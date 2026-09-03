Hora y donde ver gratis en TV la Supercopa Ibérica masculina y la Supercopa femenina de balonmano

La temporada levanta el telón para el balonmano español con un intenso fin de semana que concentrará en Vigo (Pontevedra) la disputa de la Supercopa Ibérica masculina y la Supercopa femenina. RTVE retransmitirá en directo y de forma gratuita a través de Teledeporte y RTVE Play ambas competiciones, que arrancan este viernes 4 de septiembre.

La Supercopa Ibérica masculina, que sustituye a la Supercopa de España, enfrenta desde 2022 a los equipos ganadores de Liga y Copa del Rey (en el caso español) de España y Portugal de la temporada. El FC Barcelona se hizo con ambos títulos en 2026, por lo que por la parte española el segundo representante es el IrudekBidasoa Irún, como finalista de la Copa del Rey. En el país vecino, el Sporting CP también se hizo en la pasada temporada con los títulos de Liga y Copa, por lo que el segundo representante luso es el FC Porto, como subcampeón de la Liga lusa.

El viernes 4 de septiembre se disputan las semifinales que enfrentan a FC Barcelona y FC Porto y a Sporting CP y Irudek Bidasoa, desde las 17:45 horas en el IFEVI, el Instituto Ferial de Vigo. La gran final se disputa el sábado 5 de septiembre a partir de las 20:30 horas. Antes, el partido por el tercer y cuarto puesto, a partir de las 16:00 horas.

El FB Barcelona arranca con importantes cambios en la plantilla El conjunto barcelonés llega como principal favorito, tras haber conquistado los cuatro títulos anteriores y tras su última temporada, si bien el equipo ha sufrido algunos cambios en los últimos meses, como es el caso de la marcha del portero Emil Nielsen, tras cuatro año. En su sustitución, el club blaugrana ha presentado a Sergey Hernández, que llega procedente de la Bundesliga. “Es un privilegio poder defender este escudo. Es un sueño para cualquier jugador de balonmano en todo el mundo”, indicó durante su presentación. La segunda novedad es el central islandés Janus Smárason, procedente del SC Pick Szeged. La temporada arranca fuerte para el conjunto que dirige Carlos Ortega, que después de la Supercopa Ibérica iniciará su participación en la Champions el próximo miércoles 9 de septiembre recibiendo al Aarhus danés. ¿Objetivo? Revalidar el título continental que conquistó el pasado mes de junio ante el Füchse Berlín en Colonia. Esa misma semana, el viernes 11 de septiembre llegará su debut en la liga regular en la cancha del Dicorpebal Logroño. En cuanto al conjunto irundarra del Irudek Bidasoa, arranca la temporada también con cambios en su formación, incluyendo la entrada del central navarro Niko Mindegia procedente del Fenix Toulouse, que viene a cubrir la salida de Nacho Vallés, que jugará esta campaña en el OAR Coruña. Otra gran incorporación es la del canario Miguel Ángel Martín Luque, que llega cedido por el FC Barcelona por dos años. Tras la Supercopa Ibérica comenzará la liga midiéndose en Artaleku al Viveros Herol BM. Nava, el sábado 12 de septiembre. Más tarde, el día 30 de septiembre se estrenará en la European League ante el FH Hafnarfjordur. Enfrente tendrán al FC Porto y Sporting CP. El conjunto lisboeta arrasó en la pasada temporada con la Liga, Copa de Portugal y Supercopa de Portugal y aspira a repetir campaña, sumando además una buena participación en la Champions, que pasaría por entrar en la Final Four de Colonia. Para ello, mantendrá el bloque de jugadores, incluyendo los hermanos Kiko y Martim Costa, que han firmado su traspaso a la Bundesliga a partir de 2027. En cuanto al FC Porto, la principal novedad es la de su técnico Carlos Martingo, que tratará de hacer un buen papel en las competiciones nacionales y también en su vuelta a la Champions. Para ello contará con una plantilla de la que ha salido el exazulgrana Pol Valera, camino del Montpellier, pero sigue manteniendo a Antonio Martínez, Rui Silva y Diogo Rema como referentes.

Hora y dónde ver la Supercopa Ibérica masculina de balonmano Viernes 4 de septiembre 17:45 horas. 1º semifinal. FC Barcelona – FC Porto. Teledeporte y RTVE Play 20:00 horas. 2º semifinal. Sporting CP – Irudek Bidasoa Irún. Teledeporte y RTVE Play Sábado 5 de septiembre 16:00 horas. Partido por el tercer y cuarto puesto. Teledeporte y RTVE Play 20:30 horas. Final. Teledeporte y RTVE Play