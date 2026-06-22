Miriam Tirado se sube a La estación azul de los niños

La literatura infantil en español tiene esta semana una invitada de excepción en La estación azul de los niños (LEAN). El espacio radiofónico, dirigido al público infantil pero también a quienes conservan viva la mirada de la infancia, recibe como “pasajera de honor” a Miriam Tirado, una de las autoras más reconocidas y queridas del género en los últimos años. Su presencia refuerza el vínculo entre la creación literaria, la educación emocional y la escucha atenta de la niñez, tres elementos que definen tanto su trayectoria como el espíritu del programa.

Una autora que ha conectado con miles de familias Hablar de Miriam Tirado es hablar de una voz que ha sabido abrirse paso mucho más allá de las páginas de sus libros. Autora de títulos tan populares como El hilo invisible o Tengo un volcán, su obra ha calado en miles de hogares gracias a una propuesta narrativa que pone en el centro las emociones, los vínculos y la vida interior de niños y adultos. Su llegada a LEAN no es casual: encarna de manera muy precisa esa idea de literatura que entretiene, acompaña y deja huella. La estación azul de los niños - Portada del libro 'El hilo invisible'5 Tirado es escritora, consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad y paternidad. A través de su trabajo, acompaña a madres y padres en el proceso de conectar con sus hijos, pero también consigo mismos. Esa palabra, conectar, aparece como eje fundamental de su universo profesional y personal. Su propuesta no se limita a ofrecer herramientas para la crianza, sino que invita a revisar la propia historia emocional, a escuchar al niño interior y a educar desde una adultez más consciente y más presente.

De la radio informativa al acompañamiento familiar Antes de dedicarse por completo a este camino, Miriam Tirado desarrolló una sólida trayectoria periodística. Durante 14 años trabajó en los Servicios Informativos de Catalunya Ràdio, en Barcelona, una experiencia que aporta una dimensión adicional a su perfil público. Esa base en el periodismo y en la comunicación se percibe también en su manera de llegar al público: con claridad, cercanía y capacidad para traducir asuntos complejos del mundo emocional en mensajes accesibles para las familias. Además de su faceta como autora, también imparte conferencias en escuelas y centros educativos sobre algunos de los temas que más preocupan en la primera infancia. Su labor se sitúa así en un cruce muy fértil entre literatura, divulgación y acompañamiento, lo que explica el impacto de su figura en el ámbito de la educación emocional en lengua española.

Un cierre de curso con homenaje a los docentes La emisión de esta semana incorpora además otro momento especialmente significativo: la lectura de Esos profes a los que quiero tanto (Editorial SM), un álbum ilustrado pensado para leer en familia y también para regalar al profesorado al final del curso escolar 2025-26. Se trata de una obra que pone en valor la importancia de aquellos docentes que dejan una huella imborrable en sus alumnos gracias a su ingenio, su imaginación desbordante, su amabilidad y su sentido del humor. La estación azul de los niños - Portada del libro 'Esos profes a los que quiero tanto' La elección de este título en el contexto del cierre de curso no solo añade una nota emotiva al programa, sino que subraya una idea esencial: la infancia se construye también a través de esos adultos que acompañan, inspiran y ayudan a crecer desde el aula. En un tiempo en el que la educación demanda cada vez más sensibilidad y compromiso, el homenaje a los buenos profesores adquiere una resonancia especial.