REVISTA CLAN MAYO 2026

¡Todos con La Roja en la nueva revista Clan!

  • La nueva revista Clan dedica su número de este mes a la Selección Española y al Mundial de Fútbol 2026, con páginas de los jugadores, récords y curiosidades
  • Incluye un juego pin-ball para practicar goles, un póster gigante de la película 'Toy Story 5' y un tablero de fútbol para montar tu propio “mundial de chapas”
Revista Clan Mayo 2026Ver ahora
Revista Clan Mayo 2026
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La fiebre por el fútbol ya se siente en los quioscos. La nueva revista Clan llega con un número especial dedicado por completo al Mundial de Fútbol y la Selección Española, con el objetivo de contagiar el espíritu competitivo y acompañar a los aficionados más jóvenes —y a sus familias— durante la gran cita mundialista.

Revista Clan Mayo 2026 - Portada

Portada de la Revista Clan Mayo 2026

¡Vamos, España! La publicación se vuelca con contenidos pensados para conocer mejor a La Roja: fichas de los jugadores, datos curiosos, récords históricos y un repaso a los momentos que han hecho vibrar a todo el país.

Revista Clan Mayo 2026 - Páginas especiales jugadores de fútbol

Revista Clan Mayo 2026 - Páginas especiales jugadores de fútbol

Este número no solo apuesta por la lectura; también invita a jugar. De regalo, la revista incorpora un divertido pin-ball temático para practicar goles en casa. ¡Juega tus propios partidos!

Revista Clan Mayo 2026 - Regalo pin-ball

Revista Clan Mayo 2026 - Regalo pin-ball

El set añade silbato, marcador y tarjetas rojas y amarillas para arbitrar las partidas, convirtiéndose en una propuesta perfecta para partidos improvisados entre amigos o en familia. “¿Echamos un partido?” es la consigna que recorre estas páginas festivas, pensadas para aprender, jugar y celebrar.

Revista Clan Mayo 2026 - Niña jugando con pin-ball

Revista Clan Mayo 2026 - Niña jugando con pin-ball

Un póster de cine y un mundial…de chapas

Además del contenido futbolero, Clan incluye un póster gigante de la película 'Toy Story 5', un guiño cinéfilo que promete ocupar un lugar destacado en las habitaciones de los más fans de la saga.

Revista Clan Mayo 2026 - Póster gigante 'Toy Story 5'

Revista Clan Mayo 2026 - Póster gigante 'Toy Story 5'

La apuesta por la diversión continúa con una idea tan original como sostenible: no tirar el cartón del embalaje. ¿La razón? Ese material se transforma en un tablero de fútbol listo para organizar un mundial de chapas con amigos. Basta con montar el campo, apuntar, disparar y gritar “¡goool!” para completar la experiencia.

Revista Clan Mayo 2026 - Tablero de fútbol para chapas

Revista Clan Mayo 2026 - Tablero de fútbol para chapas

Con una edición cuidada, páginas a todo color y actividades para participar en casa, la revista propone vivir la competición más allá de la pantalla, reforzando el vínculo con los colores de España. La promesa es clara: información para sentirse parte del equipo y recursos prácticos para montar tu propio campeonato.

Con este lanzamiento, Clan se coloca como un gran aliado de los hogares en semanas de máxima emoción deportiva. Entre la pasión por La Roja, el tirón imparable de Toy Story y el encanto eterno de las chapas, la nueva revista llega dispuesta a convertir cada salón en un estadio y cada mesa en un mini-césped donde la imaginación y las ganas de jugar marcan el gol decisivo.