Recreación de la Fontana di Trevi, un amor real y un rodaje accidentado en Roma: 'En la boda de mi hermana'

Beth, papel que interpreta Kristen Bell, ha llegado a un punto de su vida en el que ha decidido centrarse en su parte profesional y dejar aparcada su parcela más personal, donde las cosas no le han salido como esperaba. Sin embargo, su vida da un giro cuando su hermana pequeña anuncia que se casa y que lo va a hacer en Roma. Familia y amigos se desplazan hasta la capital de Italia y allí Beth decide lanzar unas cuantas monedas a la Fontana di Trevi con un deseo claro, el de encontrar el amor. Pedido y concedido: en la boda conoce a Nick Beamon, papel que interpreta el actor Josh Duhamel, y con el que comienza a tener una relación cuanto menos peculiar.

La cosa no transcurre como esperaba y la protagonista de En la boda de mi hermana recoge algunas monedas de la fuente y vuelve a Nueva York, pero el deseo que pidió sigue trayendo cola. De la noche a la mañana, ante ella se presentan varios pretendientes: un magnate de los negocios, un ilusionista, un pintor y un modelo. Beth los rechaza a todos y busca la manera de librarse de la carga de haber robado las monedas, así que decide devolverlas para librarse del supuesto hechizo. En todo este proceso, Nick, el hombre que conoció en Roma, reaparece en su vida como si se tratara de una cuenta pendiente.

Esta comedia romántica, dirigida por Mark Steven Johnson, cuenta con varias estrellas entre su reparto. Además de los personajes protagonistas, también participa Danny DeVito como uno de los pretendientes de Beth, o Anjelica Huston, cercana también al personaje de Kristen Bell. El rodaje de En la boda de mi hermana se desarrolló entre Roma y Nueva York y dejó diferentes anécdotas reseñables. Una de ellas es que la producción de la película tuvo que recrear la Fontana di Trevi para el filme porque es un delito federal intentar sacar dinero de la verdadera 'Fuente del amor'. De hecho, en la fuente de la película, si te fijas bien, la mayoría de las monedas son dólares estadounidenses en lugar de euros.

Fotograma de 'En la boda de mi hermana'

Amor en la vida real En la boda de mi hermana, la protagonista recibe a varios pretendientes interpretados por Danny DeVito, Will Arnett, Jon Heder y Dax Shepard. El personaje de Beth los rechaza a todos, sin embargo, en la vida real fue de otra manera. Dax Shepard que interpreta al egocéntrico modelo Gale, uno de los pretendientes hechizados, ya era pareja de Kristen Bell en la vida real. Ambos se conocieron en 2007, y pronto empezaron su relación. Aunque anunciaron su compromiso en 2010, no fue hasta 2013 cuando contrajeron matrimonio en un juzgado de Beverly Hills de forma muy sencilla. A día de hoy, la pareja se ha convertido en una de las más consolidadas del panorama social, y en una entrevista reciente al medio británico The Sun, Kristen Bell habló sobre la posibilidad de mantener relaciones con otras personas. "Sé que somos monos. Nos atraen otras personas. Estamos casados, no estamos muertos", declaraba la actriz. Kristen Bell y Danny DeVito en un momento de 'En la boda de mi hermana' De cualquier manera, y volviendo a la película, Dax Shepard y Kristen Bell tuvieron un percance mientras rodaban la cinta en Roma, ya que en las escenas en las que la pareja viaja en moto por las calles de la ciudad, Kristen Bell sufrió una quemadura en la pierna con el tubo de escape. De hecho, cuando Beth está en la 'Fuente del amor', debajo del vestido llevaba una bolsa para proteger la herida que le provocó la quemadura de la moto. La película, que se estrenó en 2010, también tuvo un rodaje con algunos imprevistos en la capital italiana. El equipo se enfrentó a varios problemas logísticos ya que, al rodar de noche en monumentos emblemáticos tuvieron que lidiar con turistas despistados que se metían en las tomas, además de toques de queda estrictos impuestos por las autoridades locales y barreras con el idioma. La cinta cuenta con cameos de estrellas del deporte estadounidense como los jugadores de baloncesto Shaquille O'Neal y David Lee, además del jugador de fútbol americano Lawrence Taylor. Por otra parte, al principio de la película hay un detalle que puede ser cuanto menos curioso: en las primeras tomas aéreas que muestran los paisajes y calles de Roma, los coches de fondo se mueven hacia atrás debido a un error de edición al revertir el metraje. Dax Shepard y Kristen Bell en 'En la boda de mi hermana'