Brad Pitt viaja hasta los confines del universo para encontrarse a sí mismo en 'Ad Astra'

Desde que el ser humano empezó a mirar hacia arriba, ha buscado en las estrellas respuestas que no encontraba en la Tierra. El espacio ha sido una promesa, una vía de escape y también el escenario de nuestros mayores temores. "Solo hay dos posibilidades: o estamos solos en el universo o no lo estamos. Y ambas son igualmente aterradoras", escribió Arthur C. Clarke a finales del siglo pasado.

Ad Astra parte de esa incertidumbre, pero su verdadero misterio no está en los confines del sistema solar. Está dentro de Roy McBride. El astronauta interpretado por Brad Pittemprende un viaje hasta Neptuno para encontrar a su padre, desaparecido décadas atrás durante una misión espacial, y detener una amenaza que pone en peligro la Tierra. Sin embargo, cuanto más se aleja de su planeta, más cerca está de todo aquello que llevaba años intentando enterrar.

Un viaje espacial en busca de respuestas La película se sitúa en un futuro cercano en el que el ser humano ya ha establecido bases científicas y comerciales en la Luna y en Marte. El satélite terrestre se explota por sus recursos y se ha convertido incluso en territorio de piratas. Sin embargo, nada de lo que muestra Ad Astra resulta completamente inverosímil. No hay extraterrestres, tecnologías extravagantes ni amenazas intergalácticas. El principal peligro sigue siendo el ser humano. James Gray lleva así la ciencia ficción hacia un terreno más íntimo y psicológico. La historia comienza cuando unas misteriosas oleadas de energía recorren el sistema solar y ponen en riesgo la vida en la Tierra. Su origen se localiza en el Proyecto Lima, una antigua misión enviada a los confines del sistema solar para buscar vida inteligente y dirigida por el astronauta H. Clifford McBride, desaparecido años atrás. Brad Pitt protagoniza la película de ciencia ficción 'Ad Astra' Cuando Roy McBride, interpretado por Brad Pitt, descubre que su padre podría seguir vivo, acepta viajar hasta Marte para intentar establecer contacto con él. Pero lo que comienza como una misión para detener una amenaza se convierte en un viaje hacia el interior de sí mismo. Roy no solo tendrá que encontrar a su padre, también deberá enfrentarse a todo lo que su ausencia dejó dentro de él.