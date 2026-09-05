'La amiga estupenda': Todo lo que tienes que saber antes de ver la segunda temporada
- Repasamos lo más relevante, de la boda de Lila a la historia de Elena y Nino
- La primera temporada está disponible en RTVE Play
La amiga estupenda afronta una segunda temporada apoteósica, donde la tensión acumulada desde la primera temporada explota con consecuencias inesperadas. Traición, envidia y violencia contaminan las vidas de Lila Cerullo y Elena Greco mientras entran en una nueva etapa.
Elena continúa sus estudios. Lila, recién casada, descubre una nueva cara de su marido, una oscura y cruel. La amistad de las jóvenes se ve puesta a prueba en esta segunda temporada de La amiga estupenda, que arranca en La 1 y RTVE Play, pero ¿qué pasó en su primera temporada? Repasamos lo sucedido en los anteriores episodios, ya disponibles en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE.
Lila, entre Marcello Solara y Stefano Carracci
A pesar de su gran talento y curiosidad natural por las letras y el aprendizaje, Lila Cerullo abandona los estudios. Presionada por su familia, su carácter combativo no logra vencer las deseos de su padre. Mientras Elena continúa sus estudios y aprende griego y latín, Lila trabaja en la zapatería de su familia. Sin embargo, sigue estudiando por su cuenta, con unos avances que no hacen sino alimentar la competitividad entre las amigas.
Al mismo tiempo, cada vez son más los hombres del barrio que desean a Lila. Entre ellos se encuentra Marcello Solara, miembro de la familia más poderosa del barrio, a la que Lila odia. Ella le rechaza abiertamente y se niega a casarse con él, pero Marcello continúa presionando hasta convencer a su familia de que su propuesta es lo mejor para ellos.
Para librarse definitivamente de Marcello y de la peligrosa influencia de los Solara, Lila se compromete con Stefano Carracci, el hijo mayor del fallecido don Achille, de la familia rival y también poderosa. Sus planes se tuercen cuando su prometido se alía con los Solara para desarrollar sus negocios.
Durante el convite de la boda, Lila ve horrorizada cómo Marcello Solara entra al restaurante a pesar de que ella no quería que estuviera invitado. Aparece, además, con unos zapatos que ella misma había creado junto a su hermano, unos zapatos que les habían valido discusiones con su padre y que Stefano guardaba celosamente.
La historia de Elena y Nino
Elena Greco lleva toda la vida enamorada de Nino Sarratore, desde que eran niños. La familia Sarratore se muda del barrio para evitar los rumores que acusan a Donato, padre de Nino, de mantener una aventura con Melina Capuccio, viuda y madre de Antonio y Ada.
Años después, cuando Elena entra al instituto, se reencuentra con Nino. Sus sentimientos por él vuelven a aflorar. No hablan y Elena llega a creer que ni siquiera se ha dado cuenta de que va a su mismo instituto, pero descubre que no es así: Nino habla sobre Elena con su hermana.
Es ella, Marisa, quien se lo cuenta a Elena en Ischia, donde Elena ayuda a la prima de la maestra Oliveiro y los Sarratore veranean. Allí aparece también Nino, quien inicialmente mantiene las distancias con Elena hasta sincerarse con ella. Durante sus vacaciones, Elena y Nino se besan, aunque Nino abandona la isla sin que hablen de sus sentimientos.
A su regreso, Elena comienza una relación con Antonio, amigo de toda la vida. Mientras tanto, Nino le propone que escriba un artículo para una revista en la que colabora. A Elena le alegra notar que Nino valora su escritura, pero se siente muy dolida cuando, en plena boda de Lila, descubre que su artículo no ha sido publicado. Antonio se da cuenta de que ella no le quiere y rompen.
En ese punto acaba la primera temporada de La amiga estupenda, la exitosa serie italiana que ya ha conquistado al público de tantos y tantos países. Su segunda temporada arranca poco después, cuando Lila vuelve de su luna de miel. Su reencuentro con Elena saca a la luz la realidad del matrimonio de Lila, aquella que se esconde tras una aparente vida lujosa. Puedes ver su primer episodio gratis en RTVE Play.