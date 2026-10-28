En su autobiográfica Memoria de la melancolía, la escritora María Teresa León recuerda a sus compañeras del Lyceum Club Femenino, una institución nacida en 1926 cuyas integrantes se propusieron modernizar el país, "adelantar el reloj de España".

Las cuñas de RNE VÍDEO | Avance de "Lyceum Club, mujeres que adelantaron el reloj de España" Ver ahora

Su presidenta, la pedagoga María de Maeztu, encabezaba una junta directiva compuesta también por la periodista Isabel de Oyarzábal y la abogada y política Victoria Kent. A lo largo de una década, esta asociación nacida en sintonía con otros clubes femeninos europeos aconfesionales y apolíticos, inspirados en colectivos masculinos privados, impulsó el papel de la mujer en la sociedad tejiendo redes, creando puentes, siendo mucho más que un espacio de encuentro. El Lyceum, con sede en la célebre Casa de las Siete Chimeneas de Madrid, se convirtió en un importante centro de reflexión política y social, con iniciativas tan reales como la Casa del Niño o el Comité del Libro para el Ciego.

Recital poético ofrecido por Dalia Íñigo en el Lyceum Club Femenino. 1934.Alfonso (AGA)

La última cuota del club de la que hay constancia la pagó en octubre de 1936 la liceísta Concepción Magallanes. El estallido de la Guerra Civil arrasó su estructura pero no acalló la voz de las socias. Desde el exilio, por ejemplo, la escritora y traductora Zenobia Camprubí, en una conferencia pronunciada en la Universidad de Puerto Rico, recordaba cómo les habían atacado "en la prensa y desde el púlpito" y reflexionaba sobre "lo mal que habría de parecer un club de señoras sin padre espiritual". Llegaron a ser al menos 513, según las fichas de registro aparecidas hasta la fecha.

Eva Cosculluela, Rocío González Naranjo, Tània Balló y Concha Fagoaga durante la grabación de este documental sonoro.RNE

Cien años después de la fundación recuperamos su historia en "Lyceum Club Femenino, mujeres que adelantaron el reloj de España", un documental de Olga Baeza con diseño sonoro de Mayca Aguilera. Participan la catedrática de periodismo de la Universidad Complutense Concha Fagoaga, pionera en el estudio de este colectivo; Juan Aguilera, investigador del Instituto de Estudios Riojanos; Tània Balló, comisaria del centenario del Lyceum Club Femenino; y Carmen de la Guardia, asesora científica de este programa de celebraciones. Eva Cosculluela, autora de El club de las modernas, y Rocío González Naranjo, autora de Marisabidillas, frívolas y peligrosas, también comparten su visión del Lyceum. El lado más humano de estas mujeres lo aportan sus familiares: Laura Baeza (nieta de María Martos); Miren Begoña, Pilar y Ricardo Gutiérrez de Zubiaurre (nietos de Pilar de Zubiaurre); Miriam de Maeztu (sobrina nieta de María de Maeztu); Pilar Sanz (nieta de Concepción Magallanes); y Rocío Elorrieta (nieta de Rosario de Lacy). Además, la actriz Rebeca Hernando presta su voz a Zenobia Camprubí para dar vida a su citada conferencia.

Familiares de liceístas durante la grabación de este documental. Laura Baeza; Miriam de Maeztu; Paula Fernández Longoria; Pilar Sanz; los hermanos Ricardo, Miren Begoña y Pilar Gutiérrez de Zubiaurre; y Rocío Elorrieta.RNE

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