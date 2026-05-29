¡Todos con La Roja en la nueva revista Clan!

La fiebre por el fútbol ya se siente en los quioscos. La nueva revista Clan llega con un número especial dedicado por completo al Mundial de Fútbol y la Selección Española, con el objetivo de contagiar el espíritu competitivo y acompañar a los aficionados más jóvenes —y a sus familias— durante la gran cita mundialista.

Portada de la Revista Clan Mayo 2026

¡Vamos, España! La publicación se vuelca con contenidos pensados para conocer mejor a La Roja: fichas de los jugadores, datos curiosos, récords históricos y un repaso a los momentos que han hecho vibrar a todo el país.

Revista Clan Mayo 2026 - Páginas especiales jugadores de fútbol

Este número no solo apuesta por la lectura; también invita a jugar. De regalo, la revista incorpora un divertido pin-ball temático para practicar goles en casa. ¡Juega tus propios partidos!

Revista Clan Mayo 2026 - Regalo pin-ball

El set añade silbato, marcador y tarjetas rojas y amarillas para arbitrar las partidas, convirtiéndose en una propuesta perfecta para partidos improvisados entre amigos o en familia. “¿Echamos un partido?” es la consigna que recorre estas páginas festivas, pensadas para aprender, jugar y celebrar.

Revista Clan Mayo 2026 - Niña jugando con pin-ball