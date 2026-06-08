La imaginación toma las ondas: ‘La estación azul de los niños’ celebra el talento escolar y la magia de la lectura

El programa de RNE da a conocer a los ganadores del VI Concurso de Podcast Escolar y se acerca a la Feria del Libro de Madrid con una emotiva historia sobre las emociones y la familia.

• Los estudiantes premiados comparten sus creaciones sonoras tras meses de trabajo y aprendizaje.

• La escritora Miriam Tirado presenta en la Feria del Libro su nueva obra infantil, una invitación a comprender los sentimientos en momentos de cambio.

La creatividad, la literatura y la educación han vuelto a encontrarse esta semana en La estación azul de los niños, el espacio radiofónico de Radio Nacional de España dirigido al público infantil y a todos aquellos que conservan viva la curiosidad de la infancia. En esta nueva edición, el programa ha dedicado un lugar destacado a los participantes del VI Concurso de Podcast Escolar, una iniciativa impulsada por RNE en colaboración con la Plataforma Elocuencias que fomenta la expresión oral, la creatividad y el trabajo en equipo entre los más jóvenes.

La estación azul de los niños - VI Concurso de Podcast Escolar

Tras acompañar de cerca el desarrollo del certamen durante todo el curso académico, el programa ha puesto el broche final anunciando a los ganadores de esta sexta edición. Los oyentes han podido descubrir algunas de las maravillosas historias y producciones sonoras que han conquistado al jurado gracias a su originalidad, calidad narrativa y capacidad para conectar con la audiencia.

Los podcasts premiados reflejan el enorme potencial creativo de los estudiantes, que han encontrado en el formato sonoro una herramienta para contar historias, compartir conocimientos y dar rienda suelta a su imaginación. La iniciativa se consolida así como una plataforma de aprendizaje innovadora que acerca a los escolares al universo de la comunicación y la radio.

El podcast escolar, una ventana para contar el mundo El Concurso de Podcast Escolar se ha convertido en una referencia para centros educativos de toda España. A través de esta propuesta, cientos de alumnos trabajan durante meses en la elaboración de contenidos originales que combinan investigación, escritura, locución y edición de audio. La participación en el certamen no solo permite desarrollar competencias comunicativas y digitales, sino también fomentar valores como la colaboración, la escucha activa y la creatividad. La emisión de los trabajos ganadores en La estación azul de los niños supone, además, un reconocimiento al esfuerzo realizado por estudiantes y docentes a lo largo del curso.