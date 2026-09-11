Dos tradiciones diferentes comparten escenario en El Perro Andaluz. El programa recibe el 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, con una imagen tan singular como simbólica: los Arreplegats de la Zona Universitària levantan sus castells mientras la Banda de Cornetas y Tambores del Cautivo de Dos Hermanas interpreta "La Santa Espina".

El momento tiene lugar durante la visita de Rosa María Calaf y justo después de la medianoche, cuando comienza oficialmente el 11 de septiembre, fecha de la Diada Nacional de Catalunya.

Arreplegats: 30 años levantando castells Los protagonistas de la actuación son los Arreplegats de la Zona Universitària, una colla castellera universitaria fundada en Barcelona en 1995 e integrada por estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fue la segunda colla castellera universitaria en constituirse y en 2025 celebró su 30 aniversario. A lo largo de su trayectoria han alcanzado construcciones de gran dificultad técnica. El color verde de sus camisas también tiene una historia ligada a su origen universitario: procede del color de la línea 3 del Metro de Barcelona, que cuenta con una estación en Zona Universitària. Castells al son de una banda andaluza: ‘El Perro Andaluz’ celebra la Diada uniendo tradiciones Los castells son una tradición con más de dos siglos de historia y fueron inscritos en 2010 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Su construcción requiere coordinación, confianza y una base capaz de sostener a quienes ascienden. Los propios Arreplegats resumen en El Perro Andaluz el significado de la imagen con una frase que encaja especialmente bien con el momento: "Es una metáfora preciosa de lo que somos capaces de hacer juntos".

"La Santa Espina" suena desde Dos Hermanas Mientras los Arreplegats levantan sus construcciones, la Banda de Cornetas y Tambores del Cautivo de Dos Hermanas interpreta "La Santa Espina". La pieza nació en 1907, con música de Enric Morera y texto de Àngel Guimerà. La sardana del tercer acto se convirtió posteriormente en una de las composiciones más populares de la cultura catalana y llegó a ser considerada popularmente como un himno nacional catalán. En El Perro Andaluz, sus notas suenan con el particular timbre de las cornetas y tambores de una formación llegada desde Dos Hermanas, Sevilla, mientras sobre el escenario se levantan los castells. Cataluña y Andalucía comparten así el plató para recibir el 11 de septiembre. Una imagen que, como explican los propios Arreplegats, se convierte en "una metáfora preciosa de lo que podemos hacer juntos".