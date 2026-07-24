¡Diversión a chorros con la nueva revista Clan!

La nueva revista Clan llega cargada de diversión veraniega con juegos, cómics, pasatiempos y regalos para no despegarse de ella ni un segundo. Entre sus sorpresas destaca un lanzachorros con forma de tiburón, un póster especial de la película 'Marsupilamii' y hasta un original juego escondido en el cartón de la revista. Una edición pensada para convertir las vacaciones en una gran aventura pasada por agua.

Un verano para mojarse de risa

Si este verano buscas diversión sin límites, aventuras increíblemente locas y montones de actividades para disfrutar en cualquier momento, la nueva revista Clan viene dispuesta a convertirse en tu mejor compañera. La publicación aterriza en los quioscos con una misión muy clara: que nadie se aburra ni un solo minuto durante las vacaciones.

Revista Clan Julio 2026 - Portada revista

Nada más abrirla, los lectores encontrarán páginas repletas de juegos, cómics y desafíos pensados para poner a prueba su ingenio mientras se lo pasan en grande. Ya sea en la playa, la piscina, el pueblo o simplemente en casa, esta nueva entrega promete horas y horas de entretenimiento para toda la familia.

Revista Clan Julio 2026 - Páginas de juegos y pasatiempos

Una propuesta repleta de pasatiempos, actividades para colorear y sorpresas para estimular la creatividad. Los populares personajes de Momonsters y Agus & Lui acompañan a los más pequeños en un cuaderno lleno de retos y manualidades, con la posibilidad además de participar en un sorteo de fantásticos regalos. Una forma entretenida y educativa de disfrutar de las vacaciones aprendiendo y jugando.

Revista Clan Julio 2026 - Cuaderno de pasatiempos

Pero la diversión no termina en sus páginas. Como cada número especial que se precie, esta edición llega acompañada de un regalo que apunta directamente a convertirse en el rey de los juegos veraniegos: un espectacular lanzachorros-tiburón. Con este simpático escualo, las guerras de agua alcanzarán un nuevo nivel de emoción. Eso sí, quienes se crucen en su camino más vale que estén preparados para acabar empapados.

Revista Clan Julio 2026 - Regalo lanzachorros tiburón

Además, los fans del cine y la aventura también tienen un motivo para sonreír. La revista incluye un fantástico póster de la película 'Marsupilami', perfecto para decorar cualquier habitación y mantener siempre cerca a uno de los personajes más salvajes y divertidos de la gran pantalla.