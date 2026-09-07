¡Olga de Dios, madrina de la 16ª temporada de LEAN!

Septiembre trae mochilas, libros, horarios nuevos y ese inevitable regreso a la rutina después de las vacaciones. Pero también significa recuperar algunos de esos planes que hacen mucho más llevadera la vuelta al cole. Uno de ellos es subirse cada sábado a La estación azul de los niños (LEAN), el podcast de cultura pensado para disfrutar en familia que estrena nada menos que su 16ª temporada.

Para celebrar un cumpleaños así hacía falta una madrina a la altura y LEAN ha encontrado a la perfecta: Olga de Dios, una de las autoras e ilustradoras de literatura infantil más reconocibles de los últimos años. La artista se convierte en la invitada de lujo de este primer viaje de la temporada y comparte con todos los “pasajeros” algunos de los secretos que se esconden detrás de sus creaciones.

Y, como en esta estación nunca faltan los libros, el programa propone además una aventura en la que tocará enfrentarse a alienígenas, resolver enigmas y, sobre todo, tomar decisiones. La lectura elegida es 'Traidores en la isla. Escoge tu propia aventura', de RBA Infantil, una historia interactiva con más de 45 finales posibles. ¿Preparados para elegir vuestro propio camino?

Olga de Dios y el universo que hay detrás de sus personajes Color, imaginación y personajes que son difíciles de olvidar. Esas son algunas de las señas de identidad de Olga de Dios, autora de álbumes ilustrados que han conquistado a pequeños lectores y a sus familias. Entre sus obras más populares se encuentran títulos como El monstruo rosa, Leotolda o La rana de tres ojos. Historias que, además de atrapar por sus ilustraciones, invitan a mirar el mundo desde perspectivas diferentes y convierten la lectura en una oportunidad para hacerse preguntas. Ahora, Olga de Dios llega a LEAN coincidiendo con una nueva obra: 'La estrella con los pies en el suelo', publicada por Editorial Apila. Y su visita al programa se convierte en una oportunidad para descubrir todo aquello que normalmente no vemos cuando abrimos un álbum ilustrado terminado. Portada de libro 'La estrella con los pies en el suelo' de Olga de Dios ¿Cómo nace una historia? ¿Qué ocurre desde que aparece una primera idea hasta que los personajes terminan viviendo entre las páginas de un libro? ¿De dónde salen esos universos llenos de formas, colores y criaturas sorprendentes? Durante su paso por La estación azul de los niños, la artista cuenta los entresijos de sus creaciones y acerca su trabajo a los pasajeros del programa. Lo hace, además, derrochando cercanía y amabilidad, demostrando que detrás de cada libro hay mucho más que lápices, papeles y colores: también hay ideas, horas de trabajo, decisiones y una enorme cantidad de imaginación. Su presencia sirve como pistoletazo de salida perfecto para una temporada que vuelve a apostar por acercar la cultura a los más pequeños de una manera divertida y accesible. Porque descubrir cómo trabaja una ilustradora también puede ser una estupenda forma de despertar la curiosidad de los niños y, quién sabe, quizá animarlos a inventar sus propios personajes y contar sus propias historias. Pero la visita de Olga de Dios es solo una de las paradas de este primer recorrido. Hay otra historia esperando y, esta vez, los pasajeros tendrán que estar especialmente atentos. El peligro podría encontrarse mucho más cerca de lo que parece...