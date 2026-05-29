¡Todos con La Roja en la nueva revista Clan!
- La nueva revista Clan dedica su número de este mes a la Selección Española y al Mundial de Fútbol 2026, con páginas de los jugadores, récords y curiosidades
- Incluye un juego pin-ball para practicar goles, un póster gigante de la película 'Toy Story 5' y un tablero de fútbol para montar tu propio “mundial de chapas”
La fiebre por el fútbol ya se siente en los quioscos. La nueva revista Clan llega con un número especial dedicado por completo al Mundial de Fútbol y la Selección Española, con el objetivo de contagiar el espíritu competitivo y acompañar a los aficionados más jóvenes —y a sus familias— durante la gran cita mundialista.
¡Vamos, España! La publicación se vuelca con contenidos pensados para conocer mejor a La Roja: fichas de los jugadores, datos curiosos, récords históricos y un repaso a los momentos que han hecho vibrar a todo el país.
Este número no solo apuesta por la lectura; también invita a jugar. De regalo, la revista incorpora un divertido pin-ball temático para practicar goles en casa. ¡Juega tus propios partidos!
El set añade silbato, marcador y tarjetas rojas y amarillas para arbitrar las partidas, convirtiéndose en una propuesta perfecta para partidos improvisados entre amigos o en familia. “¿Echamos un partido?” es la consigna que recorre estas páginas festivas, pensadas para aprender, jugar y celebrar.
Un póster de cine y un mundial…de chapas
Además del contenido futbolero, Clan incluye un póster gigante de la película 'Toy Story 5', un guiño cinéfilo que promete ocupar un lugar destacado en las habitaciones de los más fans de la saga.
La apuesta por la diversión continúa con una idea tan original como sostenible: no tirar el cartón del embalaje. ¿La razón? Ese material se transforma en un tablero de fútbol listo para organizar un mundial de chapas con amigos. Basta con montar el campo, apuntar, disparar y gritar “¡goool!” para completar la experiencia.
Con una edición cuidada, páginas a todo color y actividades para participar en casa, la revista propone vivir la competición más allá de la pantalla, reforzando el vínculo con los colores de España. La promesa es clara: información para sentirse parte del equipo y recursos prácticos para montar tu propio campeonato.
Con este lanzamiento, Clan se coloca como un gran aliado de los hogares en semanas de máxima emoción deportiva. Entre la pasión por La Roja, el tirón imparable de Toy Story y el encanto eterno de las chapas, la nueva revista llega dispuesta a convertir cada salón en un estadio y cada mesa en un mini-césped donde la imaginación y las ganas de jugar marcan el gol decisivo.