Olga de Dios vuelve a ser una niña en LEAN

¿Alguna vez te has preguntado a qué jugaban tus autores favoritos cuando eran pequeños? ¿Qué libros leían? ¿Cuál era su merienda preferida o qué travesura recuerdan con más cariño? En el podcast LEAN, la cultura también se disfruta viajando atrás en el tiempo. Y en esta nueva parada, la protagonista es nada más y nada menos que Olga de Dios, una de las grandes autoras e ilustradoras de la literatura infantil contemporánea.

La creadora de títulos tan queridos como El monstruo rosa, Leotolda o La rana de tres ojos se convirtió la semana pasada en la madrina de LEAN. Ahora, además, se anima a responder al famoso “cuestionario LEAN”, una batería de preguntas con la que el programa invita a sus protagonistas a recuperar recuerdos, juegos, lecturas y pequeñas historias de su infancia.

Un viaje en el tiempo con Olga de Dios Olga de Dios se pone cómoda, abre el álbum de los recuerdos y vuelve a ser una niña por un rato. A través de sus respuestas, comparte un montón de curiosidades sobre aquellos años y demuestra que, detrás de cada gran creadora, también hay una pequeña lectora, imaginativa y llena de preguntas. El cuestionario sirve para conocerla desde una perspectiva diferente, más cercana y desenfadada. Porque hablar de infancia no consiste únicamente en recordar fechas o lugares: también significa rescatar la capacidad de asombro, las ganas de jugar y esa mirada curiosa que convierte cualquier cosa en una aventura. Justo el tipo de mirada que Olga de Dios traslada a sus libros y que ha conquistado a miles de familias. La conversación promete momentos divertidos y alguna que otra sorpresa. Una oportunidad estupenda para que los oyentes conozcan mejor a su madrina y descubran que la imaginación no tiene edad… aunque, de vez en cuando, viene muy bien volver a tener ocho años.