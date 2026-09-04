Hora y donde ver la Supercopa de fútbol sala masculino y la primera jornada liguera de fútbol sala femenino gratis en TV

RTVE se convierte en la casa del fútbol sala español, masculino y femenino, hasta la campaña 28/29, comenzando con la emisión de las dos primeras citas de la temporada: la Supercopa de España masculina y el arranque de la liga de Primera División femenina. Este fin de semana del 5 y 6 de septiembre, Teledeporte y RTVE Play emitirán gratis y en directo estos encuentros.

Y a partir del próximo fin de semana, la oferta se completa con la emisión gratis de un partido de la Liga Prime Futsal de fútbol sala masculinocada sábado, a partir de las 13:00 horas. Esta competición arranca el próximo 12 de septiembre con el estreno del Torneo Apertura, una de las novedades de esta campaña y que aglutina las 15 primeras jornadas ligueras. Cada encuentro de la Liga Prime Futsal estará precedido de la emisión de otro de la Primera Iberdrola de fútbol sala femenino, a partir de las 11:00 horas, en lo que ya se ha bautizado como el “Supersábado” del fútbol sala español.

Ricardo Mayor juega un balón ante Touré durante el cuarto partido de la final de la Liga de Primera División de fútbol sala en Murcia.EFE/Marcial Guillén

El fútbol sala masculino se viste de largo con la Supercopa de España El fútbol sala masculino estrena temporada con el primer título: la Supercopa de España. El Pozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, FC Barcelona y Jaén Paraíso Interior se verán las caras para tomar el relevo del Jimbee Cartagena, vencedor de las tres últimas ediciones. La primera semifinal será el sábado 5 de septiembre a partir de las 13:30 horas, entre ElPozo Murcia Costa Cálida y el Illes Balears Palma Futsal. A las 16:15 dará inicio la segunda eliminatoria, entre el FC Barcelona y el Jaén Paraíso Interior. La final será el domingo 6 de septiembre a partir de las 16:15 horas. El FC Barcelona participa como campeón de la Liga 2025/26 y como campeón de la fase regular, mientras que el Jaén lo hace como actual campeón de la Copa de España y de la Copa del Rey. Completan el cartel ElPozo Murcia, segundo clasificado de la Liga regular, y el Palma Futsal, tercer clasificado. Los cuatro equipos lucharán por el título en un torneo que mantiene el formato habitual, con dos semifinales y una final. Todos los enfrentamientos se disputan en el Palau Blaugrana, en Barcelona, un escenario que se estrena para albergar esta competición con el formato actual. El Jaén Paraíso Interior FS y su increíble idilio con la Copa de España: cuatro títulos en once años La de este año será la última Supercopa con este sistema actual de clasificación de los equipos. Ello es resultado del cambio del formato de competición de la Liga Prime Futsal, que incluye, como novedades más destacadas, la creación del torneo de Apertura (entre septiembre y diciembre) y del torneo de Clausura (de enero a mayo), cada uno de las cuales tendrá un campeón. Posteriormente, unos playoffs entre ocho equipos decidirán al campeón de la temporada. Así, a partir de la próxima temporada, la Supercopa de España enfrentará al campeón de la temporada contra el campeón del Torneo Apertura, el campeón del Torneo Clausura y el campeón de la Copa de España (resultado de la unificación de la Copa de España y la Copa del Rey). ElPozo Murcia llega a esta competición como “Rey de Supercopas”, con seis títulos a sus espaldas, aunque la última vez fue en 2016. El equipo de Josan González tiene grandes esperanzas en esta campaña, en la que vuelven disputar la UEFA Futsal Champions League. Para ello, se ha reforzado con la incorporación de Antonio Navarro, Pachu, Gonzalo Santa Cruz y Tomáš Drahovský. Se estrenará contra el Illes Balears Palma Futsal, que ya el año pasado se quedó a las puertas de conseguir el título. El equipo de Antonio Vadillo quiere conquistar el que sería el primer título nacional de la historia del Club, aprovechando la compenetración de un equipo que mantiene el bloque de años anteriores. El Barça logra su octavo título tras tumbar en la prórroga a un combativo ElPozo Murcia La otra semifinal medirá al FC Barcelona y al Jaén Paraíso Interior, el campeón de Liga y de la fase regular contra el vencedor de la Copa de España y de la Copa del Rey. El conjunto culé, que vuelve esta temporada a la Futsal Champions League tras dos temporadas, se ha reforzado con la incorporación de Higor da Souza y Souheil Mouhoudine y buscará en casa la que sería su quinta Supercopa de España. Por su parte, los jiennenses nunca han alzado este entorchado, con dos subcampeonatos en su palmarés. El conjunto dirigido por Dani Rodríguez comienza la temporada también con nuevas incorporaciones, como la del guardameta brasileño Joao Frezzato, que regresa tras su cesión al Industrias Santa Coloma, y la de Antonio Manuel Sánchez Tienda (Boyis), que ha firmado hasta 2028.

Hora y donde ver gratis en TV la Supercopa de España de fútbol sala masculino Sábado 5 de septiembre 13:30 horas. 1º semifinal. El Pozo Murcia Costa Cálida – Illes Balears Palma Futsal. Barcelona. Teledeporte y RTVE Play 16:15 horas. 2º semifinal. FC Barcelona – Jaén Paraíso Interior. Barcelona. Teledeporte y RTVE Play Domingo 6 de septiembre 16:15 horas. Final Supercopa de España. Barcelona. Teledeporte y RTVE Play