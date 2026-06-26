¡La nueva revista Clan ya está de vacaciones!

La nueva revista Clan ya está a la venta y llega cargadísima de planes, diversión y sorpresas para vivir un verano a lo grande. Playa, montaña, tardes de juego o ratos de relax en casa... ¡todo vale cuando tienes entre las manos un número pensado para pasarlo genial! Y es que esta edición viene con un montón de propuestas para que los peques disfruten cada página como si fuera una aventura.

Revista Clan Junio 2026 - Portada revista

Con un tono fresco, alegre y muy veraniego, la revista invita a sus lectores a meterse de lleno en unas vacaciones llenas de emoción. Este año, además, el deporte se convierte en uno de los grandes protagonistas gracias al Mundial de Fútbol. Así, quienes no quieran perderse ni un detalle podrán seguir la competición en RTVE y también encontrar en su revista Clan un montón de contenidos futboleros para vivirla todavía más de cerca. ¡Prepárate para animar, jugar y disfrutar del mejor fútbol del verano!

¡Un Mundial para vivirlo a lo grande! En este nuevo número, el Mundial de Fútbol ocupa un lugar estrella. La revista incluye páginas, calendarios, mega-sorteos y mucho más para que cada partido se viva con máxima emoción. ¡No se trata solo de leer, sino de meterse de lleno en el ambiente futbolero y sentir la emoción de cada jornada! Revista Clan Junio 2026 - Páginas Mundial de Fútbol Los calendarios ayudarán a no perderse ni un encuentro, mientras que los sorteos pondrán ese toque extra de nervios y entusiasmo que tanto gusta. Todo está pensado para que los peques participen, se diviertan y conviertan cada momento en una nueva ocasión para pasarlo en grande. Porque el verano y el fútbol hacen un equipo perfecto... ¡y en la revista Clan lo saben muy bien!