'La amiga estupenda': Todo lo que tienes que saber antes de ver la segunda temporada

La amiga estupenda afronta una segunda temporada apoteósica, donde la tensión acumulada desde la primera temporada explota con consecuencias inesperadas. Traición, envidia y violencia contaminan las vidas de Lila Cerullo y Elena Greco mientras entran en una nueva etapa.

Elena continúa sus estudios. Lila, recién casada, descubre una nueva cara de su marido, una oscura y cruel. La amistad de las jóvenes se ve puesta a prueba en esta segunda temporada de La amiga estupenda, que arranca en La 1 y RTVE Play, pero ¿qué pasó en su primera temporada? Repasamos lo sucedido en los anteriores episodios, ya disponibles en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE.

Lila, entre Marcello Solara y Stefano Carracci A pesar de su gran talento y curiosidad natural por las letras y el aprendizaje, Lila Cerullo abandona los estudios. Presionada por su familia, su carácter combativo no logra vencer las deseos de su padre. Mientras Elena continúa sus estudios y aprende griego y latín, Lila trabaja en la zapatería de su familia. Sin embargo, sigue estudiando por su cuenta, con unos avances que no hacen sino alimentar la competitividad entre las amigas. Gaia Girace y Elvis Esposito como Lila y Marcello en 'La amiga estupenda' Al mismo tiempo, cada vez son más los hombres del barrio que desean a Lila. Entre ellos se encuentra Marcello Solara, miembro de la familia más poderosa del barrio, a la que Lila odia. Ella le rechaza abiertamente y se niega a casarse con él, pero Marcello continúa presionando hasta convencer a su familia de que su propuesta es lo mejor para ellos. Para librarse definitivamente de Marcello y de la peligrosa influencia de los Solara, Lila se compromete con Stefano Carracci, el hijo mayor del fallecido don Achille, de la familia rival y también poderosa. Sus planes se tuercen cuando su prometido se alía con los Solara para desarrollar sus negocios. Giovanni Amura como Stefano en 'La amiga estupenda' Durante el convite de la boda, Lila ve horrorizada cómo Marcello Solara entra al restaurante a pesar de que ella no quería que estuviera invitado. Aparece, además, con unos zapatos que ella misma había creado junto a su hermano, unos zapatos que les habían valido discusiones con su padre y que Stefano guardaba celosamente.