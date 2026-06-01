La ratita que nunca fue presumida: tradición, amistad y literatura infantil en 'La estación azul de los niños'
- El programa de esta semana recupera una versión poco conocida de uno de los cuentos más populares de la tradición oral española
- La emisión se completa con un libro interactivo sobre la miopía, reflexiones infantiles sobre la amistad y un concurso musical con premios lectores
Los cuentos tradicionales siguen demostrando que tienen mucho que decir a los lectores y oyentes del siglo XXI. Esta semana, La estación azul de los niños, el espacio radiofónico dedicado al público infantil y a quienes conservan viva la curiosidad de la infancia, propone un recorrido por una historia tan conocida como sorprendente: La ratita que nunca fue presumida.
La encargada de conducir este viaje narrativo es Ana Griott, nombre artístico de la escritora y narradora oral Ana Cristina Herreros, una de las grandes especialistas en la recuperación y difusión de cuentos populares. A través de su voz, los oyentes descubren una versión muy diferente de la célebre historia de la ratita que durante generaciones ha formado parte del imaginario colectivo.
Una ratita muy distinta a la que conocemos
Lejos de la imagen tradicional de una protagonista preocupada por su apariencia y por encontrar pretendiente, esta ratita se presenta como un personaje práctico e inteligente. En lugar de comprar un lazo para adornarse, decide invertir su dinero en una col con la que construir una casa. El relato transmite así una enseñanza clara sobre la importancia de tomar decisiones sensatas y de escoger bien a las personas que nos acompañan en la vida.
Esta versión hunde sus raíces en la tradición oral mallorquina. Fue el archiduque Luis Salvador de Austria, gran estudioso de las costumbres y relatos populares de Mallorca a finales del siglo XIX, quien recogió por primera vez una historia en la que la protagonista no tenía nada de presumida. A partir de esa fuente, Ana Cristina Herreros creó el álbum ilustrado La verdadera historia de la ratita que nunca fue presumida, publicado por Libros de las Malas Compañías e ilustrado por Violeta Lópiz. La obra recibió además el reconocimiento de The New York Times, consolidándose como una referencia dentro de la literatura infantil contemporánea.
Libros para ver más allá de lo evidente
La propuesta literaria del programa se completa con la lectura de El sapo César no ve ni torta (Ed. Bruño), una divertida historia protagonizada por un sapo extremadamente miope que es incapaz de distinguir lo que ocurre a su alrededor. Cuando su amiga Zoe intenta ayudarle, comienza una aventura llena de humor y descubrimientos.
El libro destaca por su innovador componente interactivo. Incluye unas gafas especiales que permiten descubrir ilustraciones y detalles ocultos en cada página, convirtiendo la lectura en una experiencia participativa para los más pequeños. Además de fomentar la observación y la atención, la obra aborda cuestiones tan importantes como la inclusión, la discapacidad visual, la empatía y la amistad.
Como es habitual, La estación azul de los niños también reserva un espacio para que sus jóvenes pasajeros compartan sus reflexiones. En esta ocasión, la amistad se convierte en el tema central de sus intervenciones, ofreciendo miradas sinceras y espontáneas sobre el valor de los vínculos personales.
La emisión concluye con un guiño al deporte y a la música. Con la vista puesta en el próximo Mundial de Fútbol, el programa pone en marcha un concurso musical en colaboración con el Radioduende Preguntón, en el que los participantes pueden conseguir un atractivo pack lector.
Una combinación de cuentos, libros, aprendizaje y diversión que vuelve a convertir a La estación azul de los niños en una parada imprescindible para quienes creen que la imaginación sigue siendo el mejor medio de transporte.