'Siete mil días juntos', la "comedia grotesca" de José Sacristán, Pilar Bardem, Chus Lampreave y María Barranco

Para muchos matrimonios decir "hasta que la muerte nos separe" es una simple frase hecha, una expresión en la que no suelen reparar incluso cuando las cosas se ponen feas. Pero si la convivencia es insostenible, como es el caso de Matías (José Sacristán) y Petra (Pilar Bardem), la muerte podría parecer una solución a sus problemas.

Ninguno de los dos recuerda la última vez en la que fueron felices; tampoco cuándo durmieron juntos. Ella, contrabajista de profesión y con contratos que van y vienen, pasa mucho tiempo en casa o con sus vecinas, aficionadas al esoterismo. Él trabaja como asistente en la Escuela Cíclica de Anatomía, rodeado de cadáveres y mantiene conversaciones con Luis (Agustín González), un hombre de intereses sórdidos. Cuando llega a casa, las discusiones con Petra son diarias: mientras él alza la voz, ella habla bajito para que las vecinas no los escuchen.

Cansado de una vida que siente cada vez más limitada, Matías se da el capricho de comprarse una cámara de vídeo en unos grandes almacenes. Es allí donde conoce a Angelines (María Barranco), una mujer mucho más joven que acaba rendida a sus encantos. Matías vive junto a ella una segunda juventud pero Petra se acaba enterando. Pensando en que quizá la situación lleve al límite a su mujer y que esta acceda a darle el divorcio, Matías se encuentra, en cambio, un muro imposible de penetrar. "Ni divorcio ni plantada. (...) Antes muerta", sentencia Petra.

Matías (José Sacristán), Angelines (María Barranco) y su hijo Iván (Sergio Aguilera) en el Parque de Atracciones de Madrid.