¡Diversión a chorros con la nueva revista Clan!
La nueva revista Clan llega cargada de diversión veraniega con juegos, cómics, pasatiempos y regalos para no despegarse de ella ni un segundo
La nueva revista Clan llega cargada de diversión veraniega con juegos, cómics, pasatiempos y regalos para no despegarse de ella ni un segundo. Entre sus sorpresas destaca un lanzachorros con forma de tiburón, un póster especial de la película 'Marsupilamii' y hasta un original juego escondido en el cartón de la revista. Una edición pensada para convertir las vacaciones en una gran aventura pasada por agua.
Un verano para mojarse de risa
Si este verano buscas diversión sin límites, aventuras increíblemente locas y montones de actividades para disfrutar en cualquier momento, la nueva revista Clan viene dispuesta a convertirse en tu mejor compañera. La publicación aterriza en los quioscos con una misión muy clara: que nadie se aburra ni un solo minuto durante las vacaciones.
Nada más abrirla, los lectores encontrarán páginas repletas de juegos, cómics y desafíos pensados para poner a prueba su ingenio mientras se lo pasan en grande. Ya sea en la playa, la piscina, el pueblo o simplemente en casa, esta nueva entrega promete horas y horas de entretenimiento para toda la familia.
Una propuesta repleta de pasatiempos, actividades para colorear y sorpresas para estimular la creatividad. Los populares personajes de Momonsters y Agus & Lui acompañan a los más pequeños en un cuaderno lleno de retos y manualidades, con la posibilidad además de participar en un sorteo de fantásticos regalos. Una forma entretenida y educativa de disfrutar de las vacaciones aprendiendo y jugando.
Pero la diversión no termina en sus páginas. Como cada número especial que se precie, esta edición llega acompañada de un regalo que apunta directamente a convertirse en el rey de los juegos veraniegos: un espectacular lanzachorros-tiburón. Con este simpático escualo, las guerras de agua alcanzarán un nuevo nivel de emoción. Eso sí, quienes se crucen en su camino más vale que estén preparados para acabar empapados.
Además, los fans del cine y la aventura también tienen un motivo para sonreír. La revista incluye un fantástico póster de la película 'Marsupilami', perfecto para decorar cualquier habitación y mantener siempre cerca a uno de los personajes más salvajes y divertidos de la gran pantalla.
Tiburones, sorpresas y un gran agradecimiento
La temática marina está más presente que nunca en este número. De hecho, los tiburones son protagonistas absolutos de la revista de este mes. Y hay una sorpresa que muchos lectores podrían pasar por alto si no están atentos: el cartón que acompaña la publicación no debe acabar en la papelera.
¿Por qué? Porque se transforma en un divertido juego de tiburones que promete convertirse en uno de los pasatiempos favoritos de pequeños y mayores. Una propuesta original que demuestra que la aventura puede encontrarse donde menos se espera.
Por si fuera poco, la revista también quiere dedicar unas palabras muy especiales a quienes han hecho vibrar a millones de aficionados durante las últimas semanas. Esta edición incluye un enorme y sincero “gracias” a la Selección, cuyo esfuerzo y entrega han logrado emocionar a los seguidores del fútbol y convertir cada partido en una auténtica fiesta.
Entre pasatiempos, cómics, regalos, pósteres y juegos sorpresa, la nueva revista Clan reúne todos los ingredientes necesarios para triunfar este verano. Una combinación perfecta de imaginación, diversión y aventuras que invita a los pequeños lectores a sumergirse de lleno en un océano de entretenimiento.
Así que ya lo sabes: ponte el bañador, prepara tu lanzachorros-tiburón y afina tu instinto aventurero porque la nueva revista Clan ya está a la venta. Y cuidado... ¡hay un tiburón a la vista!