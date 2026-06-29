La mujer esqueleto y un verano para soñar
El programa La estación azul de los niños vuelve esta semana con una propuesta tan refrescante como imaginativa: un cuento de la tradición inuit, recomendaciones culturales para los días de verano y un concurso musical pensado para unir generaciones en torno a la radio, los libros y el cine.
Hay programas que se escuchan y programas que, además, se habitan. La estación azul de los niños, ese espacio de radio pensado para peques -y también para quienes todavía guardan intacta la curiosidad de la infancia-, llega esta semana con una entrega llena de historias, aventuras y planes culturales para disfrutar sin prisas. La propuesta mezcla tradición oral, lecturas para viajar sin moverse de casa, cine fantástico con mensaje y, como broche final, un guiño musical para jugar en familia.
Un cuento inuit que engancha desde el primer minuto
Uno de los grandes momentos del programa será 'La mujer esqueleto', un relato procedente de la tradición inuit que llega de la mano de Ana Cristina Herreros, Ana Griott, la cuentacuentos oficial de esta temporada. Su voz y su manera de narrar convierten cada historia en una pequeña expedición, y esta no promete ser menos.
La elección del cuento no es casual. Las historias tradicionales siguen teniendo una fuerza especial porque no solo entretienen: también dejan preguntas, imágenes y emociones que se quedan dando vueltas mucho después de terminar. La mujer esqueleto entra en esa categoría de relatos que atrapan por su misterio, por su belleza extraña y por la forma en que invitan a mirar más allá de lo evidente. En un momento en el que todo parece ir rápido, recuperar la magia de escuchar un cuento contado con calma se siente casi como un pequeño lujo.
Pero el viaje no se queda ahí. El programa también se abre a nuevas propuestas para llenar el verano de cultura y descubrimientos. Entre ellas destaca El gran libro de los museos (Editorial Maeva Young), una invitación a recorrer doce museos extraordinarios repartidos por el mundo. De Bilbao a Pekín, de Roma a Ámsterdam, de París a México, este libro propone un paseo fascinante por espacios repletos de arte, historia y sorpresas.
Lo mejor es que la visita no se hace en solitario. Acompañan al lector conservadores, arquitectos, conserjes y artistas, pero también personajes inesperados que convierten cada parada en una experiencia viva. Más que un catálogo, el libro se presenta como una puerta abierta a los museos entendidos no como lugares silenciosos y lejanos, sino como escenarios llenos de historias, detalles y secretos por descubrir. La propuesta encaja de maravilla con el espíritu del programa: despertar la curiosidad y demostrar que la cultura también puede ser una aventura.
Cine, música y regalos para cerrar la aventura
La segunda gran recomendación de la semana mira hacia la gran pantalla con 'Fleak', una película atravesada por la fantasía y la resiliencia. Su protagonista es Lauri, un niño de 12 años que pierde la capacidad de caminar tras sufrir un accidente. A partir de ese punto, la historia da un giro inesperado con la aparición de Fleak, una criatura peluda y útil llegada de otra dimensión, que arrastra al joven a una aventura fantástica.
En ese nuevo universo, Lauri encuentra una posible forma de volver a caminar, aunque no será gratis: para lograrlo, tendrá que enfrentarse a un monstruo devorador nacido de su propia sombra. La premisa combina emoción, imaginación y superación personal, ingredientes que suelen conectar muy bien con el público infantil y juvenil, pero que también pueden tocar a los adultos. Porque debajo de su envoltorio fantástico, Fleak habla de miedo, coraje y de la capacidad de reconstruirse cuando todo cambia de golpe.
Y como en La estación azul de los niños siempre hay espacio para jugar, el programa cerrará con su ya clásico concurso musical, una propuesta de esas que tienden puentes entre edades y hacen que en casa cada uno reconozca una canción distinta. A eso se suma el incombustible Radioduende Preguntón, que esta vez llega especialmente veraniego y dispuesto a regalar un pack lector.
Con esta combinación de cuento, libro, película y música, el programa vuelve a demostrar que la radio infantil puede ser mucho más que entretenimiento. Puede ser refugio, punto de encuentro y chispa para encender la imaginación. Y, sobre todo, puede seguir construyendo esa entrañable “familia pasajera” que encuentra en cada emisión una nueva excusa para viajar juntos.