Enrique Gato: "Tadeo Jones es un homenaje gigantesco a todo lo que fue mi infancia"

Tadeo Jones regresa a los cines el próximo 26 de agosto con la misión de encontrar la lámpara maravillosa de Las mil y una noches, pero el verdadero reto del arqueólogo es mucho más personal y complejo: la paternidad.

Tal como ha explicado su director, Enrique Gato, en Las tardes de RNE, la idea de convertir al personaje en padre supuso un auténtico desafío narrativo.

"¿Cómo demonios montamos una aventura tan grande como las que solemos ver en estas películas con un crío de la mano, un crío pequeñito de apenas dos años que casi no sabe hablar y caminar, y nos lo llevamos de viaje por todo el mundo y por el tiempo, ni más ni menos?", ha señalado al recordar el planteamiento inicial de Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.

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Al mismo tiempo, a Enrique Gato le daba mucho respeto tratar la paternidad en la gran pantalla, pero sintió que había llegado el momento adecuado para abordarlo "desde las tripas y el corazón".

"Aunque sean películas un poco de cachondeo y todo lo que quieras —subraya—, siempre tienen una base muy real por debajo. A mí hablar de paternidad me ha costado y lo he hecho en el momento en el que yo ya me sentía un padre con mucha experiencia, más de 16 años".

Un universo propio alejado de la parodia Aunque Tadeo nace de la inspiración en un mito del cine como Indiana Jones, Gato considera que una de las claves del éxito del personaje ha sido alejarlo de la parodia estricta y dotarlo de un universo propio. En cualquier caso, la saga es un tributo no solo al cine de aventuras de los 80 —con referencias a Spielberg, George Lucas y Amblin— sino también al cómic tradicional español, con iconos como el Mortadelo y Filemón de Ibáñez o el Superlópez de Jan. "Es un homenaje gigantesco a todo lo que fue mi infancia", sentencia. Enrique Gato: "Tadeo Jones es una mezcla de Spielberg y Bruguera"