Marilia, la exintegrante de Ella Baila Sola, celebra 30 años en la música con una gira
- Marilia, una de las componentes de Ella Baila Sola, siguió una carrera en solitario después de la ruptura del dúo
- El último álbum de la cantante se titula Bailar Conmigo
La cantante y compositora Marilia llegó a Madrid desde Cuenca y empezó a tocar en el Parque del Retiro. De allí saltó a los escenarios con el dúo Ella Baila Sola. Tras seis años con 5 millones de discos vendidos, siguió su carrera en solitario. Ahora celebra 30 años de trayectoria.
Aún queda esa conexión con la gente
Marilia comenta en Atención Obras que el éxito del primer álbum que publicaron en 1996 “fue rapidísimo”, pero que detrás “había años de trabajo”. Tanto ella como Marta Botía compusieron los temas: “Las canciones que grabas en un primer disco, has tenido toda la vida para escribirlas. (...) Hay un proceso que no es tan de la noche a la mañana, pero te diré que ha sido una suerte y que el éxito ha sido enorme y que aún queda esa conexión con la gente”.
Su carrera en solitario
En 2001, tras seis años, las integrantes de Ella Baila Sola decidieron separarse y empezar una carrera en solitario. “Se llega al final de un ciclo creativo, es como la evolución de la vida. En realidad, es un cambio natural”, explica Marilia.
Desde que la cantante inició su trayectoria como solista, ha publicado cuatro discos. El último titulado Bailar Conmigo, que es muy personal e introspectivo. “Cuando encuentras algo muy tuyo te das cuenta de que has necesitado toda la vida para llegar a ese momento. Creo que ha sido necesario desde el primer disco, desde el primer paso y todo el aprendizaje”, comenta.
Según apunta la compositora, el título Bailar Conmigo hace un guiño a su baile de estos 30 años. “También es el baile que tenemos que aprender a hacer con nosotros mismos para bailar mejor con los demás. Quererme a mí para querer mejor al otro”, apunta.
Gira para celebrar 30 años de carrera
Marilia estará de gira hasta 2027 para celebrar el 30 aniversario de su trayectoria en la música. “Estoy deseando ir a todos los rincones de España a tocar”, asegura. “Me gustan esos conciertos en los que somos 400 personas y nos podemos ver las caras y luego, ya, los festivales”, añade.
Estoy deseando ir a todos los rincones de España a tocar
La cantante explica en Atención Obras que durante los conciertos está recibiendo muchísimo cariño por parte del público: “Siento que sobre todo la gente cuando viene recuerda partes de sí misma. Hay una reafirmación que cuando es una canción que te recuerda a ti mismo en otra época, estás reconectando contigo".
Marilia escribió su primer tema con 11 años. Dedicarse a la música era su sueño cuando era una niña: “Me doy cuenta de que después de estos 30 años estoy celebrando lo que soñé de pequeña: que una canción mía pudiera ayudar a alguien a no sentirse solo en algún momento difícil”. Sin duda, eso lo ha conseguido.