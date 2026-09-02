Las 10 películas perfectas para ayudarte a volver a la rutina. ¿Con cuál te identificas?

Para algunas personas se acabaron las vacaciones. Toca volver a activar la alarma del despertador, decir adiós a la playa, las siestas y la desconexión del trabajo. La vuelta a la rutina no suele ser agradable, porque en algunos casos vuelven el estrés, los atascos, los horarios rígidos. Para hacer la transición mucho más llevadera no hay nada como el cine. En RTVE Play te proponemos películas para hacer más llevadera la vuelta.

Mi panadería de Brooklyn, de Gustavo Ron Las nuevas etapas son emocionantes, pero en ocasiones no siempre son fáciles. Esto es lo que les sucede a Vivian y a Chloe, dos primas que desde niñas han sido inseparables y vuelven a reunirse al heredar la histórica panadería de su tía tras su fallecimiento. Su relación comienza a tambalearse cuando ambas tienen opiniones distintas a la hora de llevar el negocio, hasta el punto de dividirlo en dos. Las rencillas y el orgullo deben quedar atrás para conseguir un mismo objetivo: Salvar el negocio. Las primas se ven amenazadas por un banco que pretende expropiarles la panadería. Ambas deberán dejar sus diferencias atrás y unirse para salvar el legado familiar. Mi panadería de Brooklyn es una comedia romántica dirigida por Gustavo Ron y producida entre Estados Unidos y España que cuenta con un gran reparto entre los que se encuentran Blanca Suarez y Aitor Luna. Somos cine Somos cine - Mi panadería en Brooklyn Vivienne y Chloé, primas y huérfanas, planean un viaje por Europa, pero su tía, que regenta una panadería, muere al comer una de sus tartas. rtve play

Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera Volver a la rutina suele venir acompañado de propósitos, pero María de las Montañas ha optado por una meta más ambiciosa: convertirse en una persona normal. La protagonista de esta comedia romántica no se había parado a pensar en los requisitos de la normalidad, hasta que en una entrevista de trabajo se da de bruces con la realidad: según los estándares no encaja. Por eso, decide ponerse manos a la obra para conseguir ser "normal". Según María, para conseguirlo tiene que cumplir con una serie de condiciones: estabilidad laboral, una pareja, un hogar y llevarse bien con su familia. Requisitos para ser una persona normal es la primera obra como directora de Leticia Dolera, quien además es protagonista de la película junto con Manuel Burque. La cinta utiliza el humor y la ternura para viajar junto con María en una reflexión sobre la presión de encajar en la sociedad y cuestionar qué es realmente la felicidad. Somos cine Somos Cine - Requisitos para ser una persona normal María creía que a los 30 años habría triunfado. Ahora que lo piensa, no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser una persona normal. rtve play

A tiempo completo, de Eric Gravel Hay momentos en los que la rutina no da tregua y las circunstancias no ayudan a conciliar el día a día. Julie es una mujer que vive a las afueras de París, trabaja a tiempo completo como camarera de hotel y lucha por conciliar la crianza de sus dos hijos con sus circunstancias laborales. La vida de Julie es vertiginosa desde el momento en el que se levanta y tiene que luchar con la monotonía. Cuando por fin consigue una nueva posibilidad en un puesto que llevaba tiempo esperando, estalla una huelga nacional que paraliza el país, desatando una carrera contrarreloj para no perder la oportunidad de su vida. A tiempo completo explora un terremoto social que afecta a todos los estratos sociales, pero desde la perspectiva de Julie, se muestra cómo quién lo sufre suelen ser los más vulnerables. La monotonía, el trabajo duro, la clase social y la lucha por las oportunidades son algunos de los temas que trata esta película protagonizada por Laure Calamy y dirigida por Eric Gravel. Cine Club Play Cine - A tiempo completo Julie hace un esfuerzo titánico para criar a sus dos hijos en las afueras de París y conservar al mismo tiempo su empleo en un hotel de lujo. rtve play

La librería, de Isabel Coixet En la Inglaterra de los años 50, Florence Green sueña con abrir una librería en un pueblo costero. La protagonista ve frustrados sus planes ante la oposición de los vecinos, lo que convierte sus intenciones en una pequeña revolución para conseguir sacar adelante su pequeño negocio. La primera librería del pueblo sacude los cimientos de una sociedad aristocrática e inmovilista conformada por los vecinos de la localidad. La protagonista, interpretada por Emily Mortimer tendrá que remar contra corriente y buscar apoyos para conseguir su sueño. Isabel Coixet es la directora de esta cinta que muestra el amor hacia la literatura a través de la obstinación de Florence. La librería fue una de las grandes triunfadoras en los Goya de 2017, donde consiguió 3 galardones. Somos cine Somos cine - La librería A finales de los años 50 Florence Green hace realidad uno de sus sueños: abandonar Londres y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica. rtve play

Sala de profesores (2023), de İlker Çatak Carla Nowak llega como profesora a su primer día de clases cargada de ilusión por su nuevo trabajo. Una motivación que se disipa por la falta de interés de los alumnos y ante un misterio: alguien está robando en el colegio. El centro opta por la decisión más fácil, alguno de los alumnos es el responsable. La implicación de Carla como profesora le ha hecho conocer en profundidad su clase y no va a parar hasta llegar al fondo del asunto. Sala de profesores explora las grietas en la estructura del sistema escolar, los límites en la justicia y los fuertes ideales de la protagonista. La historia interpretada por Leonie Benesch y dirigida por İlker Çatak, muestra una tensión narrativa que llevó a la cinta a lograr una nominación al Oscar por Mejor Película Internacional. Cine internacional Cine - Sala de profesores Los robos en un instituto ponen en jaque a profesores y alumnos. Una profesora defiende que se demuestre la verdad antes de acusar a nadie. rtve play

Una chica de Jersey, de Kevin Smith Cuando todo parece ir bajo control hay ocasiones que la vida da un vuelco y hay que volver a empezar. Eso es lo que le sucede a Ollie Trinke, un exitoso publicista de música que parece tener una vida perfecta hasta que la tragedia de la muerte de su esposa de golpea. Lidiando con el duelo, se convierte en padre soltero y pierde su empleo, por lo que decide ir a Nueva Jersey, la ciudad donde se crio, para intentar sacar a su hija adelante y volver a construir una vida. Una chica de Jersey, dirigida por Kevin Smith aborda con sencillez temas como el duelo, la paternidad y la redención. La cinta cuenta con un reparto excepcional donde se encuentran estrellas como Jennifer López, Liv Tayler y Ben Affleck como protagonistas, además de un cameo especial de Will Smith. Cine internacional Cine - Una chica de Jersey Tras el fallecimiento de su esposa en el parto, Ollie, joven publicista de Nueva York, incapaz de criar a su hija, se va a vivir a Jersey con su padre rtve play

Un paso adelante, de Cédric Klapisch La incertidumbre y la búsqueda de identidad son los temas que mueven la historia de Un paso adelante. La película sigue a Élise, una prometedora bailarina de ballet clásico que con 26 años sufre una grave lesión que amenaza con truncar sus sueños. Ante el diagnóstico de la lesión, Élise emprende un viaje físico y emocional donde se plantea cuál es su verdadera identidad sin la danza, disciplina a la que ha dedicado toda su vida y carrera profesional. La protagonista tiene que trabajar en la resiliencia y en la reinvención para poder descubrir quién es ella cuando le quitan su pasión. Cédric Klapisch es el director de la cinta que obtuvo 9 nominaciones a los premios César. Además cuenta con la participación de actores como Marion Barbeau, Denis Podalydès y Pio Marmaï. Cine internacional El cine de La 2 - Un paso adelante Élise, de 26 años, es una gran bailarina clásica. Sufre una lesión durante una función y le informan que tendrá que dejar de bailar. rtve play

Puan, de María Alche y Benjamín Naishtat Los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se convierten en el escenario de la lucha de egos académicos y burocracia universitaria que relata Puan. La trama sigue a Marcelo, un profesor de filosofía que ha dedicado toda su vida al mundo académico. Los objetivos de Marcelo se replantean en el momento en el que muere su mentor y aparece un colega que aspira a heredar su cátedra, es entonces cuando deja atrás aspectos de su vida personal por una batalla campal entre burocracia y estudios. La película dirigida por María Alche y Benjamín Naishtat explora el duelo y la reflexión del protagonista entre seguir los pasos de una persona a la que admiraba o labrarse su propia voz y manifestar su propio conocimiento. Con la interpretación de Marcelo Subiotto, el metraje consiguió el galardón Concha de Plata en el Festival de San Sebastián a Mejor Interpretación y Premio del Jurado al mejor guion, entre otras nominaciones. Somos cine Somos cine - Puan Marcelo es un cincuentón argentino que ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la universidad pública, a la sombra de su jefe y mentor. rtve play

Chavalas, de Carolina Rodríguez Marta pierde su trabajo en una prestigiosa revista magazine de Barcelona y se ve obligada a volver a sus orígenes. La fotógrafa debe pasar de su vida cosmopolita en un moderno piso de la Ciudad Condal a regresar a Cornellà, donde se reencuentra con sus amigas de la infancia. Desi, Bea y Soraya reciben a su antigua amiga como a una forastera y la nueva personalidad de Marta no termina de encajar con ellas. Sin amigas y sin trabajo, la protagonista debe hacer un ejercicio de reflexión y autoconocimiento, es en ese momento cuando empieza a ver su antiguo barrio con otros ojos e inicia la reconciliación con su pasado. Chavalas cuenta con un reparto conformado por Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas y Ángela Cervantes muestra una química arrolladora entre las actrices, que llevó al metraje a conseguir el Premio del Público en el Festival de Málaga y conseguir dos nominaciones en los Premios Goya 2021. Somos cine Somos cine - Chavalas Marta, fotógrafa, regresa a Cornellà tras ser despedida de Shame, un magazine de Barcelona. Ahora debe volver a la vida que pensaba haber dejado atrás rtve play