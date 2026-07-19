Luis Goytisolo hizo de la escritura su forma de resistencia: el documental 'Antagonías' traza un emotivo retrato del autor

La muerte de Luis Goytisolo a los 91 años deja un vacío en la literatura española, pero también invita a redescubrir el legado de uno de los escritores más influyentes de las últimas décadas. Antagonías, el documental dedicado al académico de la RAE, recorre su vida, su obra y el proceso creativo que dio forma a una de las novelas más ambiciosas escritas en español.

El documental, disponible en RTVE Play, se adentra en la trayectoria del autor de Las afueras y Antagonía a través de testimonios de escritores, editores y personas de su entorno. Un recorrido que permite conocer al novelista, pero también al viajero, al observador incansable y al hombre que convirtió la literatura en el eje de toda su vida.

El escritor que revolucionó la novela española Hablar de Luis Goytisolo es hablar de una de las voces más importantes de la literatura contemporánea en español. Ganador del Premio Biblioteca Breve en 1958 por Las afueras, además del Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de las Letras Españolas o el Premio Carlos Fuentes, el escritor construyó una trayectoria marcada por la experimentación narrativa y el cuidado extremo del lenguaje. Su nombre sonó durante años entre los candidatos al Premio Cervantes y al Nobel de Literatura. En su vida se rodeó de grandes figuras de la literatura. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, admiraba especialmente la forma en la que trabajaba el lenguaje: "Me pareció impecablemente escrito, con una gran precisión de aquello que quería realmente contar". Para el escritor peruano, una de las mayores virtudes de Goytisolo era "lo bien que maneja el español y la precisión con que lo hace cuando cuenta historias". El crítico literario Miguel Dalmau va incluso un paso más allá y sitúa Antagonía entre las grandes obras de la literatura europea: "Está a la altura de los más altos proyectos literarios que se han dado en Europa en los doscientos últimos años".

La cárcel donde nació Antagonía Para contar uno de los episodios más reveladores de la vida del novelista español hay que trasladarse a la España franquista. Tras asistir a un congreso del Partido Comunista en Praga, fue detenido por la Brigada Político-Social y condenado a cuatro meses en la cárcel de Carabanchel. El propio escritor explicó que militó en el PCE "no porque fuese marxista, sino porque era el único partido que funcionaba de verdad en época de Franco". Luis Goytisolo, escritor, académico y autor de "Antagonía", ha muerto a los 91 años Durante un periodo de aislamiento, comenzó a diseñar la estructura de Antagonía. Sin papel para escribir, desarrolló el esqueleto de la novela sobre un rollo de papel higiénico. Aquellas notas consiguieron salir de prisión gracias al dirigente socialista Antonio Amat, que logró ocultarlas y sacarlas durante una visita con su abogada. Gracias a esta hazaña histórica, esas notas escritas rudimentariamente acabaron convirtiéndose en la base de una tetralogía considerada una de las grandes cumbres de la narrativa española del siglo XX.

Viajar para comprender el mundo Otra de las facetas menos conocidas de Luis Goytisolo fue su pasión por viajar. Desde muy joven encontró en cada destino una nueva forma de observar el mundo. Esa curiosidad terminó impregnando buena parte de su obra y de su manera de entender la literatura. "México es un país que me encanta. Tiene una amabilidad y una fantasía en su modo de vida cotidiana en la que me siento perfectamente", recordaba el escritor al hablar de uno de los lugares que más le marcaron. Luis Goytisolo, en Etiopía.Aida Muluneh Ese espíritu viajero convivía con un método de trabajo muy poco habitual. Antes de empezar una novela podía dedicar años a construirla mentalmente. "El trabajo de una novela me tomaba tres años. Dos años y medio eran de preparación y el último semestre lo escribía muy rápidamente", explicaba Goytisolo sobre una labor casi de ingeniería literaria.