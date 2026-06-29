La mujer esqueleto y un verano para soñar

Hay programas que se escuchan y programas que, además, se habitan. La estación azul de los niños, ese espacio de radio pensado para peques -y también para quienes todavía guardan intacta la curiosidad de la infancia-, llega esta semana con una entrega llena de historias, aventuras y planes culturales para disfrutar sin prisas. La propuesta mezcla tradición oral, lecturas para viajar sin moverse de casa, cine fantástico con mensaje y, como broche final, un guiño musical para jugar en familia.

Un cuento inuit que engancha desde el primer minuto

Uno de los grandes momentos del programa será 'La mujer esqueleto', un relato procedente de la tradición inuit que llega de la mano de Ana Cristina Herreros, Ana Griott, la cuentacuentos oficial de esta temporada. Su voz y su manera de narrar convierten cada historia en una pequeña expedición, y esta no promete ser menos.

La estación azul de los niños - Cuento 'La mujer esqueleto'

La elección del cuento no es casual. Las historias tradicionales siguen teniendo una fuerza especial porque no solo entretienen: también dejan preguntas, imágenes y emociones que se quedan dando vueltas mucho después de terminar. La mujer esqueleto entra en esa categoría de relatos que atrapan por su misterio, por su belleza extraña y por la forma en que invitan a mirar más allá de lo evidente. En un momento en el que todo parece ir rápido, recuperar la magia de escuchar un cuento contado con calma se siente casi como un pequeño lujo.

Pero el viaje no se queda ahí. El programa también se abre a nuevas propuestas para llenar el verano de cultura y descubrimientos. Entre ellas destaca El gran libro de los museos (Editorial Maeva Young), una invitación a recorrer doce museos extraordinarios repartidos por el mundo. De Bilbao a Pekín, de Roma a Ámsterdam, de París a México, este libro propone un paseo fascinante por espacios repletos de arte, historia y sorpresas.

La estación azul de los niños - Portada 'El gran libro de los museos'5

Lo mejor es que la visita no se hace en solitario. Acompañan al lector conservadores, arquitectos, conserjes y artistas, pero también personajes inesperados que convierten cada parada en una experiencia viva. Más que un catálogo, el libro se presenta como una puerta abierta a los museos entendidos no como lugares silenciosos y lejanos, sino como escenarios llenos de historias, detalles y secretos por descubrir. La propuesta encaja de maravilla con el espíritu del programa: despertar la curiosidad y demostrar que la cultura también puede ser una aventura.