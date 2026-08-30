Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

JFK: Caso revisado y The Pelayos son solo algunas de las cintas que durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Los comancheros (Lunes 31 de agosto a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play) Vuelve John Wayne con 'Los comancheros', el atrevido wéstern que el actor tuvo que dirigir Rafael Muñoz Jake Cutter (John Wayne), un ranger de Texas, tiene la misión de fulminar a una peligrosa banda de delincuentes. Los desalmados se dedican a dar armas y licores a los indios antes de que estallen las guerras.

De chica en chica (Martes 1 de septiembre a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play) Comedia basada en la serie web homónima. La vida en Miami de Inés va viento en popa hasta que su novia le confiesa que tiene una amante. Cuando regresa a España, su objetivo es ver a Lola, una chica heterosexual de la que está profundamente enamorada. No será la única persona a la que vea en su vuelta: exparejas, amores pasados, amigos... Una llegada a casa por todo lo alto.

JFK: Caso revisado (Martes 1 de septiembre a las 23.40 horas en La 2 y RTVE Play) Documaster Documaster - JFK: Caso revisado Tras la desclasificación de expedientes relacionados con el asesinato del presidente Kennedy, Oliver Stone nos ofrece una nueva revisión del caso. rtve play El director Oliver Stone vuelve 30 años después a uno de sus temas predilectos: el asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Con nuevas pruebas desclasificadas, el documental regresa a uno de los crímenes que más han marcado la historia del país.

Nada que perder (Jueves 3 de septiembre a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play) Drama francés que relata la historia de Sylvie y sus hijos. Cuando los deja solos para ir a trabajar, uno de ellos se lesiona en casa. La intervención de los servicios sociales hace que Sylvie pierda su custodia, pero está decidida a pelear en todos los sentidos para recuperarlos.

The Pelayos (Viernes 4 de septiembre a las 22.50 horas en La 2 y RTVE Play) Somos cine Somos cine - The Pelayos Gonzalo García-Pelayo, el patriarca de la familia Pelayo, ha descubierto un método para ganar a la ruleta aprovechando los fallos de la propia máquina rtve play Basada en la historia real de una familia española. Un grupo de jóvenes tiene poco que perder y mucho que ganar. Por eso, cuando se les presenta la oportunidad de desbancar a los casinos de medio mundo, no se lo piensan mucho.