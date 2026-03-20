¡La nueva revista Clan llega a toda velocidad con juguetes exclusivos y mucha acción!

La diversión acelera este mes con el lanzamiento de la nueva revista Clan, una propuesta llena de energía, entretenimiento y aventuras pensada para acompañar a los más pequeños en sus momentos de ocio.

Imagen de la portada de la Revista Clan del mes de marzo 2026

Bajo el lema “Vive a toda velocidad”, esta nueva entrega llega cargada de contenidos vibrantes y protagonistas que, esta vez, se ponen sobre ruedas para conducir la imaginación de los lectores hacia mundos llenos de acción y creatividad.

Página especial de Bluy sobre patines

Juegos, regalos y ¡mucha diversión! Así es la nueva revista Clan

La publicación, conocida por ofrecer siempre un plus de emoción en cada entrega, incorpora en esta edición un regalo doble que promete convertirse en el favorito de los niños: dos Dino Trucks de impacto, diseñados para correr, competir y enfrentarse en épicas batallas. Se trata del Mega T-Rex y el Turbo Triceratops, dos vehículos prehistóricos que combinan la fuerza de los dinosaurios con la velocidad de los camiones monstruo.

Imagen del regalo de Dino-Trucks de la revista Clan de Marzo 2026

Uno de los aspectos más llamativos de estos Dino Trucks es su mecánica sorpresa: ¡se abren al chocar! Este detalle convierte cada carrera en un espectáculo lleno de tensión y risas, donde los pequeños pilotos pueden recrear choques, combates y desafíos mientras exploran diferentes escenarios de juego. La propuesta añade así un componente interactivo que fomenta la creatividad, el juego libre y las historias inventadas.

Imagen de un niño jugando con los Dino-Trucks

Pero las sorpresas no terminan ahí. La revista incluye también un sobre sorpresa con una figura de Battle Bouncers, una colección que destaca por sus personajes llenos de personalidad, diseñados para coleccionar, intercambiar y protagonizar nuevas aventuras. Con esta incorporación, el número refuerza su apuesta por ofrecer productos que amplíen el universo de juego más allá de la lectura, invitando a los niños a vivir experiencias multisensoriales.

Imagen de un sobre de Battle Bouncers con figura

Además de los regalos, la revista mantiene su habitual combinación de secciones dinámicas, actividades, pasatiempos y contenidos pensados para estimular la imaginación y acompañar a los lectores en un entorno de diversión segura y educativa. Con este lanzamiento, Clan reafirma su compromiso de seguir siendo una referencia en entretenimiento infantil, ofreciendo cada mes propuestas innovadoras que conectan directamente con los intereses de los más jóvenes.

"Cartón con juego de mesa ¿Quién es el más rápido?"

En definitiva, esta nueva edición promete horas de diversión sobre ruedas, batallas sorprendentes y un sinfín de aventuras por descubrir. Una oportunidad perfecta para que los pequeños lectores vivan la emoción a toda velocidad.

La nueva revista Clan ya está a la venta en los quioscos.