repente se ven descansando y juegan”, explica el catedrático de historia social de la UNED MIguel Martorell. Las imágenes muestran a adultos que, en algunos casos, descubrían el Mediterráneo por primera vez y participaban en juegos, partidas de dominó y actividades recreativas. Pero tras ese supuesto descanso había también formación doctrinal, misa diaria y un claro control del ocio por parte del régimen, además de una marcada división de roles: mientras los hombres disfrutaban de actividades recreativas, las mujeres aprendían costura, tareas del hogar y cuidado de los niños. Grabadas en 1968, cuando el franquismo quería proyectar una imagen de modernidad, las imágenes acababan mostrando precisamente lo contrario: una España todavía rural y atrasada.

La rivalidad entre dos estrellas del ciclismo patrio La final de la Vuelta Ciclista España de 1958 estaba preparada para ser emitida en el NO-DO, pero la pieza acabó guardada en un cajón. La explicación de que la grabación fuera apartada estaría relacionada con la fuerte rivalidad que había entre dos grandes ciclistas españoles: Federico Martín Bahamontes y Jesús Loroño Artega. Las dos grandes estrellas del ciclismo dividían a la afición, pero su enfrentamiento también generaba problemas dentro del equipo nacional. Y el conflicto entre ambos no encajaba con el relato de unidad y compañerismo que el régimen quería transmitir. Sin embargo, la Vuelta de 1958 no terminó siendo un duelo entre dos españoles: el gran dominador fue el francés Jean Stablinski, mientras Bahamontes solo logró el premio de la montaña y Loroño acabó octavo. “No había ningún triunfo de la patria”, resume Paco Grande, director de Conexión Vintage de RTVE. Una competición protagonizada por la disputa entre dos españoles y con un vencedor extranjero no ofrecía la imagen de triunfo patrio que el NO-DO buscaba proyectar, y por eso aquellas imágenes nunca llegaron a emitirse. “Yo creo que es la pelea entre dos españoles en la que acaba ganando un francés”, concluye el escritor y creativo publicitario Antonio Pacheco.

Una aventura digna de Julio Verne “Una aventura digna de Julio Verne” es como podría definirse el ambicioso proyecto de José María Ansaldo, el piloto que en 1960 quiso cruzar el Atlántico en globo. “El objetivo era ambicioso, era cruzar el Atlántico en dirección inversa a las corrientes de aire, es decir, de este a oeste, desde Europa hacia América”, explica la periodista deportiva de RTVE Paloma del Río. Desde Canarias hasta Sudamérica, se trataba de una hazaña que nadie había conseguido hasta entonces y el NO-DO quiso seguir los preparativos del vuelo. Ansaldo, pionero de la aviación española y protagonista de algunos de los primeros vuelos entre España, Canarias y América, buscaba cerrar su carrera con una gesta histórica. Sin embargo, el globo sufrió una fuga de gas antes de despegar y la aventura quedó en nada. El régimen, que solía aprovechar estos logros para proyectar una imagen de modernidad y grandeza, decidió guardar aquellas imágenes en sus archivos secretos porque el fracaso no encajaba con el relato que quería transmitir.

Un cuadro de Franco y su mujer Franco fue presentado durante años por el NO-DO como un líder fuerte y omnipotente, pero sus últimos años mostraron una imagen muy distinta. En septiembre de 1974, poco antes de su muerte, una delegación catalana acudió al Palacio del Pardo para hacerle entrega de un cuadro: un retrato de Franco junto a Carmen Polo. Entre los miembros de esta delegación había figuras como el gobernador civil de Barcelona Martín Villa y el presidente de la Diputación Provincial Juan Antonio Samaranch. En Los archivos secretos del NO-DO hemos recuperado unas imágenes donde aparece un Franco anciano y debilitado por el Parkinson tras haber sido ingresado el verano de ese mismo año por una grave tromboflebitis. Aunque el régimen hablaba de una recuperación total, la grabación muestra a un dictador frágil y deteriorado. El pintor del cuadro, Félix Revello de Toro, había sido benévolo con él. “Está mucho peor en persona, sin ninguna duda. En el cuadro, el gesto es más enérgico, tiene la boca cerrada, la mirada está fija, tiene una actitud relajada… Es mucho mejor el aspecto que transmite en la pintura”, afirma el catedrático de periodismo de la Universidad San Pablo-CEU Álvaro de Diego. Tenemos claro, entonces, por qué estas imágenes nunca fueron emitidas: Franco no podía dar una imagen de debilidad.