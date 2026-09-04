Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 5 y 6 de septiembre

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Baloncesto, ciclismo, fútbol femenino, fútbol sala, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 5 y 6 de septiembre. Mucho deporte y del bueno para arrancar de la mejor manera el mes de septiembre.

La Vuelta a España 2026 cierra su segunda semana de competición, ya sin Tadej Pogacar, que tuvo que abandonar la carrera después de una terrible caída en la octava etapa. El sábado se vivirá una nueva etapa de montaña potente con el calor jienense como factor a tener en cuenta y la Sierra de Pandera de ascensión final. Y el domingo, una de esas etapas con perfil de clásica, rompepiernas y peligrosa con llegada en Córdoba.

En baloncesto, la selección española femenina prosigue su camino en el Mundial de Berlín enfrentándose a Mali en la segunda jornada. Y en fútbol femenino llega la segunda jornada de la Liga F con cuatro partidos en abierto y gratis: RCD Espanyol - FC Badalona Women, VCF Femenino - Madrid CFF, Costa Adeje Tenerife - Deportivo Abanca y Real Madrid CF - SD Eibar.

Otra liga femenina que arranca este fin de semana es la Primera División de fútbol sala con la retransmisión del MRB Móstoles FSF - STV Roldán FS. Y en Polonia arranca el Mundial de fútbol femenino sub'20 con el encuentro entre la anfitriona y Argentina. En China se disputa el Campeonato del Mundo de pentatlón moderno y desde Barcelona los amantes del deporte urbano tienen una cita importante con las 'Urban World Series Barcelona Extreme 2026'.

¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!

Sábado 5 de septiembre 11:00 horas: Fútbol Sala. Primera División femenina. 1ª Jornada MRB Móstoles FSF - STV Roldán FS. Teledeporte y RTVE Play 11:00 horas: Baloncesto. Campeonato del Mundo femenino. España - Mali (Alemania). Teledeporte y RTVE Play 12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 2ª Jornada. RCD Espanyol - FC Badalona Women. Teledeporte y RTVE Play 12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 2ª Jornada. VCF Femenino - Madrid CFF. Teledeporte y RTVE Play 14:00 horas: Pentatlón Moderno. Campeonato del Mundo de obstáculos. Carrera de 100 metros (Pekín, China). RTVE Play 14:40 horas: Ciclismo. La Vuelta 2026. Etapa 14. Jaén > Sierra De La Pandera (152,7 Km) Montaña. En Teledeporte, La 1 y RTVE Play 15:00 horas: Fútbol. Campeonato del Mundo sub-20 femenino. Encuentro inaugural: Polonia - Argentina (Polonia). Teledeporte y RTVE Play 15:00 horas: Voleibol. Campeonato de Europa femenino. Semifinales. Turquía-Serbia (Estambul). Teledeporte y RTVE Play 15:30 horas: Deporte Urbano. ‘Urban World Series Barcelona Extreme 2026’. Final skate femenino (Barcelona). Teledeporte y RTVE Play 16:00 horas: Balonmano. Supercopa Ibérica masculina. Partido por el 3º puesto (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play 17:30 horas: Deporte Urbano. ‘Urban World Series Barcelona Extreme 2026’. Final skate masculino (Barcelona). Teledeporte y RTVE Play 18:15 horas: Balonmano. Supercopa de España femenina. Final. Rocasa Gran Canaria - Super Amara Bera Bera (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play 19:30 horas: Deporte Urbano. ‘Urban World Series Barcelona Extreme 2026’. Final. Scooter street (Barcelona). Teledeporte y RTVE Play 20:30 horas: Balonmano. Supercopa Ibérica masculina. Final (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play