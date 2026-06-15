La ovejita del lobo viaja a la Feria del Libro de Madrid

El ilustrador y escritor británico Steve Smallman, creador del fenómeno editorial La ovejita que vino a cenar, ha cruzado el canal de la Mancha con una misión: sentarse frente a un micrófono en la Feria del Libro de Madrid y contarles historias a los niños de medio país. Lo ha hecho de la mano de La estación azul de los niños, el espacio de Radio Nacional dedicado a los oyentes más jóvenes —y a todos aquellos que aún guardan dentro al niño que fueron—, que ha viajado esta semana hasta el Retiro para grabar uno de sus programas más especiales junto a uno de los grandes nombres de la literatura infantil internacional.

La estación azul de los niños - Cristina Hermoso con Steve Smallman

La visita de Smallman a la Feria no es casual. Su álbum ilustrado La ovejita que vino a cenar, publicado en España por la editorial Beascoa, se ha convertido en uno de esos libros que se resisten a desaparecer de las estanterías de las librerías infantiles. Año tras año, padres, madres y maestros siguen recomendándolo como si acabara de salir de la imprenta.