Santero y Los Muchachos estrenan el videoclip de "Ventura"

El 26 de enero se publica Ventura, el primer disco de Santero y Los Muchachos, banda formada en Valencia por Miguel Ángel Escrivá, antes en La Pulquería.

Escrivá (voz, bajo y contrabajo) se ha rodeado de Joseman Escriva (coros, guitarras), Soni Vicent (coros, guitarras) y Marc Guardiola (coros, batería y percusiones) para dar forma a este cuarteto cuyo videoclip estrenamos hoy.

Santero y Los Muchachos presentarán su primer disco en directo el 31 de enero en la Sala El Sol (Madrid).