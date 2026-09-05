'Noches de tormenta' con Richard Gere, Diane Lane y la famosa casa que cambió de lugar y en la que puedes quedarte

Adrienne Willis está sumida en el caos. Su marido infiel quiere volver a casa y su hija adolescente la cuestiona constantemente. Su vía de escape es hacerse cargo de la posada del pueblecito costero de Rodanthe, en Carolina del Norte, para hacerle un favor a su amiga Jean durante un fin de semana. Adrienne necesita alejarse para reflexionar sobre su vida, por lo que acepta el encargo. Nada más establecerse en la posada, junto a la llegada de un huésped, el doctor Paul Flanner, se anuncia una gran tormenta. El doctor también ha viajado hasta allí para enfrentarse a una crisis. A medida que se acerca la tormenta, empiezan a confiarse sus problemas y a consolarse mutuamente.

Noches de tormenta está dirigida por George C. Wolfe y protagonizada por Richard Gere y Diane Lane, juntos en la ficción por tercera vez, ya que ya habían interpretado a una pareja en The Cotton Club (1984) y en el thriller erótico Infiel (2002). Completan el elenco Christopher Meloni, Scott Glenn, Viola Davis y Mae Whitman.

El cameo de James Franco Fuera de los títulos de crédito aparece el actor James Franco, quien hace un breve cameo interpretando a Mark, el hijo del doctor Paul Flanner que está en Ecuador trabajando como médico voluntario.

¿Cuál es mejor: el libro o la película? La película Noches de tormenta está basada en la novela homónima de Nicholas Sparks. El libro es un gran flashback en el que Adrienne Willis es anciana y relata detalladamente a su hija Amanda este romance del pasado para consolarla. Amanda acaba de perder a su marido y está sumida en una profunda depresión. Por el contrario, la película se centra en el presente de Paul y Adrienne.

Serendipity No es simplemente una de esas palabras que gusta experimentar, como petricor, el olor a tierra mojada, o la palabra japonesa Komorebi, que es la luz del sol que se filtra entre las hojas de los árboles. Serendipia, además de ser un acontecimiento inesperado y mágico mejor que el destino que tenías planeado, es el nombre de la casa de la película. Y es así como la magia de la vida se cuela como komorebi una noche de fuerte petricor para regalarnos una serendipia en Noches de tormenta.

Salvada por una serendipia Serendipity se construyó en los Outer Banks, a más de 120 metros del mar en 1988. Para cuando se rodó la película en 2008, la erosión costera la había dejado literalmente flotando sobre el agua durante las mareas altas. Un año después del estreno de la cinta, una fuerte tormenta invernal arrasó la zona y destrozó parte de sus cimientos quedando al borde del colapso. Las autoridades locales la declararon "peligro público" y ordenaron su demolición inmediata. El equipo de rodaje sólo había utilizado el exterior. Las escenas de las habitaciones, la cocina, los salones y las grandes terrazas se rodaron en unos estudios cinematográficos de la ciudad de Wilmington, Carolina del Norte.

De una sola pieza Ante el inminente derribo es cuando aparece el matrimonio Ben y Debra Huss, fans de la película y de la novela y compraron la propiedad. No sólo eso, cavaron bajo los pilares, metieron vigas de acero y camiones hidráulicos debajo, y cortaron la carretera para trasladar el edificio completo en una sola pieza casi un kilómetro tierra adentro para ponerla a salvo del océano. Además de salvarla, remodelaron el interior para replicar de manera exacta los decorados que se ven en la pantalla de cine. Hoy en día es posible alojarse en la habitación azul Capri donde se hospedaba el personaje de Richard Gere. El nombre real de la posada es The Inn at Rodanthe.