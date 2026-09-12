Niña Pastori presenta 'Color Fania', un homenaje a los grandes referentes de la salsa

Niña Pastori es una de las grandes artistas de nuestro país, y presenta nuevo proyecto. Ha pasado por el programa Atención Obras para hablar y desgranar un poco más lo que supone Color Fania. En este nuevo trabajo, los temas de los grandes artistas de salsa suenan en la voz de la cantante de San Fernando.

Su proyecto es un homenaje al repertorio de Fania, la histórica colección de música grabada bajo el sello discográfico 'Fania Records', y que es considerado el catálogo más influyente en la historia de la salsa y de la música latina. "Es verdad que son canciones muy fuertes todas, que están de total actualidad y son canciones de los 70, de los 80, que no pasan de moda".

Niña Pastori relata que versiona estos temas desde el amor y el respeto a los artistas que los interpretaron hace años. "Versionar cosas que ha hecho Celia Cruz o Rubén Blades o Héctor Lavoe, gente tan grande que ha hecho cosas tan bonitas y tan bien hechas, que es complicado y también te da un poquito de vértigo, pero bueno, siempre, como yo digo, con respeto y con amor a lo que hacemos".

La importancia de las mujeres En el universo Fania no había demasiadas mujeres, sin embargo, la artista gaditana ha querido resaltar el papel de aquellas ya cantaban 'temazos' salseros hace años y que son un referente en el mundo de la música, como la gran Celia Cruz. "¡Qué artista más grande! Yo siempre digo que me recuerda a ese punto de allí, de Cuba, la Lola Flores de allí. A la hora de vestir, a la hora de cómo ella hablaba... Salvando las distancias, por supuesto, entre una y otra grande, las dos en lo suyo eran inmensas". ¡Azúcar!: el grito de una reina, Celia Cruz La influencia de su tierra natal y de todo lo que tiene que ver con el flamenco ha sido y es fundamental para la artista gaditana. "Yo creo que ha sido fundamental para lo que yo hago. Fundamental haberme criado con los más grandes del flamenco, tenerlos cerca, tenerlos a la mano, poder verlos en directo. Cosas que es verdad que se están perdiendo", añade Niña Pastori.