Marilia, la exintegrante de Ella Baila Sola, celebra 30 años en la música con una gira

La cantante y compositora Marilia llegó a Madrid desde Cuenca y empezó a tocar en el Parque del Retiro. De allí saltó a los escenarios con el dúo Ella Baila Sola. Tras seis años con 5 millones de discos vendidos, siguió su carrera en solitario. Ahora celebra 30 años de trayectoria.

Aún queda esa conexión con la gente

Marilia comenta en Atención Obras que el éxito del primer álbum que publicaron en 1996 “fue rapidísimo”, pero que detrás “había años de trabajo”. Tanto ella como Marta Botía compusieron los temas: “Las canciones que grabas en un primer disco, has tenido toda la vida para escribirlas. (...) Hay un proceso que no es tan de la noche a la mañana, pero te diré que ha sido una suerte y que el éxito ha sido enorme y que aún queda esa conexión con la gente”.

Su carrera en solitario En 2001, tras seis años, las integrantes de Ella Baila Sola decidieron separarse y empezar una carrera en solitario. “Se llega al final de un ciclo creativo, es como la evolución de la vida. En realidad, es un cambio natural”, explica Marilia. Desde que la cantante inició su trayectoria como solista, ha publicado cuatro discos. El último titulado Bailar Conmigo, que es muy personal e introspectivo. “Cuando encuentras algo muy tuyo te das cuenta de que has necesitado toda la vida para llegar a ese momento. Creo que ha sido necesario desde el primer disco, desde el primer paso y todo el aprendizaje”, comenta. Marilia canta en 'Atención Obras't Según apunta la compositora, el título Bailar Conmigo hace un guiño a su baile de estos 30 años. “También es el baile que tenemos que aprender a hacer con nosotros mismos para bailar mejor con los demás. Quererme a mí para querer mejor al otro”, apunta.