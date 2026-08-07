Anna Bosch: "Los periodistas tenemos que partir de la base de que no sabemos"

Tras más de 40 años de trayectoria profesional, Anna Bosch se jubila y afronta una nueva etapa en la que ya no tiene que perseguir la noticia.

La periodista de TVE se ha pasado por El último tren para hablar de su carrera, sus comienzos en la profesión y los retos que ha encontrado durante estas cuatro décadas.

El último tren El último tren - Anna Bosch: más allá de la noticia Escuchar audio

El micrófono como fiel compañero "Hay sitios a los que no iría o personas a las que no les asaltaría a pedirles algo; en cambio, armada de un micro… al ataque". Con estas palabras Anna Bosch resume la seguridad que le ha brindado el micrófono a lo largo de los años. La conversación también ha abordado cómo las nuevas tecnologías han transformado la manera de hacer periodismo, marcada ahora por una mayor inmediatez. Anna Bosch ve esto como un arma de doble filo, ya que esa urgencia por dar la noticia hace que a veces se desinforme. Denuncia que hay que luchar contra esa desinformación de la única manera que se puede hacer: con buen periodismo, sin olvidarnos de hacer esas preguntas básicas que en ocasiones no nos atrevemos a realizar o que pasamos por alto. "Los periodistas tenemos que partir de la base de que no sabemos", ha insistido.