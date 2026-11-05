A solas con el mar helado: los nadadores de invierno del libro "Ocho grados", de Jordi Ballart

Las dos posibilidades una mañana de invierno son dos: quedarse en cama calentito y acurrucado bajo las mantas, esperando a reunir fuerzas para levantarse hacia la ducha hirviendo. La otra es madrugar, ponerse el neopreno, abrigarse, coger el coche y conducir hasta la playa, y una vez allí calentar un poco y lanzarse al mar a nadar. No parece haber un dilema; cualquier mortal elegiría la primera opción. Pero los nadadores de invierno, sin ser semidioses, tampoco son completamente humanos. Se trata, cuenta el escritor Jordi Ballart, de una raza paciente y estoica que ve en la dureza del océano una continua lección de vida. Página Dos entrevista a Ballart, que ha escrito Ocho grados (Barlin).

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El título del libro hace referencia a la temperatura del agua más fría en la que Jordi Ballart ha nadado nunca. No es una hazaña extraordinaria si se compara con quienes se sumergen en mares polares, pero sí lo bastante incómoda como para plantear una pregunta: ¿qué impulsa a algunas personas a entrar en el mar cuando el invierno lo vuelve inhóspito para casi todos? A los nadadores de invierno no les importa la competición y aún menos el espectáculo deportivo. Han encontrado en el agua fría una forma distinta de estar en el mundo.

Los vínculos entre los nadadores del frío

Esta comunidad informal y no organizada tiene rituales compartidos, unas formas de sociabilidad que nacen de la repetición cotidiana y de una experiencia íntima vivida en común. Su práctica supone exponerse sin mediaciones a la naturaleza: al agua, al viento, a la sal, a un entorno incontrolable y resistente a la domesticación. Una experiencia física sobre la propia condición terrenal. En el gesto aparentemente menor de zambullirse en los mares de invierno se esconde una forma radical de volver a sentir.

Hay quienes lo ven como una cura espiritual

Óscar López pregunta al escritor cómo definiría a estos grupos de desconocidos reunidos en torno al océano. Jordi Ballart responde con humor: «Un grupo de locos que han encontrado en el mar un entorno del que disfrutan, que no quieren limitarse a nadar en verano. Quedamos todas las semanas, hay gente que nada cada día también, casi como un rito religioso. La mera sensación de flotar es muy placentera». Dentro del propio grupo hay estilos diferentes, con o sin uso de neopreno. «Hay quienes lo ven como una cura espiritual de cuerpo y mente», añade Ballart.

Entre el relato personal, el ensayo y la crónica de viajes, Ocho grados recorre distintas costas y recoge en ellas testimonios. El libro se inscribe en una tradición literaria especialmente anglosajona (Hemingway, Cheever, Conrad, Murdoch, Levy) que ha explorado el vínculo entre agua fría, escritura y transformación personal. Resulta una lectura apasionante sobre la atracción por lo incómodo, los extraños laberintos de la motivación y también sobre la necesidad de reconectar con aquello que es más grande que uno mismo.