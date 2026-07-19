Así ha sido el histórico 'show' del descanso del Mundial 2026: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y mucho más

El Mundial de 2026 ya es historia. Es la segunda vez que España consigue llegar a la final. La Roja se enfrenta a Argentina para alzarse con el triunfo y buscar su segunda estrella. Sin embargo, hay un acontecimiento que tampoco ha pasado desapercibido. Por primera vez, la FIFA ha preparado un espectáculo por todo lo alto durante el medio tiempo de la final.

El evento, inspirado en la Super Bowl y dirigido por el cantante y compositor Chris Martin, ha tenido una duración aproximada de 11 minutos, tal y como adelantó la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La actuación, que ha ampliado el descanso tradicional, ha contado con la presencia de artistas de la talla de Justin Bieber o Madonna, entre otros.

El espectáculo tiene, además, su parte solidaria: apoya el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA. Esta propuesta tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares, destinados a la ampliación del acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo. Por si te lo has perdido, a continuación te dejamos el cartel completo de actuaciones de la final del Mundial 2026.

Shakira vuelve a jugar en casa Hablar de mundiales es hablar de Shakira. Pocas artistas han conseguido dejar tanta huella en la historia de un torneo. Después de convertir el Waka Waka en un himno para toda una generación en 2010, la colombiana ha vuelto al gran escenario del Mundial para encabezar un espectáculo que se ha convertido en otro momentazo para el recuerdo. Su presencia llega, además, después de interpretar junto a Burna Boy Dai Dai, la canción oficial de esta edición. Copa Mundial de la FIFA 2026 Shakira: su actuación en el descanso de la Final del Mundial 2026 Shakira vuelve al Mundial para encabezar un espectáculo que se ha convertido en otro momentazo para el recuerdo. Ver ahora

BTS, el fenómeno K-Pop, llega al Mundial La ceremonia también ha contado con BTS, una de las bandas más influyentes del panorama musical de la última década. La presencia del grupo surcoreano confirma la apuesta de la FIFA por un cartel pensado para audiencias de todos los continentes y por reunir algunos de los artistas con mayor capacidad de convocatoria del mundo. Copa Mundial de la FIFA 2026 BTS: su actuación en el descanso de la Final del Mundial 2026 La ceremonia ha contado con BTS, una de las bandas más influyentes del panorama musical de la última década. Ver ahora

Madonna suma otro escenario histórico Hay pocos escenarios que le quedaban por conquistar a Madonna. La reina del pop añade ahora la final de un Mundial a una trayectoria llena de momentos icónicos. Su participación ha convertido este espectáculo en un encuentro único entre música y deporte. Copa Mundial de la FIFA 2026 Madonna: su actuación en el descanso de la Final del Mundial 2026 La reina del pop añade ahora la final de un Mundial a una trayectoria llena de momentos icónicos. Ver ahora

La FIFA se vuelve Belieber Tras su aparición estelar en el Festival de Coachella, Justin Bieber continúa su recorrido por los escenarios. Como canadiense, uno de los países anfitriones de esta edición del Mundial, no ha querido faltar a la cita futbolística. Su actuación ha sido una de las más esperadas por el público e incluso por alguno de los jugadores, que han confesado su admiración. El intérprete de éxitos como Sorry o Beauty and a Beat no ha decepcionado. Copa Mundial de la FIFA 2026 Justin Bieber: su actuación en el descanso de la Final del Mundial 2026 La actuación de Justin Bieber ha sido una de las más esperadas por el público e incluso por alguno de los jugadores, que han confesado su admiración. Ver ahora

Chris Martin, líder de Coldplay: responsable del espectáculo Aunque no han sido los únicos protagonistas sobre el escenario, buena parte del espectáculo lleva el sello de Chris Martin. El vocalista de Coldplay fue el encargado de dirigir creativamente el show junto a Global Citizen, coordinando una producción que pretendía convertir el descanso de la final en un acontecimiento televisivo sin precedentes. El grupo británico ha participado junto al PS22 Chorus, un coro infantil neoyorquino conocido por sus actuaciones con grandes artistas internacionales. Copa Mundial de la FIFA 2026 Coldplay y PS22 Chorus: su actuación en el descanso de la Final del Mundial 2026 El grupo británico Coldplay ha subido al escenario del Mundial 2026 junto al PS22 Chorus Ver ahora

Gustavo Dudamel y los Muppets se suman a la fiesta El cartel se completa con el director de orquesta Gustavo Dudamel, una de las figuras más prestigiosas de la música clásica actual, que aporta un registro diferente al evento. Junto a él también han aparecido Kermit, Miss Piggy y otros personajes de The Muppets y Barrio Sésamo, una participación que ha sorprendido a muchos espectadores, pero que encaja con el objetivo solidario del evento. La FIFA y Global Citizen han explicado que su presencia busca reforzar el mensaje educativo de la actuación y acercarla también al público infantil. Copa Mundial de la FIFA 2026 Gustavo Dudamel con los Muppets: su actuación en el descanso de la Final del Mundial 2026 El cartel cuenta con el director de orquesta Gustavo Dudamel, una de las figuras más prestigiosas de la música clásica actual. Ver ahora