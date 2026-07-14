La emotiva historia real de Alan Jolis que nos cuenta 'La voz del sol', con Carmen Machi y Karra Elejalde

Maruja y su esposo Manolo se vieron obligados a escapar de España tras la guerra civil. Viven en París desde entonces, pero jamás han conseguido dejar atrás su pasado y los motivos que les llevaron a exiliarse. Trabajan como servicio para un embajador estadounidense y su familia: los Jolis. Éstos están abrumados por todas las reuniones sociales que tienen, por lo que su hijo Alan prácticamente ha sido criado por Maruja y Manolo. Este año, Maruja descubre que podría ser su último verano, algo que la alentará a confrontar su pasado y volver a sus orígenes en un viaje a España donde tendrá que asegurarse de que Alan crecerá para ser un buen hombre. Al hacerlo, Manolo será desafiado por los secretos que su matrimonio consiguió enterrar hace mucho tiempo. ¿Podrán regresar de este viaje más fuertes o sus secretos destruirían a esta familia poco convencional?

Carmen Machi y Karra Elejalde son Maruja y Manolo Carmen Machi y Karra Elejalde son Maruja y Manolo, y Matteo Artuñedo interpreta a Alan Jolis. Junto a los tres protagonistas vemos a Ahikar Azcona, Antonio Durán Morris, Kandido Uranga, Alicia Lobo y Sara Sanz. La cinta está dirgidida por Carol Polakoff, con guion de Natxo López y un equipo técnico de altura, en el que destaca la fotografía de José Luis Alcaine, ganador de cinco Goyas; la música de Lucas Vidal, ganador de dos Goyas y un Emmy; y el montaje de Teresa Font, ganadora de dos Goyas. El guion de Natxo López se basa en el libro Speak Sunlight que escribió Alan Jolis contando su estancia en España en 1965, un viaje que hizo con la mujer que le había criado y que trabajaba de cocinera en casa de su padre. Matteo ArtuñedoRTVE

Alain Jolis La casualidad hizo que Carol Polakoff estuviera en la firma de libros que este hizo en París y se enamoró del texto. Jolis, que nació en Nueva York en 1953 y murió en Suecia en el año 2000, conoció a la productora americana y se hicieron amigos. Ella le prometió que llevaría su libro al cine y cumplió su promesa. Pero el proyecto se ralentizó y tardó 24 años en materializarse, demasiado para Jolis que falleció unos años antes. "Se iba a hacer primero en inglés e iba a ser otro director el encargado de hacerlo. Pero, cuanto más me metí en el proyecto, sentí que debía dirigirlo yo, que le debía algo a Alan, que le había hecho esa promesa. Así que me aventuré a dirigirla y hacerlo en español sin hablarlo ni entenderlo", señala.

No faltan los Sanfermines La película se rodó en Madrid, Segovia, Toledo y las localidades navarras de Pamplona, Estella y Gallipienzo. En ese viaje de ficción a Pamplona no faltan los Sanfermines, que no se rodaron en Pamplona. "Porque era complicado y optamos por las calles de Estella. Tuvimos que buscar 12 toros para el encierro y delante de ellos iba una treintena de corredores, todos especialistas", contaba la directora. Fue un rodaje complicado, sobre todo porque los problemas con el idioma, pero la fuerza del texto rompió todas las barreras. "Es una mirada increíble sobre España cargada de amor y de emoción, por su parte, en una época importante para él. En la novela, de hecho, viaja más veces a España, y, en la película está todo concentrado en un viaje único. Pero, es exactamente lo mismo”, contaba Carmen Machi a RTVE. Karra Elejalde, Carmen Machi y Matteo ArtuñedoRTVE