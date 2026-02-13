¡La revista Clan llega con monstruos pegajosos y grandes sorpresas!

¡La revista Clan viene cargada de ideas pegajosas, disfraces y cuatro regalazos para disfrutar en casa o con amigos!

Portada Revista Clan Febrero 2026

Entre sus páginas aparecen divertidos monstruos pringosos y pegajosos…

Revista Clan Febrero 2026 - Regalo monstruos pegajosos

…¡Incluidos tres súper raros que te harán reír mientras juegas y creas sus propias historias!

Revista Clan Febrero 2026 - Niño jugando con monstruos pegajosos

Este número incluye una figura sorpresa de Superthings Kazoom Power Warriors con checklist para coleccionar personajes y completar la misión.

"Revista Clan Febrero 2026 - Regalo sobre Superthings Kazoom Power Warriors"

También un sobre Sharks con un tiburón listo para la aventura…¡Colecciónalos todos!

Revista Clan Febrero 2026 - Regalo sobre Sharks

Y un póster XL de la película “Hoppers” para decorar la habitación.

"Revista Clan Febrero 2026 - Regalo Poster XL película "Hoppers""

Además, el cartón de la revista se puede reutilizar como una “diana-monster” para practicar la puntería jugando y compartiendo momentos divertidos en familia.

"Revista Clan Febrero 2026 - Cartón con "diana-monster""

La nueva revista Clan ya está a la venta en quioscos. Pincha aquí para ver el VÍDEO.