Por qué Santero y los Muchachos huyen de los grandes festivales y su secreto para encontrar la felicidad

Bajar las ventanillas, encender la radio y conducir por una ciudad desierta en mitad de la noche. Con esta premisa arranca el último programa de Frente al espejo, el espacio de RNE en el que Yolanda Pintor te guía por los laberintos de tus propias emociones.

En esta ocasión, la emisión deja atrás el miedo, la tristeza y el enfado para explorar la alegría. Se trata de un viaje sonoro que cuenta con las voces de las psicólogas de Psiquesonora Ana Díez Aguilar y Sonia Martín, y con la música en directo de Santero y los Muchachos, a quienes la presentadora sitúa de forma imaginaria en el asiento trasero del vehículo.

Frente al espejo Frente al espejo - Un viaje por las alegrías de Santero y los Muchachos rne audio

La doble cara de la alegría y el peligro de la euforia La alegría funciona como una brújula de vida que te acerca al bienestar, fomenta tu creatividad y te ayuda a conectar con tu entorno. Sin embargo, la psicóloga Sonia Martín advierte de que esta emoción esencial también esconde sus propias trampas. Cuando su intensidad es muy alta, se transforma en euforia. La especialista detalla que este estado de alteración te desconecta de la realidad presente y te hace perder la perspectiva necesaria para valorar adecuadamente lo que estás viviendo en ese instante. Para evitar que tu vida se sienta vacía ante la ausencia de esta emoción, la terapeuta detalla varias pautas prácticas: prestar atención a las cosas agradables que te ocurren a diario, permitirte saborear el momento sin prisa y, por encima de todo, compartir ese sentimiento con los demás para multiplicarlo.

Un disco con influencia de los años ochenta Precisamente, la filosofía de Santero y los Muchachos es el ejemplo perfecto de esa alegría sana que recomiendan las psicólogas: una emoción anclada a la realidad y lejos de la euforia desmedida. En el programa, Miguel Ángel Escrivá reflexiona sobre una contradicción que observa en los actuales cabezas de cartel. El cantante critica a esos grupos que son "la guinda de la fiesta del festival", pero que paradójicamente están "llorando constantemente con las letras y con las melodías". Frente a ese drama, la banda defiende la suerte de ser amigos y hacer canciones en familia. Asumen que las penas sirven para dar contraste, pero rechazan el salto artificial a los macroeventos para no perder su esencia ni el contacto directo con la realidad. Es justo en este viaje hacia el bienestar donde la banda nos abre las puertas de su último álbum, Todas las luces. Un trabajo con el que decidieron abandonar su zona de confort habitual para dejar respirar a las canciones. Como explican en la entrevista, a veces el silencio es fundamental en la música para crear un buen groove; un ritmo que funcione por sí solo "como un motor a buen ralentí", probando así nuevos ritmos cercanos al reggae. Según los propios músicos, el sonido de este disco recibe la influencia de los casetes de Supertramp y Alan Parsons que escuchaban de niños en los viajes por carretera con sus padres durante los años setenta y ochenta. Los miembros de la banda Supertramp posan junto a su auotbús de la gira de 1970 en Reino UnidoGETTY