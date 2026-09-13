'La amiga estupenda' llega a un punto de no retorno: El beso que pone patas arriba la relación de Elena y Lila

La amiga estupenda vive un momento decisivo en su segunda temporada. Nada volverá a ser lo mismo para Elena y Lila después del cuarto episodio, en el que un beso amenaza con hacer tambalear las bases de su relación. Su amistad, que siempre se ha visto teñida por la competitividad y la envidia, suma ahora un nuevo obstáculo: Nino Sarratore.

Ischia es el escenario de esta nueva prueba de fuego en su relación. Fue allí, en esta isla de la costa de Nápoles, donde Elena se acercó a Nino en la primera temporada. En su playa compartieron un breve beso que hizo soñar a Elena con algo más, pero ese deseo nunca se hizo realidad. Nino volvió a Nápoles y no hablaron de lo que había pasado.

Margherita Mazzucco y Francesco Serpico como Elena y Nino en 'La amiga estupenda'

Elena regresa a Ischia el verano siguiente, esta vez acompañada por Lila. Espera que la isla vuelva a unirlos, como ya hizo en el pasado. La presencia de Lila, sin embargo, lo cambia todo. Hasta el momento era un recuerdo en la mente de Nino: de niño admiraba muchísimo su inteligencia y deseaba ser su amigo, como le había llegado a confesar a Lenù.

La reaparición de Lila, encerrada en un matrimonio infeliz y violento, lo cambia todo. Es ella quien llama la atención a Nino, no Elena, que ve cómo él está pendiente en todo momento de su amiga. La tensión entre los tres continúa aumentando en un juego de celos hasta que Lila comparte una confidencia con Elena: Nino la ha besado.

Gaia Giracce y Margherita Mazzucco en 'La amiga estupenda'

La revelación altera el frágil equilibrio de su amistad. Lila y Elena no solo compiten por sus estudios, su habilidad para escribir o los libros que leen. El beso abre un nuevo frente de batalla y, con él, un triángulo amoroso crucial para la historia de La amiga estupenda. No te pierdas los últimos episodios emitidos de la serie: son clave a la hora de entender a Lila, Lenù y todo lo que les espera. Disfruta de ellos gratis en RTVE Play.

Episodio 2: El cuerpo Han llamado a filas a Antonio y Elena quiere ayudarlo para que pueda librarse y quedarse en casa cuidando de su madre y sus hermanos. Lila decide ayudar a Elena y va a hablar con los Solara porque ellos ayudaron también a Stefano a librarse. Lila se entera que en la tienda donde compró su vestido de novia han puesto su foto y no le hace ninguna gracia. La amiga estupenda La amiga estupenda - T2 - Episodio 2: El cuerpo Han llamado a filas a Antonio y Elena quiere ayudarlo para que pueda librarse y quedarse en casa cuidando de su madre y sus hermanos. rtve play

Episodio 3: Borrar Lila empieza a trabajar en la nueva tienda de Stefano, pero sigue guardándole rencor, especialmente cuando los negocios con los Solara están a punto de comenzar. Lila está embarazada y Elena sospecha que todo lo que trabaja y los esfuerzos que hace cogiendo peso son para perder el niño. Elena le está agradecida por lo que hace por ella, pero Lila cada vez se comporta de forma más rara y no termina de entender el porqué. La amiga estupenda La amiga estupenda - T2 - Episodio 3: Borrar Lila empieza a trabajar en la nueva tienda de Stefano, pero sigue guardándole rencor, especialmente por los negocios con los Solara. rtve play

Episodio 4: El beso Lila no puede quedarse embarazada y el médico le recomienda fortalecerse en el mar. No quiere ir sola con su cuñada y su madre y le pide a Elena que vaya con ella. Nino está allí y Elena disfruta de su compañía, pero Lila empieza a comportarse de forma extraña y Elena sospecha de ella. La amiga estupenda La amiga estupenda - T2 - Episodio 4: El beso Lila no puede quedarse embarazada y el médico le recomienda fortalecerse en el mar. No quiere ir sola con su cuñada y su madre. rtve play