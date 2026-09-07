¡Olga de Dios, madrina de la 16ª temporada de LEAN!
¡Vuelve a ponerse en marcha La estación azul de los niños! El podcast cultural para disfrutar en familia arranca su 16ª temporada con una invitada muy especial: la ilustradora y autora Olga de Dios, que se convierte en madrina de esta nueva aventura radiofónica. Y esto no ha hecho más que empezar.
Septiembre trae mochilas, libros, horarios nuevos y ese inevitable regreso a la rutina después de las vacaciones. Pero también significa recuperar algunos de esos planes que hacen mucho más llevadera la vuelta al cole. Uno de ellos es subirse cada sábado a La estación azul de los niños (LEAN), el podcast de cultura pensado para disfrutar en familia que estrena nada menos que su 16ª temporada.
Para celebrar un cumpleaños así hacía falta una madrina a la altura y LEAN ha encontrado a la perfecta: Olga de Dios, una de las autoras e ilustradoras de literatura infantil más reconocibles de los últimos años. La artista se convierte en la invitada de lujo de este primer viaje de la temporada y comparte con todos los “pasajeros” algunos de los secretos que se esconden detrás de sus creaciones.
Y, como en esta estación nunca faltan los libros, el programa propone además una aventura en la que tocará enfrentarse a alienígenas, resolver enigmas y, sobre todo, tomar decisiones. La lectura elegida es 'Traidores en la isla. Escoge tu propia aventura', de RBA Infantil, una historia interactiva con más de 45 finales posibles. ¿Preparados para elegir vuestro propio camino?
Olga de Dios y el universo que hay detrás de sus personajes
Color, imaginación y personajes que son difíciles de olvidar. Esas son algunas de las señas de identidad de Olga de Dios, autora de álbumes ilustrados que han conquistado a pequeños lectores y a sus familias.
Entre sus obras más populares se encuentran títulos como El monstruo rosa, Leotolda o La rana de tres ojos. Historias que, además de atrapar por sus ilustraciones, invitan a mirar el mundo desde perspectivas diferentes y convierten la lectura en una oportunidad para hacerse preguntas.
Ahora, Olga de Dios llega a LEAN coincidiendo con una nueva obra: 'La estrella con los pies en el suelo', publicada por Editorial Apila. Y su visita al programa se convierte en una oportunidad para descubrir todo aquello que normalmente no vemos cuando abrimos un álbum ilustrado terminado.
¿Cómo nace una historia? ¿Qué ocurre desde que aparece una primera idea hasta que los personajes terminan viviendo entre las páginas de un libro? ¿De dónde salen esos universos llenos de formas, colores y criaturas sorprendentes?
Durante su paso por La estación azul de los niños, la artista cuenta los entresijos de sus creaciones y acerca su trabajo a los pasajeros del programa. Lo hace, además, derrochando cercanía y amabilidad, demostrando que detrás de cada libro hay mucho más que lápices, papeles y colores: también hay ideas, horas de trabajo, decisiones y una enorme cantidad de imaginación.
Su presencia sirve como pistoletazo de salida perfecto para una temporada que vuelve a apostar por acercar la cultura a los más pequeños de una manera divertida y accesible. Porque descubrir cómo trabaja una ilustradora también puede ser una estupenda forma de despertar la curiosidad de los niños y, quién sabe, quizá animarlos a inventar sus propios personajes y contar sus propias historias.
Pero la visita de Olga de Dios es solo una de las paradas de este primer recorrido. Hay otra historia esperando y, esta vez, los pasajeros tendrán que estar especialmente atentos. El peligro podría encontrarse mucho más cerca de lo que parece...
Una misión espacial con más de 45 finales posibles
Imagina que estás en un planeta lejano, en plena misión espacial, y que todo parece preparado para regresar a la Tierra. La tripulación está lista, la nave también y solo queda iniciar el viaje de vuelta. Hasta que ocurre algo que nadie esperaba.
El ordenador de la nave lanza una alerta: hay una forma de vida alienígena a bordo.
Así comienza el desafío de 'Traidores en la isla. Escoge tu propia aventura', el libro de RBA Infantil que protagoniza otra de las propuestas de este estreno de temporada de LEAN.
Después de la inquietante alerta, tú y el resto de la tripulación os enfrentáis a una cuarentena en una isla. Podría parecer simplemente una medida de seguridad, pero hay un pequeño —o enorme— problema: nadie sabe exactamente qué ha ocurrido. Y entonces aparece la gran pregunta. ¿Alguno de tus compañeros ha sido abducido? ¿Es posible que alguien de la tripulación ya no sea quien asegura ser? ¿Hay un alienígena infiltrado entre vosotros? Aquí no vale quedarse sentado esperando a que el protagonista de la historia encuentre la solución, porque el protagonista eres tú.
El libro recupera la irresistible fórmula de las aventuras interactivas en las que cada decisión puede cambiar completamente el rumbo de la historia. Los lectores tendrán que escoger entre distintos caminos, enfrentarse a retos, superar juegos y resolver acertijos mientras intentan descubrir quién sigue siendo humano y quién podría esconder una identidad extraterrestre.
Y las posibilidades son enormes: la aventura cuenta con más de 45 finales diferentes.
Eso significa que equivocarse no tiene por qué ser el final de la diversión. Al contrario: siempre existe la posibilidad de regresar, elegir otra opción y descubrir hasta dónde conduce un camino distinto. Cada lectura puede transformarse así en una nueva misión.
¿Investigarías a un compañero que se comporta de manera extraña? ¿Confiarías en toda la tripulación? ¿Te atreverías a seguir una pista aunque pudiera llevarte directamente hasta los aliens? Elegir correctamente será fundamental, pero también habrá que demostrar habilidad resolviendo los enigmas que aparecen durante la aventura.
El objetivo está claro: descubrir a los impostores y atrapar a los alienígenas antes de que ellos te atrapen a ti.
Una propuesta especialmente divertida para quienes disfrutan de los misterios, los retos y las historias en las que leer significa también jugar, pensar y decidir. Y, además, una buena manera de recordar que los libros no siempre tienen por qué recorrerse de principio a fin siguiendo un único camino.
Con ilustración, literatura, misterio, ciencia ficción y mucha participación comienza así la 16ª temporada de La estación azul de los niños. Una nueva etapa que llega justo cuando toca despedirse poco a poco de las vacaciones y recuperar horarios, clases y rutinas.
Eso sí, no hace falta hacerlo todo de golpe. LEAN propone tomarse la vuelta con calma y recuperar también esos hábitos que sí apetece mantener durante el curso. Entre ellos, reservar un ratito del fin de semana para escuchar, imaginar, descubrir nuevos libros y viajar sin necesidad de hacer la maleta.
Porque cada sábado hay un tren dispuesto a salir de la estación. Y después de 16 temporadas, todavía quedan muchísimas historias por descubrir.
¡Bienvenidos de nuevo a bordo de La estación azul de los niños!