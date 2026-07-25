'Caballo de batalla' fue el gran reto de Steven Spielberg: hablar de la guerra, pero contar una bella historia de amor

"Nunca había trabajado en una película en la que el papel protagonista era para un caballo", decía Steven Spielberg sobre su película, una adaptación del libro de Michael Morpurgo publicado en 1982 que antes de llegar al cine tuvo una versión teatral realizada por Nick Stafford. La productora Kathleen Kennedy vio la obra en el teatro y nada más terminar la función llamó a Spielberg para que la viera. "Desde el primer instante supe que tenía delante una gran película. ¡Yo no escojo mis trabajos, ellos me eligen a mí!", contaba el director.

Finder es Joey Rodarla era un reto y nada le gusta más a Spielberg que enfrentarse a retos. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera, una de las más exitosas de Hollywood. El título ya nos avisa, el protagonista es un caballo, que se llama Joey (su nombre real era Finder), un caballo de raza americana. Pero en la película aparecen muchos caballos y el casting fue relativamente fácil.

Armas de la I Guerra Mundial Todo lo contrario de lo que ocurrió con las armas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Spielberg, el mago de Hollywood, las encontró en las colecciones privadas de su padre y del director Peter Jackson. Spielberg quería que su película fuera creíble y lo más fiel a la historia, por eso contó con actores británicos, franceses y alemanes interpretando personajes de sus respectivas nacionalidades. 'Caballo de batalla'RTVE

El debut de Jeremy Irvine Otro tema que le preocupaba era que el actor protagonista no eclipsara a Joey y por eso no hay grandes estrellas en su película, aunque sí hay grandes actores. Para interpretar al joven Albert Narracot se pensó en Eddie Redmayne, pero tras las audiciones Spielberg se decantó por Jeremy Irvine, un actor de teatro que nunca había hecho cine. Y que nunca había montado a caballo.

Reparto principal Dos actores de peso, Emily Watson y Peter Mullan, interpretan a Rosie y Ted, los padres de Albert. Tom Hiddleston es el capitán Nicholls y Benedict Cumberbatch aparece como el militar Jamie Stewart, y ninguno de los dos eran las estrellas que son ahora. Competan el reparto Celine Buckens, David Kross y Toby Kebbell.

Rodada en Inglaterra Casi todos los exteriores que se ven en la película se rodaron en el condado de Devon, Inglaterra, algunas en las llanuras del Parque Nacional de Dartmoor. También vemos el pequeño pueblo de Castle Combe, en Wiltshire, y Stratfield Saye, en Hampshire, concretamente en la finca campestre del duque de Wellington. Las escenas de las trincheras se rodaron en el condado de Surrey. El rodaje fue "a lo clásico", tan solo se utilizaron efectos especiales durante tres segundos y para no dañar al caballo: en la terrible secuencia de la alambrada se usó un animal animatrónico. En el rodaje se contó con un profesional de la Sociedad Protectora de Animales que veló por el bienestar de los caballos. Hablando de caballos. Catorce ejemplares interpretaron a Joey en el rodaje de la película. El caballo principal fue Finder's Key, protagonista de Seabiscuit, más allá de la leyenda. 'Caballo de batalla'RTVE

Banda sonora Steven Spielberg y el compositor John Williams forman un fabuloso tándem. Llevan décadas trabajando juntos y Williams ha puesto música a treinta películas del director, entre ellas títulos como Tiburón, las sagas de Indiana Jones y Parque Jurásico, E.T., el extraterrestre y El día de la revelación. Cuando recibió el encargo de Caballo de batalla, Williams se puso manos a la obra al instante, emocionado por ambientar esta bella historia que trata de personas y animales. "Comienza de una manera más íntima, en la granja con el vínculo de Joey y Albert. Luego, el estallido de la guerra cambia la escala y la música da un giro de 180 grados. Desde esta música bucólica, suave e incluso sentimental, pasas a la música de las oleadas de batalla y las luchas apasionantes. Es un viaje musical lleno de dimensión y contenido emocional, y traté también de crear una atmósfera que reflejara ese período, que fue lírico, poético y trágico", dijo en la rueda de prensa.