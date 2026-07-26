'Dicen por ahí...', la comedia con Jennifer Aniston que une a tres generaciones de mujeres

Que tu familia sea lo suficientemente importante como para inspirar un libro y una película parece, a priori, una buena señal. Pero cuando esa historia habla de una madre y una hija enamoradas del mismo hombre, surgen las preguntas. Porque, a veces, conocer el pasado de quienes más quieres también obliga a replantearte quién eres y qué futuro deseas construir.

Esa es la realidad a la que se enfrenta Sarah Huttinger (Jennifer Aniston), una joven que regresa a su casa en Pasadena, California, para asistir a la boda de su hermana. No lo hace sola, acude con su prometido Jeff Daly (Mark Ruffalo) mientras digiere la idea de casarse. Sin pensárselo mucho, comparte sus inquietudes con su abuela Katharine (Shirley MacLaine). Bajo los efectos del alcohol, la matriarca le confiesa que su madre —ya fallecida— tuvo una aventura justo antes de casarse con su padre.

Aún en shock por la noticia, Sarah visita a una de sus tías para sonsacarle el nombre de ese hombre misterioso: Beau Burroughs (Kevin Costner). Decidida a localizarlo para saber qué pasó esos días —y descubrir si podría ser su padre—, se embarca en un vuelo a San Francisco con una cosa muy clara: su madre y su abuela son las protagonistas de El graduado, la novela de Charles Webb que más adelante se adaptó al cine. Una vez allí, el encuentro con Beau obliga a Sarah a replantearse su futuro... y su relación con Jeff.

Rob Reiner no era el director original El director de Dicen por ahí, Rob Reiner, fallecido en 2025, estaba decidido a hablar de uno de los grandes referentes audiovisuales del cine: El graduado. La película original, protagonizada por Dustin Hoffman y Anne Bancroft, consiguió cinco Globos de Oro y un Oscar; este último recayó en Mike Nichols, el director de la cinta. La idea de Reiner era mantener a los dos actores en sus papeles, pero el fallecimiento de la veterana actriz y los compromisos de Hoffman provocaron que Kevin Costner y Shirley MacLaine asumieran esos roles. Kevin Costner y Shirley MacLaine en 'Dicen por ahí...'. Los cambios durante el rodaje no acabaron ahí. El guionista, Ted Griffin, iba a ser quien dirigiera el largometraje, pero fue despedido 12 días después. Fue entonces cuando entró en juego Reiner. Como es lógico, la producción se detuvo durante varias jornadas para que el cineasta hiciera reajustes antes de retomar la grabación. Aunque parte de una premisa tan extravagante como improbable, Dicen por ahí acaba hablando de asuntos mucho más universales: el peso de las expectativas familiares, el miedo a repetir los errores de nuestros padres y la necesidad de tomar las riendas de la propia vida sin vivir a la sombra del pasado.