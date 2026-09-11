'Libres!!!' recupera a aquellas mujeres que quisieron cambiar la sociedad
- La obra, que se estrena en el Teatro de La Abadía de Madrid, recupera la historia de la organización anarcosindicalista Mujeres Libres
- En Lunáticas en RNE, Mamen Asencio habla con el director de Libres!!!, Andrés Lima, y una de las actrices, Laura Galán
En los años 30, hubo mujeres que se negaban a esperar a que otros hicieran la revolución para ellas. Estas querían formar parte activamente de ella, así como cambiar las condiciones de vida de las mujeres. Con esa vocación nació Mujeres Libres, una organización anarcosindicalista fundada en 1936 por trabajadoras anarquistas y que contó con más de 20.000 afiliadas.
Para contar la historia de estas mujeres nace Libres!!!, una coproducción de Teatro del Barrio con el Comisionado por la Celebración de los 50 años de España en Libertad y que se podrá ver en el Teatro de La Abadía de Madrid hasta el 11 de octubre.
Mamen Asencio ha conversado en Lunáticas en RNE con Andrés Lima, el director de la obra, y una de las actrices, Laura Galán. En el reparto también están Alba Flores, Null García y Eva Valdelomar.
La propuesta rescata una historia silenciada para hablar de libertad, educación y revolución desde nuestro presente. La organización no buscaba solo mejorar la situación de las mujeres. "Es una lucha que pretende una revolución completa", nos cuenta Laura Galán.
Esta revolución se encontraba también en los escenarios. Andrés Lima reconoce el papel que estas mujeres desempeñaron en el teatro popular español y recuerda la sicalipsis, el cabaret y el erotismo como espacios de transgresión. "El erotismo es una manera de decir cosas sin parecer que se dicen de todas. Es una manera de estar desnuda sin estarlo", cuenta el director de la obra.
Una revolución con humor
La obra conecta la reivindicación política con el humor, la música, el erotismo... "El cabaret desde sus inicios se ha ocupado de lo político, sociológico, de reírse de la familia, de los curas. Siempre ha sido un asunto marginal y popular, pero la raíz de la crítica política está en el cabaret, mezclada con el erotismo de toda la vida", nos cuenta Andrés Lima.
De hecho, uno de los pilares del espectáculo es el humor. En una etapa marcada por la polarización, el director defiende un espectáculo que reivindica "la libertad, la igualdad, la fraternidad, el amor libre".
Para Andrés Lima, el humor no resta importancia a lo que se quiere transmitir: "El humor en este caso es algo muy serio. Es una forma de debatir y de lucha fraternal".
De hecho, recuerda una frase atribuida a Emma Goldman que forma parte de la esencia del espectáculo: "Si no se puede bailar, no es mi revolución".
Laura Galán cree que sería bueno llevar la obra a los institutos y tiene algo claro: "Es el momento siempre de reivindicar esto y de ser libres nosotras también en el escenario".
Libres!!! nos hace cuestionarnos qué hacemos hoy con la libertad que esas mujeres reclamaron. Una idea que vuelve un siglo después con una pregunta abierta: ¿qué significa ser libres?
La obra se podrá ver hasta el 11 de octubre en el Teatro de La Abadía de Madrid.