Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 27 de junio: un bonito homenaje a Adriana

La tensión entre Matilde y Atanasio por culpa de Nicolás no han hecho más que crecer. Esta semana, lo personal se vuelve laboral con la salida a la luz del negocio que preparan los dos jóvenes... ¿cómo reaccionará Matilde a sus planes? Por otro lado, la presión a la que está sometida Mercedes tras la revelación de Dámaso la llevará al límite, mental y físicamente. Además, Rosalía tiene una idea y un gesto inesperado con Rafael que nos emocionará a todos. Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'.

Capítulo 452 del lunes 27 de julio Enriqueta presiona a Hernando para que asuma los pagos que ahogan a la familia. En cuanto a Bárbara, la Salcedo discute con Luisa, tras enterarse de la propuesta que le ha hecho a Rafael. Y ante Victoria, Mercedes se derrumba… ¿qué la ha llevado al límite? Mercedes pierde el conocimientoRTVE

Capítulo 453 del martes 28 de julio Rosalía sorprende a un doliente Rafael con una inesperada propuesta para honrar la memoria de Adriana. Mientras tanto, Dámaso acorrala a Pura y, con un cuchillo al cuello, la amenaza de muerte. ¿Qué ha hecho la partera para llevarle tan lejos? Atanasio involucrará a Matilde en las decisionesRTVE

Capítulo 454 del miércoles 29 de julio Enriqueta comprende que Hernando la ha estado utilizando, mientras Braulio recibe otro golpe inesperado de Manuela. Y en el homenaje a Adriana, Luisa y Bárbara se reconcilian… mientras Rafael logra conmover a Rosalía. ¿Es el inicio de una nueva alianza? Rosalía con Rafael en el homenaje a AdrianaRTVE

Capítulo 455 del jueves 30 de julio Luisa y Bárbara sellan su reconciliación y empiezan a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos. Al mismo tiempo, Rosalía no logra apartar una idea inquietante: ¿y si Rafael fue capaz de todo por Adriana… incluso de ordenar el robo de su hija? Enrique ha denunciado a José Luis por no pagar la deudaRTVE