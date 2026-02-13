¡La revista Clan llega con monstruos pegajosos y grandes sorpresas!
- El nuevo número de la revista Clan ya está disponible
- Incluye juegos, disfraces y cuatro regalos especiales para los lectores más curiosos
¡La revista Clan viene cargada de ideas pegajosas, disfraces y cuatro regalazos para disfrutar en casa o con amigos!
Entre sus páginas aparecen divertidos monstruos pringosos y pegajosos…
…¡Incluidos tres súper raros que te harán reír mientras juegas y creas sus propias historias!
Este número incluye una figura sorpresa de Superthings Kazoom Power Warriors con checklist para coleccionar personajes y completar la misión.
También un sobre Sharks con un tiburón listo para la aventura…¡Colecciónalos todos!
Y un póster XL de la película “Hoppers” para decorar la habitación.
Además, el cartón de la revista se puede reutilizar como una “diana-monster” para practicar la puntería jugando y compartiendo momentos divertidos en familia.
La nueva revista Clan ya está a la venta en quioscos. Pincha aquí para ver el VÍDEO.