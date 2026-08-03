Lo mejor del Bilbao BBK Live 2026 en Radio 3

El Bilbao BBK Live celebró su 20.º aniversario los días 9, 10 y 11 de julio. Una edición muy especial en la que los asistentes pudieron disfrutar, un año más, de la música en directo gracias a una amplia y ecléctica selección de artistas y bandas de todo el mundo, en un lugar tan mágico y singular como el monte Kobeta de Bilbao.

Por sus escenarios pasaron este año referentes de la música contemporánea de la talla de FKA twigs, David Byrne, Robbie Williams, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Calvin Harris, Dellafuente, Interpol, IDLES o Belle and Sebastian. Estos son solo algunos de los protagonistas del cartel de la vigésima edición del Bilbao BBK Live, pero sirven como una muestra perfecta para definir la esencia de un festival que nunca ha querido asociarse a un único estilo o género musical, haciendo de la diversidad uno de sus grandes valores y una de sus principales señas de identidad.

Si te lo perdiste o quieres revivir algunos de los momentos más destacados de la última edición de uno de los festivales más importantes de nuestro país, tienes una cita con Radio 3. Será este viernes, 7 de agosto, de 22:00 a 00:00, con los comentarios de Constan Sotoca.