Recordando a Pilar Bardem: se cumplen cinco años de la muerte de la actriz y repasamos su legado en RTVE Play

El 17 de julio de 2021, los hermanos Mónica, Carlos y Javier Bardem dieron la noticia a través de un comunicado: "Nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido". Pilar Bardem tenía 82 años cuando murió, y su partida que también dejó huérfano al cine español. La actriz insuflaba arte con su presencia, y no es para menos, ya que se crio en una familia plagada de intérpretes y profesionales del medio.

Hija de los actores Rafael Bardem y Matilde Muñoz, y hermana del cineasta Juan Antonio Bardem, extendió el apellido artístico a sus hijos, quienes siguieron sus pasos como actores y guionistas, siempre con el legado de su madre como bandera.

Los reconocimientos de Javier Bardem a su madre La huella artística de Pilar Bardem ha sido reconocida en numerosas ocasiones por su hijo Javier Bardem. Una de las más destacadas fue en 2008, cuando el intérprete ganó el premio Oscar a mejor actor de reparto, por su interpretación en la película No es país para viejos. Un gesto que la matriarca reconoció recibir entre lágrimas. La actriz Pilar Bardem recibe el premio 'Mujeres en Unión' durante la 29 edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, el 9 de marzo de 2020, en el Teatro Circo Price, en MadridEFE / Mariscal

El referente de Javier Bardem Un año después del fallecimiento de su madre, el actor volvió a reivindicar su influencia en su carrera al recoger el Goya a mejor actor protagonista por El buen patrón, en 2022. En esa ocasión, confesó llevar como amuleto un anillo de su madre y le dedicó el premio: "Un referente para mí, una actriz inmensa y uno de los mejores seres humanos que he encontrado en mi vida, mi madre. Mi amada madre. Pilar Bardem. Esto es para ti". Este afecto también fue demostrado en vida, algo que quedó patente en el homenaje que le dedicaron en 2017 sus hijos y sus amigos. Una celebración que unió a todos sus seres queridos para reconocer el trabajo y talento de Pilar Bardem. Más allá de la figura pública, la cabeza de familia fue la pieza fundamental para su familia. Sus hijos no desaprovecharon ninguna ocasión para reivindicar la fortaleza y los valores que transmitía su madre. La actriz Pilar Bardem, Medalla de honor, posa junto a su hijo Carlos Bardem, durante la entrega de las Medallas CEC del Círculo de Escritores Cinematográficos, el 28 de enero de 2019, en el Palacio de la Prensa de MadridEFE / JuanJo Martín

El legado artístico y reivindicativo de Pilar Bardem Con apenas 19 años, una joven Pilar Bardem se subió al escenario para interpretar El Paraíso de los Imprudentes, obra de teatro con la que se estrenó en el arte de la escenografía. Pero la gran pantalla la descubrió en 1964 con El mundo sigue, un largometraje del director Fernando Fernán Gómez que fue el debut de una joven Pilar Bardem que acumularía a sus espaldas más de 80 títulos de películas, 40 obras de teatro y decenas de series.

El Goya a mejor actriz de reparto Más de medio siglo de trabajo que también fue reconocido con galardones tan importantes como el premio Goya en 1995 a mejor actriz de reparto por su interpretación en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. RTVE recuerda a la inolvidable artista con algunos de sus trabajos que pueden disfrutarse en RTVE Play. Cine Club Play Cine - Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto Una española, Gloria Duque, presencia en México la muerte de dos policías a manos de dos gángsters. Uno de ellos le da antes de morir un portafolios. rtve play

En noches como esta En RTVE Play también tenemos una entrevista del programa 'En noches como esta', en la repasa algunas curiosidades de su intensa carrera profesional y personal. En noches como esta En noches como ésta - Pilar Bardem Ver ahora

Estudio 1 En sus inicios hizo mucho teatro en Televisión Española, esta es una de sus obras, El jardín de las horas perdidas. La obra de Rodolfo Hernández cuenta con María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Caba, Blanca Sendino, Nuria Carresi, Juana Azorín, Gaby Álvarez, Pilar Bardem y Fernando Sánchez Polack en el reparto. Estudio 1 Estudio 1 - El jardín de las horas perdidas rtve play

Sus memorias Pilar Bardem siempre fue muy discreta en su vida personal. Cuando publicó "La Bardem. Mis memorias" salieron a la luz los momentos más complicados de la actriz: de su tormentosa relación con el padre de sus hijos a su batalla contra el cáncer. D Corazón Corazón - La discreta vida personal de Pilar Bardem: de su tormentosa relación con el padre de sus hijos a su batalla contra el cáncer rtve play

Peligrosamente juntas En 1992, Marisol Galdón e Inka Martí entrevistaron al autor de cómics Nazario y a las actrices María Asquerino, Charo Soriano, Pilar Bardem y Blanca Marsillach. Fue en el magazín 'Peligrosamente juntas'. Peligrosamente juntas Peligrosamente juntas - 22/05/1992 rtve play

Cuentopos Serie emitida entre los años 1974 y 1976, dirigida a un público infantil y juvenil, en la que se intenta transmitir a los niños valores como la libertad o la convivencia. Los personajes viven aventuras en el bosque de Gulubú. Dirigida por Miguel Picazo e interpretada por Tina Sainz, Manuel Galiana y Juan Diego como actores principales y acompañados en ocasiones por Pilar Bardem, José Carabias, Manuel Alexandre o Petra Martínez. Cuentopos Cuentopos - Capítulo 1 (I) rtve play

Kety no para Kety es una mujer divorciada con más de cuarenta años y 'sin un duro' que vive en un piso de alquiler rodeada de un 'cardo de portera' y 'un vecino plasta'. Si embargo, Kety no pierde la ilusión de encontrar un nuevo amor. Dirigida por Millán Salcedo, la serie está protagonizada por el mismo Millán Salcedo acompañado de Soledad Mallol, Pilar Bardem y Luis Cuenca Kety no para Kety no para - Buenas vibraciones rtve play

Papa Goriot Serie basada en la novela Papá Goriot de Balzac, dirigida por Jesús Yagüe e interpretada por Carlos Lemos, Enriqueta Carballeira, Esperanza Alonso, Francisco Piquer, José María Guillén, Pilar Bardem, Rossanna Yanni. Papá Goriot Papá Goriot - Capítulo 1 rtve play

Además, hay que destacar trabajos como: Martes de carnaval, serie de ficción creada para televisión basada en las obras de Ramón María del Valle Inclán que forman la trilogía 'Martes de carnaval'. El reparto lo forman Adriana Ozores, Juan Diego, Juan Luis Galiardo, Lara Grube, Magüi Mira, María Pujalte y Pilar Bardem. El olivar de Atocha,dirigida por Carlos Serrano, la serie está protagonizada por Nacho Martínez, Enriqueta Carballeira, Pilar Bardem, Joaquín Kremel, Marisa Paredes y Amparo Sole Leal. Lorca, muerte de un poeta. Serie de carácter biográfico sobre la vida del poeta granadino Federico García Lorca, basada en la reconstrucción que de ella hizo el historiador e hispanista Ian Gibson.