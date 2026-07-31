40 años del estreno de 'Dragon Rapide': el día que el 'comunista' Juan Diego se convirtió en Franco

Se cumplen 40 años del estreno de la icónica película Dragon Rapide, una dramatización histórica con tintes de cine negro que detalla las conspiraciones políticas del bando nacional en diferentes localizaciones como España, Marruecos y Londres los días previos al alzamiento del 18 de julio de 1936.

La película retrata los últimos quince días de la Segunda República, previos a la Guerra Civil Española, en julio de 1936, Francisco Franco, Capitán General de las Canarias, tiene que trasladarse en secreto a Marruecos para ponerse allí al frente de las tropas sublevadas, con el fin de derribar el Gobierno del Frente Popular. El Dragon Rapide, un avión británico, será clave en su traslado y por ende en el desarrollo de la operación. La cinta se inspira en algunos hechos históricos, aunque también se toma licencias literarias. Por primera vez una película muestra la vida íntima de Franco, quien después de una larga guerra civil, gobernaría España durante cuarenta años.

En el reparto están Juan Diego, Vicky Peña, Manuel de Blas, Pedro Díaz del Corral, Francisco Casares y Santiago Ramos. Dragon Rapide está dirigida por Jaime Camino.

Los hechos políticos e históricos principales se entrelazan con la subtrama de los personajes y sus historias secundarias, atrapados sin remedio en la espiral de violencia de un país dividido que desembocará en una guerra civil. El rigor documental estuvo a cargo del hispanista Ian Gibson contratado como asesor histórico. En el papel principal destaca la icónica e impecable interpretación del actor Juan Diego como Francisco Franco.

Un comunista interpretando a un fascista Martes, 17: 'Dragón Rapide' Parte del morbo de la película estuvo en que un actor comunista tan significado, ya que había sido uno de los cabecillas en la huelga de actores de febrero de 1975 desafiando a la dictadura franquista, interpretara al dictador. Esta circunstancia fue un auténtica bomba mediática. El trabajo de Juan Diego fue magistral. El actor quiso alejarse desde el primer momento de la caricatura fácil. Estudió a fondo la psicología de su némesis ideológico para interpretarlo con dignidad y sin caer en el panfleto. Extrajo e integró en el personaje su capacidad para mimetizarse con los silencios, las miradas esquivas y la peculiar voz aflautada del dictador. Impactó tanto en la época que muchos espectadores declararon sentir la incómoda sensación de estar viendo a Franco en la pantalla grande. Toda la opinión pública, independientemente al margen de su ideología, alabó la actuación de Juan Diego. Un aplauso unánime que terminó por consolidar su prestigio actoral y le valió su primera nominación a los Premios Goya.

La España de 1986 Su estreno se produjo en un año clave para la historia contemporánea de España. Desde el 1 de enero el cambio internacional por nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) nos hizo abandonar definitivamente el aislamiento del franquismo y nos integró en la modernidad occidental. Además, en 1986 se llevó a cabo el histórico referéndum sobre la permanencia de nuestro país en la OTAN secundado por el partido en el poder, el PSOE que ese mismo año revalidó su mayoría absoluta bajo la dirección de Felipe González. Cuatro días después del estreno de Dragon Rapide en cines, ETA cometió la mayor masacre contra la Guardia Civil hasta el momento, el atentado de la Plaza de la República Dominicana en Madrid, en el que perdieron la vida 12 guardias jóvenes de la Escuela de Tráfico y 78 personas resultaron heridas. En contraposición, las calles vivían la explosión del movimiento contracultural más icónico de nuestra historia, la Movida Madrileña. España era percibida fuera de nuestras fronteras como un país joven, festivo y moderno, un contraste con Dragon Rapide que recordaba de dónde venía realmente el país.

Avión con historia Según algunos historiadores, El avión Dragon Rapide se alquiló en Reino Unido con dinero del banquero Juan March a través de los servicios de Luis Bolín, corresponsal del diario ABC en Londres, Una acción más de los grupos conspiradores monárquicos que llevaban años intentando derrocar a la República y que habían recibido dinero, apoyo logístico y promesas de armas del mismoBenito Mussolini. El avión, que había pertenecido al duque de Gales y se encontraba en el aeropuerto de Croydon, era un bimotor de Havilland D.H.89 Dragon Rapide con piloto, el capitán Bebb. Estas mismas fuentes explican que, en principio se pensó en un hidroavión, pero no había ninguno disponible.

Las cifras de Dragón Rapide Más de medio millón de espectadores vieron la película en cines aquel verano de 1986, recaudó 145 millones de pesetas de la época, unos 870.000 euros. El coste de producción fue de 120 millones de pesetas. Estuvo nominada a cinco Premios Goya en la primera edición de los galardones. De las cinco obtuvo dos, a Mejor maquillaje y peluquería y Mejor dirección artística.