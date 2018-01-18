Santero y Los Muchachos estrenan el videoclip de "Ventura"
- Nueva banda de Miguel Ángel Escrivá (La Pulquería)
- Publican su primer disco el 26 de enero
RADIO 3
El 26 de enero se publica Ventura, el primer disco de Santero y Los Muchachos, banda formada en Valencia por Miguel Ángel Escrivá, antes en La Pulquería.
Escrivá (voz, bajo y contrabajo) se ha rodeado de Joseman Escriva (coros, guitarras), Soni Vicent (coros, guitarras) y Marc Guardiola (coros, batería y percusiones) para dar forma a este cuarteto cuyo videoclip estrenamos hoy.
Santero y Los Muchachos presentarán su primer disco en directo el 31 de enero en la Sala El Sol (Madrid).