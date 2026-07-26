Brad Pitt viaja hasta los confines del universo para encontrarse a sí mismo en 'Ad Astra'
- Brad Pitt firma una de sus interpretaciones más contenidas y emocionales en Ad Astra
- La película de James Gray convierte una odisea espacial en un viaje íntimo hacia las heridas del pasado
Desde que el ser humano empezó a mirar hacia arriba, ha buscado en las estrellas respuestas que no encontraba en la Tierra. El espacio ha sido una promesa, una vía de escape y también el escenario de nuestros mayores temores. "Solo hay dos posibilidades: o estamos solos en el universo o no lo estamos. Y ambas son igualmente aterradoras", escribió Arthur C. Clarke a finales del siglo pasado.
Ad Astra parte de esa incertidumbre, pero su verdadero misterio no está en los confines del sistema solar. Está dentro de Roy McBride. El astronauta interpretado por Brad Pittemprende un viaje hasta Neptuno para encontrar a su padre, desaparecido décadas atrás durante una misión espacial, y detener una amenaza que pone en peligro la Tierra. Sin embargo, cuanto más se aleja de su planeta, más cerca está de todo aquello que llevaba años intentando enterrar.
Un viaje espacial en busca de respuestas
La película se sitúa en un futuro cercano en el que el ser humano ya ha establecido bases científicas y comerciales en la Luna y en Marte. El satélite terrestre se explota por sus recursos y se ha convertido incluso en territorio de piratas. Sin embargo, nada de lo que muestra Ad Astra resulta completamente inverosímil. No hay extraterrestres, tecnologías extravagantes ni amenazas intergalácticas. El principal peligro sigue siendo el ser humano.
James Gray lleva así la ciencia ficción hacia un terreno más íntimo y psicológico. La historia comienza cuando unas misteriosas oleadas de energía recorren el sistema solar y ponen en riesgo la vida en la Tierra. Su origen se localiza en el Proyecto Lima, una antigua misión enviada a los confines del sistema solar para buscar vida inteligente y dirigida por el astronauta H. Clifford McBride, desaparecido años atrás.
Cuando Roy McBride, interpretado por Brad Pitt, descubre que su padre podría seguir vivo, acepta viajar hasta Marte para intentar establecer contacto con él. Pero lo que comienza como una misión para detener una amenaza se convierte en un viaje hacia el interior de sí mismo. Roy no solo tendrá que encontrar a su padre, también deberá enfrentarse a todo lo que su ausencia dejó dentro de él.
Una odisea hacia sus miedos y una decisión dolorosa
En esa dimensión íntima reside buena parte de la fuerza de Ad Astra y también uno de los trabajos más contenidos de Brad Pitt. Roy McBride parece haber aprendido a no mostrar nada, pero el viaje va resquebrajando poco a poco esa coraza. Bajo su serenidad se esconden la fragilidad, el resentimiento y las consecuencias de haber crecido bajo la ausencia de su padre.
Su travesía por el sistema solar se convierte así en una odisea hacia sus propios miedos y anhelos. Por eso James Gray se aleja del espectáculo habitual de la ciencia ficción, de las explosiones constantes y los sonidos estridentes, para construir una película pausada, introspectiva y acompañada por una banda sonora que subraya la soledad del personaje.
La reflexión alcanza su punto culminante cuando Roy llega a Neptuno y descubre que su padre sigue vivo, aferrado todavía al Proyecto Lima, origen de las oleadas que amenazan a la Tierra. Allí deberá tomar una decisión dolorosa que le permitirá desprenderse, por fin, de la carga emocional que ha arrastrado durante toda su vida.