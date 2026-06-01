La ratita que nunca fue presumida: tradición, amistad y literatura infantil en 'La estación azul de los niños'

Los cuentos tradicionales siguen demostrando que tienen mucho que decir a los lectores y oyentes del siglo XXI. Esta semana, La estación azul de los niños, el espacio radiofónico dedicado al público infantil y a quienes conservan viva la curiosidad de la infancia, propone un recorrido por una historia tan conocida como sorprendente: La ratita que nunca fue presumida.

La encargada de conducir este viaje narrativo es Ana Griott, nombre artístico de la escritora y narradora oral Ana Cristina Herreros, una de las grandes especialistas en la recuperación y difusión de cuentos populares. A través de su voz, los oyentes descubren una versión muy diferente de la célebre historia de la ratita que durante generaciones ha formado parte del imaginario colectivo.

Una ratita muy distinta a la que conocemos Lejos de la imagen tradicional de una protagonista preocupada por su apariencia y por encontrar pretendiente, esta ratita se presenta como un personaje práctico e inteligente. En lugar de comprar un lazo para adornarse, decide invertir su dinero en una col con la que construir una casa. El relato transmite así una enseñanza clara sobre la importancia de tomar decisiones sensatas y de escoger bien a las personas que nos acompañan en la vida. La estación azul de los niños - Portada de libro 'La ratita que nunca fue presumida' Esta versión hunde sus raíces en la tradición oral mallorquina. Fue el archiduque Luis Salvador de Austria, gran estudioso de las costumbres y relatos populares de Mallorca a finales del siglo XIX, quien recogió por primera vez una historia en la que la protagonista no tenía nada de presumida. A partir de esa fuente, Ana Cristina Herreros creó el álbum ilustrado La verdadera historia de la ratita que nunca fue presumida, publicado por Libros de las Malas Compañías e ilustrado por Violeta Lópiz. La obra recibió además el reconocimiento de The New York Times, consolidándose como una referencia dentro de la literatura infantil contemporánea.