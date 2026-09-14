Olga de Dios vuelve a ser una niña en LEAN
El podcast de cultura para toda la familia continúa su 16ª temporada con una invitada de lujo, un álbum ilustrado lleno de misterio y las voces más refrescantes del verano: las de sus pequeños pasajeros
¿Alguna vez te has preguntado a qué jugaban tus autores favoritos cuando eran pequeños? ¿Qué libros leían? ¿Cuál era su merienda preferida o qué travesura recuerdan con más cariño? En el podcast LEAN, la cultura también se disfruta viajando atrás en el tiempo. Y en esta nueva parada, la protagonista es nada más y nada menos que Olga de Dios, una de las grandes autoras e ilustradoras de la literatura infantil contemporánea.
La creadora de títulos tan queridos como El monstruo rosa, Leotolda o La rana de tres ojos se convirtió la semana pasada en la madrina de LEAN. Ahora, además, se anima a responder al famoso “cuestionario LEAN”, una batería de preguntas con la que el programa invita a sus protagonistas a recuperar recuerdos, juegos, lecturas y pequeñas historias de su infancia.
Un viaje en el tiempo con Olga de Dios
Olga de Dios se pone cómoda, abre el álbum de los recuerdos y vuelve a ser una niña por un rato. A través de sus respuestas, comparte un montón de curiosidades sobre aquellos años y demuestra que, detrás de cada gran creadora, también hay una pequeña lectora, imaginativa y llena de preguntas.
El cuestionario sirve para conocerla desde una perspectiva diferente, más cercana y desenfadada. Porque hablar de infancia no consiste únicamente en recordar fechas o lugares: también significa rescatar la capacidad de asombro, las ganas de jugar y esa mirada curiosa que convierte cualquier cosa en una aventura. Justo el tipo de mirada que Olga de Dios traslada a sus libros y que ha conquistado a miles de familias.
La conversación promete momentos divertidos y alguna que otra sorpresa. Una oportunidad estupenda para que los oyentes conozcan mejor a su madrina y descubran que la imaginación no tiene edad… aunque, de vez en cuando, viene muy bien volver a tener ocho años.
Misterio, rimas y muchas sorpresas
Esta semana también hay tiempo para abrir un libro muy especial: 'Tres eran tres', publicado por Editorial Nórdica y reconocido con el Premio Lazarillo. Se trata de un álbum ilustrado rimado, divertido y juguetón, de esos que invitan a leer en voz alta y a pasar las páginas con ganas de descubrir qué ocurrirá después.
La historia es un pequeño misterio con grandes dosis de humor y aventura. A cada paso de página aparece una nueva sorpresa y, gracias al juego que proponen sus personajes, los lectores recorren diferentes territorios. El viaje se convierte así en una invitación a compartir, imaginar y dejarse sorprender. Porque en Tres eran tres nunca se sabe exactamente qué habrá al doblar la esquina, y ahí está buena parte de su encanto.
Es, sin duda, un libro perfecto para leer con los más pequeños, comentar sus ilustraciones, jugar con sus rimas y dejar que cada lector encuentre sus propios detalles. Una lectura para disfrutar en familia y repetir tantas veces como haga falta.
Y, como cada semana, las grandes protagonistas siguen siendo también las voces de los pequeños pasajeros de LEAN. El podcast escucha con muchísima ilusión sus historias de vacaciones, sus descubrimientos y esas lecturas de verano que se quedan en la memoria. A todas las familias pasajeras, gracias por acompañarnos y por crecer con nosotros. ¡Nos seguimos escuchando en la próxima aventura!