'Libres!!!' recupera a aquellas mujeres que quisieron cambiar la sociedad

En los años 30, hubo mujeres que se negaban a esperar a que otros hicieran la revolución para ellas. Estas querían formar parte activamente de ella, así como cambiar las condiciones de vida de las mujeres. Con esa vocación nació Mujeres Libres, una organización anarcosindicalista fundada en 1936 por trabajadoras anarquistas y que contó con más de 20.000 afiliadas.

Para contar la historia de estas mujeres nace Libres!!!, una coproducción de Teatro del Barrio con el Comisionado por la Celebración de los 50 años de España en Libertad y que se podrá ver en el Teatro de La Abadía de Madrid hasta el 11 de octubre.

Mamen Asencio ha conversado en Lunáticas en RNE con Andrés Lima, el director de la obra, y una de las actrices, Laura Galán. En el reparto también están Alba Flores, Null García y Eva Valdelomar.

Lunáticas en RNE Lunáticas - 'Libres!!!', las mujeres que lucharon por otra manera de vivir Escuchar audio

La propuesta rescata una historia silenciada para hablar de libertad, educación y revolución desde nuestro presente. La organización no buscaba solo mejorar la situación de las mujeres. "Es una lucha que pretende una revolución completa", nos cuenta Laura Galán.

Esta revolución se encontraba también en los escenarios. Andrés Lima reconoce el papel que estas mujeres desempeñaron en el teatro popular español y recuerda la sicalipsis, el cabaret y el erotismo como espacios de transgresión. "El erotismo es una manera de decir cosas sin parecer que se dicen de todas. Es una manera de estar desnuda sin estarlo", cuenta el director de la obra.