Hora y dónde ver la segunda jornada de la Liga F de fútbol femenino gratis en TV

La Liga F levantó el telón el pasado fin de semana y ya nos encontramos ante una segunda jornada en la que podrás disfrutar de cuatro partidos gratis y en abierto en Teledeporte y RTVE Play. El sábado el RCD Espanyol - FC Badalona Women y el VCF femenino - Madrid CFF. Y el domingo, el Costa Adeje Tenerife - Deportivo Abanca y para cerrar la jornada el Real Madrid CF - SD Eibar.

En la primera jornada, el Barcelona arrancó como la terminó, con una goleada ante el Costa Adeje Tenerife (5-0), en un estreno liguero en el que el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en un bronco derbi madrileño (3-2) y el Deportivo Alavés celebró su regreso a Primera con una victoria ante el Valencia (2-0).

El vigente campeón dejó claras sus intenciones desde el primer partido. En su estreno liguero ante su afición, el conjunto dirigido por Pere Romeu endosó cinco goles al cuadro insular en un encuentro en el que la delantera Caroline Graham Hansen, con un doblete de asistencias, y la defensa Renee van Asten, que se estrenó como goleadora azulgrana, fueron las grandes protagonistas.

Si el Barcelona comenzó con goleada, los dos principales aspirantes a discutir su hegemonía, que se prolonga desde la temporada 2019-2020, midieron sus fuerzas en una primera jornada marcada por la actuación, para lo bueno y para lo malo, de Felicia Schröder.

La sueca, fichada por el Real Madrid por 1,5 millones de euros en una operación récord en el mercado del fútbol femenino, anotó un doblete en la primera mitad y lideró al conjunto dirigido por Pau Quesada. Sin embargo, su actuación quedó empañada por una acción antideportiva sobre Rosa Otermín que le costó la expulsión en la segunda parte.

El Deportivo Alavés, por su parte, regresó a la máxima categoría del fútbol español tres años después y lo hizo por todo lo alto, con un triunfo ante su afición en Mendizorrotza. El equipo dirigido por Mikel Crespo se impuso al Valencia, el otro recién ascendido esta temporada (2-0).

El Athletic Club remontó ante el Badalona Women el tanto inicial de Irina Uribe. Clara Pinedo, al filo del descanso, estableció el empate con un gran remate desde fuera del área, mientras que Ane Akona y Jone Amezaga, en la segunda mitad, culminaron la remontada para el conjunto vasco.

Además, el Madrid CFF comenzó la temporada con una victoria ante el Granada (3-1), el Logroño United sorprendió a domicilio a una Real Sociedad condicionada por la marcha de su entrenador (0-2), mientras que Sevilla y Eibar se impusieron por la mínima al Deportivo Abanca (0-1) y al Espanyol (1-0), respectivamente.