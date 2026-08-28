'Siete mil días juntos', la "comedia grotesca" de José Sacristán, Pilar Bardem, Chus Lampreave y María Barranco
- Dirigida por Fernando Fernán Gómez, adapta el guion de Luis Alcoriza
- La película ya está disponible en RTVE Play
Para muchos matrimonios decir "hasta que la muerte nos separe" es una simple frase hecha, una expresión en la que no suelen reparar incluso cuando las cosas se ponen feas. Pero si la convivencia es insostenible, como es el caso de Matías (José Sacristán) y Petra (Pilar Bardem), la muerte podría parecer una solución a sus problemas.
Ninguno de los dos recuerda la última vez en la que fueron felices; tampoco cuándo durmieron juntos. Ella, contrabajista de profesión y con contratos que van y vienen, pasa mucho tiempo en casa o con sus vecinas, aficionadas al esoterismo. Él trabaja como asistente en la Escuela Cíclica de Anatomía, rodeado de cadáveres y mantiene conversaciones con Luis (Agustín González), un hombre de intereses sórdidos. Cuando llega a casa, las discusiones con Petra son diarias: mientras él alza la voz, ella habla bajito para que las vecinas no los escuchen.
Cansado de una vida que siente cada vez más limitada, Matías se da el capricho de comprarse una cámara de vídeo en unos grandes almacenes. Es allí donde conoce a Angelines (María Barranco), una mujer mucho más joven que acaba rendida a sus encantos. Matías vive junto a ella una segunda juventud pero Petra se acaba enterando. Pensando en que quizá la situación lleve al límite a su mujer y que esta acceda a darle el divorcio, Matías se encuentra, en cambio, un muro imposible de penetrar. "Ni divorcio ni plantada. (...) Antes muerta", sentencia Petra.
Una "tragedia grotesca" sobre la vida en pareja
Fernando Fernán Gómez recibió el encargo de dirigir Siete mil días juntos en 1994 y quedó encantado con la historia de Luis Alcoriza, guionista al que le dedica la cinta. El cineasta hizo unos pocos cambios, aportaciones que él mismo consideraba "mínimas", con las que terminó de impregnar la película de su propia esencia. Una de ellas fue el título, en homenaje a la cinta inglesa Veintiún días juntos, que narra los días felices de una pareja antes que uno de los dos ingrese en prisión.
El matrimonio, uno de los temas que Fernán Gómez abordó a lo largo de su trayectoria, vuelve a ocupar un lugar central en la película. Los paralelismos con El extraño viaje, estrenada tres décadas antes, son más que evidentes: en ambas, las relaciones personales se convierten en un terreno incómodo, asfixiante y, por momentos, grotesco. De hecho, el cineasta tenía su propia opinión sobre las relaciones maritales y parece trasladar parte de ella al personaje de Matías. "7300 desayunos con Petra y aún no me he suicidado", comenta al darse cuenta de que se acerca su aniversario de boda.
El propio Fernán Gómez habla de Siete mil días juntos en una grabación recuperada por el programa de TVE Historia de nuestro cine. "Se podría decir que es una comedia de humor negro, que es un poco un esperpento o que es un disparate, pero yo creo que hay otra denominación que se ajusta más, que es un término que acuñó a principios de este siglo Carlos Arniches y que era 'tragedia grotesca'", explicaba.