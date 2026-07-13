¡Un final galáctico!

La estación azul de los niños despide la temporada por todo lo alto con una celebración que combina literatura, música, participación de los oyentes y espíritu veraniego. El programa, pensado para los más pequeños pero también para quienes conservan intacta la curiosidad de la infancia, cierra esta etapa especial con una propuesta que invita a mirar el mundo desde otros ojos y a celebrar, una vez más, el valor de la imaginación compartida.

Una despedida con cuentos para entender al otro No podía haber un cierre más simbólico para una temporada tan especial. La estación azul de los niños ha querido poner su broche final con la lectura de El jugador galáctico y otros cuentos con la mirada de un extraterrestre, publicado por Libros de las malas compañías, una obra que convierte la fantasía en una herramienta para pensar la realidad. Lejos de limitarse al entretenimiento, el libro propone un ejercicio tan sencillo como profundo: ponerse las gafas de otro y tratar de comprender cómo se ve el mundo desde una mirada distinta a la nuestra. Esa es precisamente la fuerza de estos relatos. A través de un visitante llegado de fuera de la Tierra, los cuentos observan nuestra forma de vida con una mezcla de sorpresa, extrañeza y lucidez. Lo cotidiano aparece entonces bajo una nueva luz: las costumbres, los hábitos y las normas humanas dejan de parecer evidentes cuando alguien las contempla por primera vez. Desde ahí, la literatura abre una puerta a la reflexión, cuestiona lo que damos por sentado y enseña a detectar tanto nuestras contradicciones como nuestra capacidad para convivir. La estación azul de los niños - Portada del libro 'El jugador galáctico y otros cuentos con la mirada de un extraterrestre' Los siete textos reunidos en el volumen fueron reconocidos con el II Premio de Literatura Infantil y Juvenil "Con la mirada de un extraterrestre", convocado por la Fundación Multiópticas. El resultado es una colección de historias que apuestan por una mirada cariñosa y empática hacia quien es diferente. En lugar de presentar al otro como amenaza, lo convierten en posibilidad: posibilidad de amistad, de aprendizaje mutuo y de una convivencia más abierta y pacífica. En tiempos en los que la diferencia a menudo se contempla con recelo, la propuesta del programa suena especialmente oportuna.