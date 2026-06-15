La ovejita del lobo viaja a la Feria del Libro de Madrid
Steve Smallman, el autor del cuento infantil más tierno del año, visita España para encontrarse con sus lectores más pequeños en el mayor escaparate del libro en español
El ilustrador y escritor británico Steve Smallman, creador del fenómeno editorial La ovejita que vino a cenar, ha cruzado el canal de la Mancha con una misión: sentarse frente a un micrófono en la Feria del Libro de Madrid y contarles historias a los niños de medio país. Lo ha hecho de la mano de La estación azul de los niños, el espacio de Radio Nacional dedicado a los oyentes más jóvenes —y a todos aquellos que aún guardan dentro al niño que fueron—, que ha viajado esta semana hasta el Retiro para grabar uno de sus programas más especiales junto a uno de los grandes nombres de la literatura infantil internacional.
La visita de Smallman a la Feria no es casual. Su álbum ilustrado La ovejita que vino a cenar, publicado en España por la editorial Beascoa, se ha convertido en uno de esos libros que se resisten a desaparecer de las estanterías de las librerías infantiles. Año tras año, padres, madres y maestros siguen recomendándolo como si acabara de salir de la imprenta.
Un lobo con hambre y una oveja con agallas
La historia arranca con un viejo lobo cuya cena no podría ser más desoladora: una miserable sopa de verduras en una pequeña cabaña perdida en el frío. Una noche, alguien llama a su puerta. Es una ovejita que se ha perdido, y el lobo, entre instinto y esperanza, empieza a imaginar un estofado humeante. Lo que no esperaba es que la ovejita no tuviera ninguna intención de convertirse en su cena, sino en su mejor amiga.
Ese giro, aparentemente simple, encierra los valores que hacen del libro un clásico moderno: la amistad inesperada, la generosidad sin condiciones y la aceptación de quien es diferente a nosotros. Un mensaje que, visto lo visto en el mundo, no viene nada mal a oyentes de todas las edades.
Smallman llegó a la ilustración hace treinta y cinco años, cuando comenzó colaborando en publicaciones educativas. Con el tiempo, la autoría fue ganando terreno a los encargos ajenos, y hoy acumula tantos libros ilustrados que, según él mismo reconoce, ha perdido la cuenta. Un historial que, sin embargo, no le impide seguir sorprendiendo con cada nueva historia.
La estación azul de los niños cierra su encuentro madrileño con otro aliciente para los oyentes: un concurso musical temático sobre el Mundial de Fútbol masculino en el que los participantes pueden llevarse un pack lector completo. La "familia pasajera" que cada semana sintoniza el programa tiene, una vez más, razones de sobra para no alejarse de la radio.