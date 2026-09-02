¡Lucas Paulano ya tiene canción para Eurovisión Junior 2026!: Así será "Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)"
- El joven jienense interpretará el tema durante su participación en el certamen
- El nombre de ha dado a conocer durante la presentación de la nueva temporada de RTVE
¡Ya no queda nada para la celebración de Eurovisión Junior 2026! Ya conocíamos que el joven jienense Lucas Paulano será quien represente a España el próximo 24 de octubre en Malta, pero nos faltaba por saber lo más importante: ¿Qué canción interpretará sobre el escenario del MFCC de Ta' Qali? El tema ha sido uno de los secretos mejor guardados en la caja fuerte de RTVE... hasta hoy.
Durante la presentación de la nueva temporada de RTVE se ha desvelado por fin el título de la canción con la que Lucas Paulano viajará a Malta para defender los colores de España en el festival infantil. Esto es todo lo que sabemos sobre "Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)", el tema elegido para el certamen.
"Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)"
“Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)” es el título de la canción con la que Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior, acompañado en este proyecto por los compositores Blas Cantó, Dangelo y Carlos Almazán. Además, el propio Lucas también ha participado en la composición.
El tema nace de una idea tan sencilla como poderosa: en latín, recordar significa "volver a pasar por el corazón". Así, la canción conecta el amor con la memoria y reivindica los recuerdos de nuestros seres queridos como una fuente de luz, fuerza e inspiración; aquellos momentos y personas que permanecen en nosotros y que nos impulsan a crecer y a convertirnos en quienes queremos ser.
¿Quién es Lucas Paulano?
Nacido en Jaén en 2016, Lucas tiene apenas diez años y su sensibilidad interpretativa, su potente voz y su capacidad para emocionar sobre el escenario le han permitido conectar con públicos de todas las edades. Una conexión que le llevó el año pasado a proclamarse ganador de La Voz Kids España.
La de Malta no será la primera vez que Paulano actúe ante miles de personas. Tras darse a conocer en el talent televisivo, su mentor, Manuel Turizo, le invitó a participar en varios de los conciertos de su gira española. Los públicos de Madrid, Sevilla y Granada ya han podido comprobar en directo el poderío escénico del joven artista. También lo hicieron los Reyes de España durante una visita oficial a Jaén, la tierra natal del representante español en Eurovisión Junior.
Mientras compagina su carrera artística con sus estudios de piano en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén, Lucas continúa trabajando en nuevas canciones junto al compositor y productor Alejandro Jaén, el pasado mes de diciembre publicó su primer sencillo, "Todo sigue igual".
Así fue su primera vez en TVE
La identidad del representante español en el certamen infantil se conoció a finales de julio en El perro andaluz, el late night presentado por Manu Sánchez. En aquella ocasión, Lucas ya dio algunas pinceladas de cómo quiere afrontar su participación en Eurovisión Junior: "Voy a disfrutar, a hacer amigos, a gozarlo y a liarla parda", bromeó.
Y parece que esa actitud encaja a la perfección con su personalidad. El deporte ocupa una parte importante de su día a día: le encanta jugar al fútbol, nadar y, como él mismo dice, "se me da bien todo el deporte en general". Cuando no está cantando o practicando algún deporte, otra de sus grandes aficiones es cocinar.
Lucas está muy unido a su tierra, siente curiosidad por todo lo que le rodea y le apasiona aprender, especialmente sobre ciencia.
En lo musical, disfruta escuchando rancheras y folclore, además de grandes voces que han marcado a varias generaciones. Entre sus artistas favoritos están Rocío Jurado, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, David Bisbal, Saiko, Quevedo y Manuel Turizo.
Esta mezcla de influencias musicales refleja su personalidad: un niño con una enorme sensibilidad artística que ya dejó muestras de su talento ante el público interpretando "Grande amore".
Eurovisión Junior 2026 en Malta
En la próxima edición del certamen, Lucas competirá con los artistas representantes de otros 15 países que, como él, viajarán hasta esta isla el Mediterráneo.
Organizada por la Unión Europea de Radiodifusión, la 24.ª edición del festival de Eurovisión Junior contará con la participación de 16 radiotelevisiones públicas: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).
España es uno de los países fundadores del festival infantil, que celebró su primera edición en 2003, y ha participado en un total de 11 ocasiones. El representante español en 2025, Gonzalo Pinillos, logró la quinta posición con su canción "Érase una vez (Once Upon a Time)".
La victoria fue para la francesa Lou Deleuze, con "Ce Monde". Sin embargo, France Télévisions declinó la invitación para organizar nuevamente la siguiente edición, por lo que Malta será la sede de Eurovisión Junior 2026.